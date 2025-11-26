Băng nhóm lừa thanh niên Thái Lan trộm hơn 5 tỷ đồng của mẹ

Cảnh sát điều tra thông tin từ thanh niên Thái Lan và người mẹ tại đồn cảnh sát Mueang Samut Prakan (Ảnh: KhaoSod).

Theo các nhà điều tra Thái Lan, những đối tượng này nằm trong nhóm lừa đảo người Trung Quốc đã mạo danh là quan chức chính phủ để dụ dỗ những người nhẹ dạ cả tin ở quốc gia Chùa Vàng.

Nhóm này đã thuyết phục một thanh niên 19 tuổi lấy trộm tiền mặt và tài sản có giá trị từ két sắt của mẹ mình, gây thiệt hại gần 6,8 triệu baht (khoảng 5,56 tỷ đồng), các nhà điều tra cho biết.

Nạn nhân được xác định danh tính là "Mik", đã bị nhắm mục tiêu thông qua một cuộc gọi video 24 giờ, trong đó những kẻ lừa đảo đóng giả làm quan chức của nhiều cơ quan chính phủ.

Nhóm lừa đảo được cho là đã thuyết phục nạn nhân rằng anh đang là đối tượng của một lệnh bắt giữ và cần phải hợp tác để tránh hậu quả pháp lý cho bản thân và người mẹ.

Cảnh sát cho biết những kẻ lừa đảo ban đầu liên lạc với Mik qua điện thoại di động và sau đó chuyển cuộc trò chuyện sang ứng dụng nhắn tin LINE, nơi chúng gửi các tài liệu giả mạo từ cảnh sát mạng và các cơ quan chức năng khác để củng cố lòng tin.

Vào ngày 19/11, trong thời gian các nghi phạm theo dõi hành vi của nạn nhân qua cuộc gọi video, thanh niên này đã trở về nhà và lấy hết tiền trong két sắt của mẹ mình.

Tối hôm đó, Mik di chuyển từ tỉnh Samut Prakan đến tỉnh Nonthaburi để giao nộp các tài sản có giá trị cho một nhóm chuyên thu gom. Sáng hôm sau, những kẻ lừa đảo yêu cầu thêm tiền. Sau đó, Mik đã sử dụng điện thoại của mẹ mình để chuyển thêm tiền trước khi bà phát hiện ra các giao dịch và báo cáo vụ việc với cảnh sát Mueang Samut Prakan, đơn vị đã phối hợp với các nhà điều tra tội phạm mạng.

Cảnh sát thẩm vấn Qin, nghi phạm người Trung Quốc bị bắt (Ảnh: KhaoSod).

Các nhà chức trách đã bắt giữ một người đàn ông Trung Quốc 31 tuổi, được xác định tên là Qin tại quận Huai Khwang, Bangkok.

Cảnh sát cho biết anh ta thừa nhận đã hợp tác với hai người Trung Quốc khác, được xác định là ông Huang và ông Chang, những người được cho là đã sắp xếp hậu cần và bán các hàng hóa bị đánh cắp tại một trung tâm mua sắm ở Bangkok.

Cảnh sát đã thu hồi được số vàng trị giá khoảng 3,5 triệu baht (khoảng 2,82 tỷ đồng). Số tài sản này sẽ được trao trả lại cho gia đình, cùng với các bằng chứng khác bao gồm một sổ ngân hàng Lào và hai chiếc ô tô.

Các nhà điều tra cho biết hoạt động này có liên quan đến một mạng lưới lừa đảo do Trung Quốc điều hành tại Lào. Lệnh bắt giữ hai nghi phạm còn lại đã được phê duyệt vào ngày 24/11. Cảnh sát cho biết họ đang nỗ lực truy tìm hai đối tượng này và kêu gọi người dân cảnh giác với các chiêu trò lừa đảo liên quan đến việc mạo danh quan chức và đe dọa hành động pháp lý.