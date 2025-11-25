Chiến sự Ukraine 25/11: Mặt trận Pokrovsk có nhiều diễn biến mới

Binh sĩ Ukraine tuần tra ngang qua một công trình đổ nát sau cuộc tấn công của Nga (Ảnh minh họa: Skynews/Reuters).

Ông Zelensky: Nga sẽ không giảm bớt áp lực

Ukrainska Pravda đưa tin, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảnh báo rằng, khi các cuộc thảo luận về "kế hoạch hòa bình" tiếp tục, các mối đe dọa tấn công từ Nga cần được xử lý hết sức thận trọng.

Ông nói: “Chúng ta phải nhận thức rằng Nga sẽ không giảm bớt áp lực lên Ukraine, trong những ngày và tuần này, chúng ta nên hết sức chú ý đến các cảnh báo không kích và tất cả các mối đe dọa tấn công như vậy. Chúng ta hiểu rõ mình đang đối phó với ai... Chúng ta sẽ đáp trả".

"Và sẽ công bằng nếu tất cả các đối tác của chúng ta - và trước hết là phía Mỹ - cân nhắc đến mối đe dọa mà tình báo của họ nhìn thấy, và nếu có các cuộc đàm phán, nếu có một cách tiếp cận mang tính xây dựng, nếu chúng ta thực sự chấm dứt chiến tranh, thì sẽ không có tên lửa, không có các cuộc tấn công lớn vào Ukraine, vào người dân của chúng ta", ông Zelensky nhấn mạnh.

Ukraine tuyên bố bẻ gãy 150 đợt xung phong của Nga

Báo cáo tối 25/11 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết: "Kể từ đầu ngày, đã có 150 cuộc giao tranh, trong đó có 47 cuộc diễn ra ở hướng Pokrovsk. Moscow tiến hành 29 cuộc không kích và thả 62 quả bom dẫn đường. Họ cũng sử dụng 2.683 UAV cảm tử và thực hiện 3.150 cuộc pháo kích".

Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định lực lượng phòng vệ đã cơ bản chặn đứng nỗ lực xâm nhập của đối phương ở Slobozhansky và Kursk, Kupyansk, Liman, Sloviansk, Konstantinovka, Pokrovsk, Aleksandrivske, Huliaipole, Orekhov, Dnieper. Nga không tiến hành các hoạt động trên hướng Kramatorsk.

MiG-31K Nga cất cánh, Ukraine báo động khắp cả nước

Rạng sáng 25/11, cảnh báo tên lửa đã được ban bố trên khắp Ukraine sau khi một chiếc MiG-31K, phương tiện mang tên lửa siêu vượt âm Kinzhal của Nga, cất cánh, Không quân Ukraine cho biết.

Cảnh báo đỏ ghi rõ: "Toàn bộ Ukraine đang bị đe dọa bởi tên lửa. Phát hiện MiG-31K cất cánh".

Sau đó không lâu, một loạt vụ nổ mạnh đã làm rung chuyển Kiev.

Tiêm kích MiG-31 Nga mang tên lửa siêu vượt âm Kinzhal có thể phá hủy bất cứ mục tiêu nào ở Ukraine (Ảnh: Không quân Vũ trụ Nga).

Ngoại giao và chiến trường đồng loạt sôi động

Kênh Military Summary đưa tin, vòng đàm phán tại Geneva (Thụy Sĩ) giữa các phái đoàn Mỹ, Ukraine và EU đã kết thúc. Truyền thông phương Tây tuyên bố rằng phía Kiev đã thúc đẩy những thay đổi trong kế hoạch 28 điểm ban đầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump về một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột. Tuy nhiên, bất chấp thành công ở Geneva, tất cả những điều chỉnh này dường như không có nhiều ý nghĩa, vì Nga nhiều khả năng sẽ khó chấp nhận.

Trên thực địa, tình hình tại tỉnh Zaporizhia đang trở nên nguy cấp hơn đối với quân đội Ukraine (AFU). Thị trấn gần Huliaipole nhất, Zatyshshia, đã bị phía Nga chiếm giữ. Theo các nhà quan sát quân sự ủng hộ Moscow, trinh sát - đặc nhiệm Nga cũng hoạt động trong chính thành phố Huliaipole được một tuần.

Bên cạnh đó, cũng có thông tin về các cuộc đột phá của quân đội Nga (RFAF) tại Novodanylivka theo hướng Orekhov, nơi họ được cho là đã chiếm được những tòa nhà đầu tiên.

Những bước tiến tiếp theo của RFAF cũng có thể được xác nhận tại Rodinske ở bắc Pokrovsk. Giao tranh dữ dội diễn ra trong nhiều tháng, vì khu định cư là con đường duy nhất để bao vây Mirnograd.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Zaporizhia ngày 24/11. Moscow tiếp tục phát triển theo các mũi tên đỏ, tiến về phía thành phố Huliaipole (Ảnh: Military Summary).

Nga kích hoạt chiến dịch bao vây Seversk

Theo kênh Readovka, quân đội Nga phát động một cuộc tấn công về phía nam Seversk (Siversk) với mục tiêu bao vây một cụm lực lượng Kiev.

Lực lượng Moscow chiếm được làng Pazino và khu vực xung quanh chỉ trong một đợt tấn công. RFAF phát động một chiến dịch bao vây toàn bộ cụm Seversk của đối phương. Họ nỗ lực tiếp cận phía tây làng Reznikovka từ Soledar và cuối cùng là liên kết với các đơn vị xung kích vừa chiếm được làng Platonovka.

