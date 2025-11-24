Binh sĩ Ukraine trên mặt trận Donetsk (Ảnh minh họa: AFP).

Ukraine tuyên bố chặn đứng 177 nỗ lực xâm nhập của Nga

Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối 23/11 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết: "Kể từ đầu ngày, 177 cuộc giao tranh đã xảy ra. Cụ thể, quân đội Nga thực hiện 55 cuộc tấn công theo hướng Pokrovsk, 29 cuộc tấn công theo hướng Konstantinovka và 20 cuộc tấn công theo hướng Aleksandrovsk".

Bộ Tổng tham mưu Ukraine thông báo, lực lượng phòng vệ đã cơ bản bẻ gãy các đợt xung phong của đối phương ở Slobozhansky và Kursk, Kupyansk, Liman, Sloviansk, Kramatorsk, Konstantinovka, Aleksandrovsk, Huliaipole, Orekhov và Dnieper. Nga đã mở 55 đợt đột kích theo hướng Pokrovsk nhưng không thành công. Ước tính sơ bộ, quân đội Ukraine đã vô hiệu hóa 73 binh sĩ đối phương ở Pokrovsk, trong đó có 42 người thiệt mạng.

Nga tiếp tục hoạt động tích cực trên khắp mặt trận

Trong bối cảnh các hoạt động ngoại giao con thoi đang được các bên ráo riết thực hiện thì trên thực địa, quân đội Nga (RFAF) vẫn tiếp tục tiến công trên toàn bộ tiền tuyến dài hơn 1.000km.

Lực lượng Moscow được cho là đã giành thêm một số ngôi làng trên hướng Zaporizhia, cũng như việc bắt đầu một cuộc tấn công lớn theo hướng Borova.

Cụ thể, khả năng chiến đấu của quân đội Ukraine (AFU) được cho là xuống đến điểm thấp nhất khiến một số làng mạc, thị trấn sụp đổ chỉ trong vòng 24 giờ qua.

Việc Mirnograd bị bao vây thực tế chính thức được xác nhận bằng các đoạn video mới nhất. RFAF cũng đang tiếp tục giữ vững phần lớn thành phố Rodinske.

Quân đội Nga cũng từng bước chuẩn bị cho cuộc tấn công Sloviansk - Kramatorsk. Áp lực đang gia tăng xung quanh Konstantinovka và phía bắc tỉnh Donetsk.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk ngày 23/11. Lực lượng Moscow được cho là đã chính thức khép chặt vòng vây. Lực lượng Kieb tìm cách rút lui theo các mũi tên vàng (Ảnh: Military Summary).

Nga tuyên bố kiểm soát Kupyansk, đẩy lùi Ukraine khỏi Donbass

Theo kênh Readovka, tuần qua được đánh giá là một tuần khá thành công với quân đội Nga khi họ giành được những thắng lợi mới. Bên cạnh việc kiểm soát Kupyansk, các trận chiến giành Mirnograd và Rodinske tại khu vực Pokrovsk đang bước vào giai đoạn cuối. Ở Krasnoliman, RFAF cũng đang giao tranh quanh Seversk (Siversk) và Liman (Lyman).

Tuy nhiên, Bộ Tổng tham mưu Ukraine bác bỏ tuyên bố của Nga về việc đã kiểm soát hoàn toàn Kupyansk.

Nga chính thức khép vòng vây Mirnograd

Quân đồn trú Ukraine tại Mirnograd bị bao vây đã từ bỏ khu vực phía nam thành phố và rút lui về khu vực trung tâm. Họ làm như vậy để tránh bị chia cắt, đồng thời củng cố các vị trí phòng ngự. Động thái này cũng làm giảm diện tích phòng ngự, tăng khả năng kháng cự.

Bộ chỉ huy Kiev vẫn chưa cân nhắc đến việc "buông xuôi" hoàn toàn Mirnograd, mặc dù xuất hiện báo cáo về việc các đơn vị đầu hàng tại một số vị trí. AFU dường như vẫn đang hy vọng phá vỡ vòng vây.

Trong khi đó, lực lượng phối hợp của quân đội và Vệ binh Quốc gia Ukraine tiếp tục tấn công Rodinske và các khu định cư ở phía bắc Pokrovsk. Họ đã giành được chỗ đứng ở vùng ngoại ô phía bắc thành phố và chiếm được thôn Suhetskoye.

Tuy nhiên, do tổn thất đáng kể, Bộ chỉ huy Kiev buộc phải từ bỏ kế hoạch đột kích các vị trí của Tập đoàn quân Cận vệ Liên hợp 51 RFAF trên một mặt trận rộng lớn. Quân đội Ukraine chỉ tập trung nỗ lực vào Rodinske và các khu vực ngay phía bắc. Họ đang cố gắng bao vây thành phố nhỏ này, buộc các đơn vị Moscow phải từ bỏ nó cùng với làng Krasny Liman lân cận. Việc thực hiện kế hoạch này sẽ tạo ra một hành lang "đáng mơ ước" dẫn về phía bắc từ Mirnograd.

