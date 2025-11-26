Nga soạn xong kế hoạch đáp trả cứng rắn nếu phương Tây tịch thu tài sản

Bộ trưởng Tư pháp Nga Konstantin Chuichenko (Ảnh: Tass).

Bộ trưởng Tư pháp Nga Konstantin Chuichenko nói với Tass rằng phản ứng của Moscow đối với khả năng phương Tây tịch thu các tài sản có chủ quyền đang bị phong tỏa đã được soạn thảo.

“Các biện pháp để đáp trả khả năng các nước phương Tây tịch thu tài sản của Nga đã được soạn thảo. Chúng đã được trình lên ban lãnh đạo đất nước”, ông Chuichenko tiết lộ mà không giải thích thêm.

Theo ông, “việc các nước không thân thiện lên kế hoạch tịch thu tài sản của Nga là một sự vi phạm các quy định cơ bản của luật pháp quốc tế, và sẽ khiến các nước đó phải bồi thường thiệt hại gây ra bởi việc vi phạm quyền sở hữu của Liên bang Nga", quan chức trên cảnh báo.

Người phát ngôn Tổng thống Nga Dmitry Peskov nói rằng Moscow sẽ không bỏ qua các nỗ lực tịch thu tài sản của Moscow. Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố rằng phản ứng của Moscow sẽ “rất cứng rắn” và gây tác động mạnh mẽ nếu các nước EU sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga để phát hành một “khoản vay bồi thường” cho Ukraine.

EU đã đóng băng khoảng 200 tỷ euro tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga sau cuộc xung đột ở Ukraine vào năm 2022. Phần lớn trong số đó đang bị phong tỏa tại tổ chức lưu ký chứng khoán Euroclear có trụ sở ở Bỉ.

Cảnh báo của Nga đến trong bối cảnh các nước EU đang tìm những cơ chế pháp lý để sử dụng các tài sản bị đóng băng của Moscow nhằm hỗ trợ cho Ukraine.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen ngày 13/11 nói với Nghị viện châu Âu rằng EU có thể vay số tiền cần thiết để đáp ứng nhu cầu của Ukraine trong các năm 2026 và 2027 bằng cách thế chấp ngân sách dài hạn của khối, hoặc mỗi quốc gia EU có thể tự vay và cấp một khoản tài trợ cho Ukraine.

Lựa chọn thứ 3 là đề xuất của Ủy ban về việc tạo ra một khoản vay mà trên thực tế sẽ trở thành khoản tài trợ, dựa trên các tài sản của ngân hàng trung ương Nga bị đóng băng trong EU.

Các bộ trưởng tài chính Liên minh châu Âu sau đó nhất trí rằng việc cấp vốn cho Ukraine bằng một khoản vay dựa trên các tài sản của Nga bị đóng băng sẽ là phương án “hiệu quả” nhất.

Phương án sử dụng tài sản bị phong tỏa sẽ bao gồm việc EU thay thế số tiền mặt của Nga trong các tài khoản Euroclear bằng trái phiếu AAA không lãi suất do Ủy ban châu Âu phát hành.

Sau đó, số tiền mặt này sẽ được chuyển cho Ukraine, và Kiev chỉ phải hoàn trả khoản vay nếu nước này nhận được tiền bồi thường xung đột từ Nga, trên thực tế biến khoản vay thành khoản tài trợ. Phương án này được gọi là Khoản vay Bồi thường vì nó gắn với việc Nga trả bồi thường.

Tuy nhiên, Bỉ, nơi đặt trụ sở của Euroclear, cho rằng nước này có thể phải gánh trách nhiệm trong trường hợp Nga thắng kiện. Do vậy, Bỉ muốn các chính phủ EU cam kết sẽ cung cấp số tiền cần thiết để hoàn trả cho Moscow trong vòng 3 ngày nếu tòa án ra phán quyết rằng các tài sản phải được trả lại.

Bỉ cũng muốn Ủy ban đưa ra một cơ sở pháp lý vững chắc cho toàn bộ hoạt động này để giảm thiểu nguy cơ thua kiện, và đã yêu cầu các quốc gia EU khác đang nắm giữ tài sản của Nga bị phong tỏa tham gia vào cơ chế để chia sẻ trách nhiệm.

Ủy ban châu Âu đang đàm phán với Bỉ để đáp ứng các yêu cầu trên với mục tiêu đạt được sự ủng hộ của các lãnh đạo EU đối với kế hoạch vào tháng 12.