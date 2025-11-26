Tổng thống Trump nói về hạn chót đạt thỏa thuận hòa bình Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Anadolu).

“Thời hạn đối với tôi là khi mọi chuyện kết thúc”, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố hôm 25/11 khi được hỏi về thời hạn để Ukraine chấp nhận kế hoạch hòa bình do Washington đề xuất.

Ông cho biết các nhà đàm phán Mỹ đang đạt tiến triển trong các cuộc thảo luận với cả Moscow và Kiev, đồng thời nói rằng Nga đã đồng ý “một số nhượng bộ”, dù ông không đưa ra chi tiết.

Một kế hoạch 28 điểm do Mỹ soạn thảo nhằm chấm dứt xung đột Nga - Ukraine được tiết lộ lần đầu vào tuần trước, đã làm dấy lên lo ngại rằng Washington có thể khiến Kiev ký vào một thỏa thuận có lợi cho Moscow.

Financial Times đưa tin kế hoạch này đã được rút xuống còn 19 điểm sau các cuộc đàm phán giữa phái đoàn Mỹ, Ukraine và châu Âu tại Geneva hôm 23/11.

Khi được hỏi về những chỉ trích liên quan đến đề xuất 28 điểm, ông Trump nói “đó chỉ là một phác thảo”.

“Đó không phải là một kế hoạch. Đó là một ý tưởng. Và từ đó, họ lấy từng điểm trong số 28 điểm, rồi giảm xuống còn 22 điểm. Rất nhiều điểm đã được giải quyết, và thực ra được giải quyết rất có lợi. Vì vậy chúng ta sẽ xem điều gì xảy ra”, ông nói.

Chủ nhân Nhà Trắng cho biết thêm, đặc phái viên của ông, Steve Witkoff, sẽ đến Moscow vào tuần tới để gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Ông từng tuyên bố muốn Ukraine đồng ý một thỏa thuận hòa bình trước ngày 27/11. Tuy nhiên, ông và các trợ lý sau đó đã rút lại thời hạn cứng, thay vào đó nói rằng họ muốn đạt được thỏa thuận “càng sớm càng tốt”.

Bloomberg đưa tin trong một cuộc gọi ngày 14/10 với trợ lý hàng đầu của Tổng thống Putin, ông Yuri Ushakov, đặc phái viên Witkoff đã đề xuất cùng hợp tác xây dựng kế hoạch ngừng bắn và sắp xếp một cuộc điện đàm giữa 2 nhà lãnh đạo trước chuyến thăm Nhà Trắng của Tổng thống Volodymyr Zelensky vào cuối tuần đó.

Khi được hỏi về thông tin này, ông Trump cho biết ông chưa nghe đoạn ghi âm nhưng không ngạc nhiên. “Đó là điều một người giỏi đàm phán sẽ làm... Đó là hình thức đàm phán rất tiêu chuẩn. Tôi chưa nghe, nhưng tôi nghe nói đó là đàm phán tiêu chuẩn”, ông nói.

Nhà lãnh đạo Mỹ nói thêm Nga dường như đang chiếm ưu thế trên chiến trường và cho rằng điều đó khiến Ukraine có lợi khi đạt thỏa thuận. “Một phần lãnh thổ Ukraine có thể sẽ bị Nga kiểm soát được dù sao đi nữa trong vài tháng tới”, ông chủ Nhà Trắng nói, đồng thời lưu ý các bảo đảm an ninh cho Ukraine đang được xây dựng với châu Âu.

Miêu tả các cuộc đàm phán hiện tại, Tổng thống Trump cho hay: “Họ đang cố gắng xử lý vấn đề biên giới... Họ đang cố tìm ra điều gì đó. Đó là một quá trình phức tạp. Nó không diễn ra nhanh như vậy”.