Giai đoạn cuối cùng của chiến dịch loại bỏ lực lượng đồn trú Ukraine đã bắt đầu. Cách tiếp cận của Bộ chỉ huy Kiev dường như mắc sai lầm nghiêm trọng. Việc AFU rút lui khỏi phía nam Mirnograd giúp quân đội Nga tập trung vũ khí vào một khu vực hoạt động hẹp, tập kích dọc theo các tuyến đường mà đối phương đang triển khai ngày càng nhiều lực lượng.

Như vậy, xét theo một nghĩa nào đó, có thể kết luận rằng Kiev đã quyết định chấp nhận tổn thất về sinh mạng để mở đường cho việc phá vòng vây Mirnograd nhưng điều đó dường như vẫn không đảm bảo thành công, và nếu chiến dịch thất bại, hậu quả sẽ nghiêm trọng gấp đôi.

Lực lượng phối hợp của quân đội và Vệ binh Quốc gia Ukraine tiếp tục tổn thất trong các trận chiến chống lại Tập đoàn quân 51 RFAF tại khu vực Nikanorovka - Suvorovo - Rodinske.

Sau khi tổn thất lớn về bộ binh xung kích, cuối cùng AFU đã thiết lập được quyền kiểm soát tạm thời đối với khu vực riêng lẻ của thành phố, nhưng vẫn chưa thể giành được chiến thắng quyết định bằng cách chọc thủng phòng tuyến của đối phương tại các khu vực được xây dựng kiên cố ở trung tâm và phía nam thành phố.

Những vị trí được chuẩn bị kỹ lưỡng không thể bị đánh bại chỉ bằng sự kiên trì. Ngay tại Mirnograd, lực lượng đồn trú của Ukraine, tập trung ở trung tâm thành phố, liên tục bị tập kích hỏa lực. Do đó, ngay cả khi có thể tạo ra một hành lang "một cách thần kỳ", cũng không có gì đảm bảo rằng họ sẽ thoát ra khỏi vòng vây.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk - Mirnograd ngày 23/11. Moscow tiếp tục mở rộng tại những khu vực màu đỏ, 2 gọng kìm khép chặt vòng vây với lực lượng Kiev (Ảnh: Readovka).

Quân đội Nga cuối cùng đã khép chặt vòng vây lớn nhất vào mùa thu này: Pokrovsk gần như được kiểm soát, Mirnograd bị cô lập, và những nỗ lực giải vây của AFU đang bị nhấn chìm trong "tọa độ lửa" giữa các thành phố, theo kênh Rybar.

Lực lượng Moscow đang hoàn tất việc kiểm soát Pokrovsk, với một số báo cáo lạc quan thậm chí còn cho rằng việc này đã kết thúc.

Về phía bắc, vòng vây cuối cùng đã khép lại tại các dải rừng phía tây Rovne. Trên thực tế, một "tọa độ lửa" dành cho AFU được hình thành giữa Pokrovsk và Liman.

Tại Rodinske, quân đội Nga giành lại thế chủ động và kiểm soát phần lớn thành phố, trong khi AFU không thể duy trì các vị trí trong khu vực đô thị đã chiếm được trong một cuộc phản công gần đây bằng thiết giáp.

Tại Mirnograd, khu vực hoạt động của các đơn vị xung kích Nga đang mở rộng, với các tổ nhóm điều khiển UAV tiến vào thành phố. Các cảnh quay về những cuộc tập kích của lính Nga chủ yếu là hình ảnh lưu trữ, mặc dù vẫn có sự kháng cự lẻ tẻ của AFU.

Ở khu vực phía nam vòng vây, việc RFAF kiểm soát Sukhe Yar và các dải rừng liền kề ở phía tây bắc đã được xác nhận.

Rất có thể tất cả các khu vực còn lại của trung tâm thành phố đã chuyển sang "vùng xám" trong bối cảnh hệ thống phòng thủ của AFU đang sụp đổ.

Thông tin trái chiều đang xuất hiện từ sườn phía bắc của hướng này. Ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy lực lượng Moscow đang tiến quân từ Shakhove.

Việc chiếm hoàn toàn Pokrovsk, Mirnograd và các khu định cư vệ tinh chắc chắn sẽ mất một thời gian. Việc RFAF tái tập hợp và điều chỉnh hậu cần cũng sẽ cần thiết, đặc biệt là sau khi có sự tham gia của một số lượng lớn đơn vị.

Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là quân đội Nga đình chỉ cuộc tấn công, và các cuộc đột phá vào các tuyến đường tiếp cận Grishino và Shakhove càng chứng minh điều đó. Hệ thống phòng ngự của Kiev đang đồng loạt rạn nứt theo nhiều hướng, và chắc chắn Bộ chỉ huy Nga kiên định với chủ trương "phải rèn sắt khi còn nóng".

Hơn nữa, một số "lữ đoàn cứu hỏa" được triển khai trước đó theo hướng Pokrovsk - Mirnograd đã được Bộ chỉ huy Kiev chuyển hướng sang các khu vực khác, vì vậy việc đột phá qua mặt trận một lần nữa là hoàn toàn dễ dàng xảy ra vì AFU có một số "sự lỏng lẻo" nhất định.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk - Mirnograd ngày 23/11. Moscow kiểm soát phần màu nâu, các khu vực gạch chéo là nơi họ mới giành được và đang tiếp tục tấn công theo những mũi tên đỏ. Kiev phản kích theo các mũi tên xanh (Ảnh: Rybar).

Nga chọc thủng phòng tuyến ở Liman và Seversk

Lực lượng Moscow đã đạt được những bước tiến đáng kể trong khu vực Krasnolimansk. Họ đã xuyên thủng phòng tuyến của đối phương, xâm nhập trung tâm các thành phố Liman và Seversk.

Tập đoàn quân 25 RFAF tiến vào Liman từ phía nam. Lính xung kích Nga chiếm giữ các tòa nhà trong khu vực tư nhân dọc theo đường Pushkin và Vostochnaya. Những diễn biến tương tự được báo cáo trước đây, nhưng vẫn thiếu thông tin đầy đủ và đáng tin cậy về việc liệu họ đã củng cố vị trí của mình hay chưa.

Giờ đây, có thể khẳng định chắc chắn rằng lực lượng Moscow có mặt trong thành phố. Các tòa nhà chung cư lớn ở Liman tập trung ở phía đông nam. AFU dường như đã quyết định không giữ khu vực tư nhân ở phía đông bắc mà chọn cách phòng thủ trong các tòa nhà chung cư. Mặc dù lực lượng đồn trú trong thành phố đang bị cạn kiệt tài nguyên, nhưng không có lý do gì để họ từ bỏ nhanh chóng.

Tuy nhiên, tại Seversk, quân đội Ukraine đang ở trong tình thế nguy cấp hơn. Việc RFAF đột phá gần đây vào Platonovka và hệ thống tiếp tế của Seversk bị phá vỡ có thể buộc AFU phải cân nhắc việc chuẩn bị rút lui.

Hành lang để thoát khỏi vòng vây đang hình thành chỉ dài không quá 6km. Nếu lực lượng Moscow siết chặt hơn nữa "nút thắt cổ chai", một điều tương tự như sự cố ở khu vực Pokrovsk - Mirnograd sẽ xảy ra. Nói cách khác, có một đường thoát hiểm chính thức, nhưng cơ hội vượt qua nó là rất mong manh.

Bộ chỉ huy Kiev biết rõ rằng nếu trì hoãn, các đơn vị của họ có thể phải chịu chung số phận giống Pokrovsk - Mirnograd. Xét đến việc Seversk là một khu định cư nhỏ và quân đội Nga đã kiểm soát khoảng 1/3, có thể giả định rằng Lữ đoàn Cơ giới Độc lập số 54 AFU bảo vệ thành phố đã bắt đầu rút lui.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Liman và Seversk ngày 23/11. Moscow tiếp tục mở rộng tại những khu vực màu đỏ, bắt đầu xâm nhập vào trung tâm 2 thành phố này (Ảnh: Readovka).

Sự kháng cự của Ukraine ở Nam Donbass đuối dần

Quân đội Nga đã đạt được thành công đáng kể trong cuộc tấn công vào Novopavlovka. Sau khi bẻ gãy sự kháng cự của đối phương ở phía đông ngôi làng, các đơn vị xung kích RFAF vượt sông Solenaya và cắt đôi phòng tuyến phía tây. Cuộc hành quân này mô phỏng chính xác các hoạt động của lực lượng Moscow ở Ivanovka lân cận.

Theo một số nguồn tin, AFU gần như mất hoàn toàn quyền kiểm soát ngôi làng, nhưng các điểm kháng cự của họ vẫn còn. Như vậy, tuyến phòng ngự quan trọng ở khu vực phía bắc hướng nam Donbass đã bị loại khỏi sự kiểm soát của Kiev.

