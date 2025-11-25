Nước lũ dâng cao ở nhiều khu vực khiến người dân bị cô lập (Ảnh: Reuters).

Đợt lũ lụt năm nay đã khiến 13 người thiệt mạng và nước dâng cao đã cản trở nỗ lực cứu hộ cũng như sơ tán.

Mực nước lũ cao tới 2m ở một số khu vực đã ảnh hưởng đến 9 tỉnh của Thái Lan và 8 bang ở nước láng giềng Malaysia, trên một dải đất dài hàng trăm km từng bị lũ tàn phá năm ngoái khiến 12 người thiệt mạng.

Hải quân Thái Lan cho biết họ đang chuẩn bị triển khai một hạm đội gồm 14 xuồng và tàu sân bay Chakri Naruebet, kèm theo trực thăng, bác sĩ, hàng cứu trợ và nhà bếp dã chiến có khả năng nấu 3.000 suất ăn mỗi ngày.

“Hạm đội đã sẵn sàng triển khai lực lượng và thực hiện nhiệm vụ theo lệnh của Hải quân Hoàng gia”, thông cáo cho biết, đồng thời nhấn mạnh rằng tàu sân bay cũng có thể hoạt động như một bệnh viện nổi.

Ước tính có 1,9 triệu người bị ảnh hưởng tại Thái Lan, nơi cơ quan khí tượng dự báo mưa lớn liên tục và lũ quét trong ngày, đồng thời cảnh báo thuyền nhỏ không được ra khơi do sóng có thể cao hơn 3m.

“Điện thoại gọi đến liên tục 3 ngày qua, hàng ngàn cuộc, yêu cầu được sơ tán hoặc xin lương thực", một thành viên của nhóm tình nguyện Matchima Rescue Center tại thành phố bị ảnh hưởng nặng nhất, Hat Yai, cho biết.

Trung tâm giao dịch cao su, thành phố lớn thứ 5 của Thái Lan, đã ra lệnh sơ tán sau nhiều ngày mưa, mà theo Thủ tướng Anutin Charnvirakul là đã gây ra đợt lũ tệ nhất trong 15 năm qua.

Hat Yai, vốn cũng là điểm đến ưa thích của du khách Malaysia, đã hứng chịu lượng mưa 335mm vào cuối tuần qua. Đây là lượng mưa trong một ngày cao nhất trong 300 năm qua.

Lũ lụt ảnh hưởng 1,9 triệu người, Thái Lan điều tàu sân bay chở đồ cứu trợ (Video: AP).

Hình ảnh trên truyền hình cho thấy dòng nước nâu chảy xiết qua các tuyến phố thương mại, người dân lội qua nước sâu, bám vào thùng xốp nổi, trong khi xuồng cao su đưa những người khác mặc áo phao màu cam đi sơ tán.

Nước lũ nhấn chìm ôtô và tràn quanh một xe cứu hỏa bị bỏ lại giữa đường.

Tại Malaysia, hơn 18.500 người phải rời khỏi vùng ngập đến 126 trung tâm sơ tán, phần lớn nằm ở khu vực sát biên giới phía bắc.

Ở bang Perlis, đội cứu hộ lội qua dòng nước cao đến đầu gối để vào nhà dân, trong khi xuồng cứu hộ đưa người già đến nơi an toàn, theo hình ảnh từ lực lượng cứu hỏa.

Tại bang Kelantan, Malaysia, một đội cứu hộ được triển khai có thể tỏa đi các bang khác nếu cần, Thủ tướng Anwar Ibrahim cho biết trên Facebook.

“An toàn của gia đình phải được ưu tiên”, ông nói, đồng thời yêu cầu giới chức hỗ trợ tối đa cho cộng đồng bị ảnh hưởng và kêu gọi người dân tuân thủ lệnh sơ tán.

“Trong giai đoạn khó khăn và thử thách này, tôi cầu nguyện các nạn nhân lũ lụt có được sức mạnh, sự kiên cường và được bảo vệ khỏi mọi nguy hiểm", ông nhấn mạnh.

Trận lũ có thể gây gián đoạn ngành công nghiệp cao su của Thái Lan, một trong những nước sản xuất và xuất khẩu lớn nhất thế giới. Cơ quan cao su quốc gia ước tính mưa lớn có thể làm giảm sản lượng khoảng 10.300 tấn.

Các bài đăng cầu cứu trên trang Facebook của nhóm cứu hộ Matchima ở Hat Yai lên đến hàng nghìn.

“Nước đã lên tới tầng hai rồi. Xin hãy giúp chúng tôi”, một người tên Pingojung Ping viết, cho biết cô cùng 6 người bị mắc kẹt, trong đó có hai người già.