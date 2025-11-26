Người Thái Lan hoảng loạn đu dây điện thoát thân khỏi lũ lụt nghiêm trọng

Trong những ngày qua, mưa lớn gây lũ lụt nghiêm trọng tại 9 tỉnh ở miền Nam Thái Lan. Chính phủ nước này đã phải ban hành tình trạng khẩn cấp do thiên tai ở tỉnh Songkhla.

Mới đây, trên mạng xã hội ở nước này chia sẻ đoạn video ghi lại cảnh, một số người dân đu theo dây điện và cáp thông tin để thoát thân. Đoạn video được cho quay tại TP Hat Yai (tỉnh Songkhla).

Hai người đàn ông bám theo dây điện và cáp thông tin để thoát thân (Ảnh: Chụp màn hình).

Theo nội dung trong đoạn video, 2 người dân bám vào các sợi dây điện để di chuyển. Họ cố gắng giữ thăng bằng, trong khi mực nước ở phía dưới đã dâng gần quá nóc một số căn nhà.

Tài khoản Facebook Kang Namthip là người đăng đoạn video nói trên kèm bài viết: "Nhiều người đang chờ đợi và hy vọng thoát khỏi lũ lụt. Nước dâng đến tầng 2, lương thực và nước uống cạn kiệt. Xin hãy giúp đỡ. Tôi không thể liên lạc với bất kỳ đơn vị nào".

Nhiều Đài truyền hình ở Thái Lan đã đăng tải đoạn video (Nguồn: Ch3 - Thái Lan).

Đoạn video đã được nhiều kênh truyền hình lớn ở Thái Lan đăng tải trong bản tin thời sự, cho thấy sự khốc liệt của thiên tai đang tàn phá khu vực phía Nam của nước này.

Sau khi đoạn video được lan truyền, Công ty điện lực PEA của Thái Lan phát cảnh báo, người dân không nên mạo hiểm lại gần hệ thống điện gồm cả cột điện, dây điện, tủ điện... ở những khu vực bị ngập nước.

Songkhla là địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất của đợt lũ lụt này. Theo đó, 10 huyện và 92 làng của tỉnh chìm trong biển nước với 50.000 người bị ảnh hưởng. Giao thông ở các tuyến đường lớn, nhỏ đều bị tê liệt, không thể đi lại.

Mưa lớn gây ngập lụt ở miền Nam Thái Lan (Ảnh: Thairath).

Cục Thuỷ lợi Hoàng gia Thái Lan cho biết, nguyên nhân gây ra lũ lụt là rãnh gió mùa mạnh hình thành dẫn đến lượng mưa kỷ lục 630mm trong 3 ngày. Một số khu vực có lượng mưa trong 24 tiếng là 300-500mm.

Songkhla là địa phương hứng chịu lượng mưa lớn nhất. Khu vực Hat Yai của tỉnh này có mưa đến 355mm hôm 21/11. Đây là lượng mưa lớn nhất trong ngày suốt 300 năm qua.