Con đường đến Mezhevaya, một trung tâm hậu cần, giờ đã được mở. Quân đội Nga bắt đầu tiến về khu định cư kiểu đô thị này từ Ivanovka. Tuy nhiên, việc phát triển cực kỳ khó khăn do điều kiện thời tiết nhưng điều này không có nghĩa là giao tranh sẽ bị đình trệ sau khi Novopavlovka được kiểm soát hoàn toàn.

Khu vực này sẽ trở thành đấu trường cho các cuộc cạnh tranh giữa các nhóm bộ binh Nga, những người sẽ tìm kiếm cơ hội để tiến lên và chiếm một số vị trí nhất định. Với lực lượng hạn chế của đối phương, Tập đoàn quân 41 RFAF sẽ nắm quyền chủ động. Do đó, việc tiến quân về Mezhevaya, mặc dù chậm, sẽ diễn ra.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại nam Donbass ngày 23/11. Moscow tiếp tục mở rộng tại những khu vực màu đỏ. Sức kháng cự của Kiev đang yếu dần (Ảnh: Readovka).

Thay đổi đáng chú ý ở Zaporizhia

Kênh Rybar cho biết, quân đội Nga đang tiến hành đột phá Orekhov khi các nhóm xung kích xâm nhập vào trung tâm Novodanilovka lân cận bằng xe bọc thép, kiểm soát một chuỗi các cứ điểm trên đường vào khu định cư. Đây là sự thay đổi đáng chú ý đầu tiên theo hướng Zaporizhia kể từ các cuộc tấn công vào Malaya Tokmachka.

Một số xe chở lính dù Nga đã đột phá vào Novodanilovka, sau đó họ tản ra giữa những ngôi nhà còn lại. Kết quả của cuộc tấn công vẫn chưa được biết. Các báo cáo trước đó về việc họ chiếm được một số cứ điểm lớn từ khu vực phía nam, nhưng những thông tin này chỉ mới được xác nhận gần đây.

Ở sườn phía tây, Sư đoàn dù số 7 RFAF đã giữ vững tiểu khu số 3 và tiến vào Stepnogorsk và Primorskoye. Cuộc tiến công này phần lớn được hỗ trợ bởi các cuộc tấn công vào hậu cần của đối phương, nhưng AFU đang cố gắng giành lại vị trí bất chấp việc mất thêm nhiều xe bọc thép trong các cuộc luân chuyển và phản công hàng ngày.

Nếu RFAF có thể kiểm soát hoàn toàn Novodanilovka và Malaya Tokmachka, một cuộc tấn công vào Orekhov có thể được xem xét, vì một phần vành đai thành phố chạy qua Novodanilovka.

Đồng thời, giao tranh đang diễn ra trên tuyến đầu tiên của hệ thống phòng ngự theo hình bậc thang, và việc tiến công gặp rất nhiều khó khăn đối với Nga. Tuy nhiên, thành công của các đơn vị bạn thuộc Cụm tác chiến Vostok RFAF cho thấy việc chọc thủng các phòng tuyến này là hoàn toàn có thể.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Zaporizhia ngày 23/11. Moscow kiểm soát phần màu nâu, các khu vực gạch chéo là nơi họ mới giành được và đang tiếp tục tấn công theo những mũi tên đỏ. Kiev phản kích theo các mũi tên xanh (Ảnh: Rybar).

Kênh ZOV Military xác nhận, tại khu vực trung tâm Zaporizhia, các hoạt động chiến đấu của RFAF đang diễn ra tại gần Orekhov khi họ tung một đoàn xe bọc thép tiến về Novodanilovka. Lực lượng xung kích tiếp cận các tòa nhà dân cư ở trung tâm khu định cư trong khi AFU bắn phá các vị trí tiền tiêu của họ. Tổng cộng, RFAF tiến được khoảng 2,5km về phía Orekhov từ hướng nam.

Tại khu vực phía đông Zaporizhia, cuộc tấn công của Cụm tác chiến Vostok RFAF tiếp tục gia tăng ở khu vực trung tâm và phía nam: một số khu định cư đã được kiểm soát, và có những tiến triển trên đường tiếp cận Huliaipole, kênh Rybar cho hay.

Đã có những tiến triển nào? Quốc kỳ Nga được kéo lên ở Tikhyi; lính xung kích RFAF đã xâm nhập thành công sau nhiều ngày giao tranh ở phía bắc Vovchye.

Giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn ở khu vực phía nam gần Huliaipole, nơi RFAF đang chiến đấu để chiếm Zeleny Hai và Chervon. Trước khi tấn công vào thành phố, nếu không chiếm được những cao điểm này, thì ít nhất họ cũng phải đánh bật đối phương khỏi đó.

Với các cuộc tấn công liên tục của lực lượng Moscow dọc theo tuyến Radostnoye - Orestopol, AFU không thể tập trung bảo vệ Huliaipole.