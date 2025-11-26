Jakarta trở thành siêu đô thị đông dân nhất thế giới

Trên một đường phố ở Jakarta, Indonesia (Ảnh: EPA).

Là một thành phố ven biển thấp nằm ở phía tây đảo Java đông dân, Jakarta đã thay thế Tokyo (33,4 triệu người) trở thành thành phố đông nhất thế giới.

Jakarta đang phải đối mặt với các vấn đề do mực nước biển dâng cao. Thành phố này đang chìm với tốc độ nhanh nhất thế giới.

Vấn đề nghiêm trọng đến mức chính phủ Indonesia đang xây dựng một thủ đô mới tại Nusantara, thuộc tỉnh Đông Kalimantan trên đảo Borneo. Tuy nhiên, Liên hợp quốc ước tính sẽ có thêm 10 triệu người sinh sống tại Jakarta vào năm 2050.

Dân số ngày càng tăng của thành phố cũng sẽ phải đối mặt với các vấn đề về bất bình đẳng và khả năng chi trả.

Theo báo cáo của Liên hợp quốc, thành phố đông dân thứ hai là Dhaka của Bangladesh với gần 40 triệu người. Dhaka được dự báo sẽ trở thành thành phố lớn nhất thế giới vào năm 2050. Dân số tương đối ổn định khiến Tokyo rơi xuống vị trí thứ ba.

Báo cáo Triển vọng Đô thị hóa Toàn cầu 2025 của Bộ phận Kinh tế và Xã hội Liên hợp quốc cũng cho thấy số lượng siêu đô thị (khu vực đô thị có hơn 10 triệu dân) đã tăng lên 33, gấp 4 lần so với năm 1975.

Châu Á là nơi có 19 siêu đô thị, trong đó có 9 thành phố nằm trong nhóm 10 đô thị đông dân nhất thế giới. Bên cạnh Jakarta, Dhaka và Tokyo, các thành phố châu Á khác trong top 10 là: New Delhi của Ấn Độ (30,2 triệu); Thượng Hải của Trung Quốc (29,6 triệu); Quảng Châu của Trung Quốc (27,6 triệu); Manila của Philippines (24,7 triệu); Kolkata của Ấn Độ (22,5 triệu); và Seoul của Hàn Quốc (22,5 triệu).

Với dân số 32 triệu người, Cairo của Ai Cập là thành phố duy nhất nằm ngoài châu Á trong top 10.