Điều này sẽ chặn đứng quân đồn trú Seversk và các đơn vị Kiev ở phía tây thành phố. Cần lưu ý là Tập đoàn quân số 3 RFAF chọn khu vực xung quanh Pazino để tạo thành "gọng kìm" phía nam bao vây thành phố.

Ngay gần Seversk, Lữ đoàn xung kích độc lập số 10 RFAF cũng hoạt động yểm trợ về hướng tây. Tuy nhiên, xa hơn về phía nam, AFU thiếu quân số và lực lượng cần thiết để ngăn chặn đối phương. Bộ chỉ huy Kiev đơn giản là không thể rút quân từ bất cứ đâu để chi viện. Họ không thể đẩy nhanh việc rút lui khỏi Seversk và khu vực xung quanh.

Trong khi đó, lực lượng Kiev hầu như không có hệ thống phòng thủ nào để bám trụ ở khu vực giữa Pazino và Reznikovka. Không có khu định cư hay cơ sở công nghiệp nào ở đó. AFU sẽ phải hoàn toàn dựa vào các khu vực rừng rậm và các khe núi khô cằn. Vấn đề then chốt đối với họ không phải là thiếu không gian phòng thủ, mà là khả năng bổ sung lực lượng cho khu vực. Nói một cách đơn giản, lực lượng Moscow đã tìm thấy "điểm yếu" của đối phương ở khu vực này.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Liman và Seversk ngày 24/11. Moscow tiếp tục mở rộng tại những khu vực màu đỏ, xâm nhập vào trung tâm 2 thành phố này (Ảnh: Readovka).

Nga bắt đầu xâm nhập vào Huliaipole

Cuộc đột phá vào Huliaipole ở phía đông Zaporizhia đã được quân đội Nga bắt đầu tiến hành từ đêm 23/11. Các mũi xung kích đồng loạt phát triển từ 3 hướng: bắc, đông và nam. Đến sáng 24/11, họ chiếm được các vùng ngoại ô phía bắc và phía đông thành phố, kênh MD đưa tin.

Không quân, pháo binh và UAV Nga đang hoạt động mạnh mẽ trên hướng Huliaipole, phóng viên chiến trường Yuriy Podolyaka viết.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Huliaipole ngày 24/11. Lực lượng Moscow bắt đầu xâm nhập vào trung tâm thành phố theo các mũi tên đỏ (Ảnh: Yuriy Podolyaka ).

Diễn biến mới ở Pokrovsk

Phóng viên chiến trường Anatoly Radov cho biết, ở Pokrovsk, sau khi giành được làng Zaporizhia, lực lượng Moscow tiến về phía bắc và cuối cùng đã khóa chặt vòng vây, AFU không còn cơ hội thoát ra. Làng Rivne cũng đã được RFAF kiểm soát.

Lực lượng Moscow cũng đang phát triển và dọn sạch các vành đai rừng giữa Pokrovsk và Mirnograd. Tổng cộng, phía Nga đã giành thêm được 9,2km2.

Thông tin từ phóng viên Anatoly Radov xác nhận, Pokrovsk đã hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của Moscow. Khu vực Mirnograd cũng chính thức bị bao vây từ vài ngày trước, nằm hơi chếch về phía bắc quận Dinas của Pokrovsk.

Các chiến binh Ukraine đang cố gắng thoát khỏi vòng vây theo từng cặp hoặc từng nhóm nhỏ, nhưng khả năng thành công gần như bằng không. Khu vực này cũng đã bị quân đội Nga cắt đứt ở phía đông Gnatovka và sẽ sớm bị cắt đứt dọc đường T-0504. Giao tranh vẫn tiếp diễn ở rìa phía tây Pokrovsk, trước khu định cư Grishino.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk và Mirnograd ngày 24/11. Moscow kiểm soát phần màu hồng, tiếp tục phát triển theo mũi tên đỏ về phía Mirnograd (Ảnh: ZOV Military).

Sau khoảng 4 tháng giao tranh, quân đội Nga đã chiếm được thành phố Pokrovsk. Các khu vực khác cũng đạt được những tiến triển đáng kể, kênh AMK Mapping cho hay.

Ở phía tây Pokrovsk, RFAF tiếp tục tấn công vào mỏ than Pokrovsk, nơi họ kiểm soát các tòa nhà phía nam, bao gồm cả nhà máy điện. Giao tranh vẫn đang diễn ra ở các khu vực khác, tuy nhiên, hầu hết binh sĩ Ukraine đã rút lui.

Ở phía bắc Pokrovsk, lực lượng Moscow đã tiến quân từ các vị trí mới chiếm được ở phía bắc sông Hrishynka, giành được phần còn lại của các ngôi nhà dọc những con phố dân cư ở cực bắc cũng như các biệt thự "Druzhba" và hàng cây liền kề.

Phía đông bắc Pokrovsk, binh sĩ Nga tập trung tại khu dân cư Zaporizhia và các khu vực rừng rậm dọc theo quốc lộ T-05-15, bao vây các đơn vị Kiev còn lại trong vòng vây Mirnograd.

Ở phía đông bắc Pokrovsk, RFAF đột phá dọc đường sắt và tiến vào khu vực tây bắc Mirnograd. Họ cũng chiếm được trang trại gia cầm và các nhà kho dọc quốc lộ H-32.

Ở đông - đông nam Pokrovsk, lực lượng Moscow chiếm được khu dân cư Kohozhkine ở rìa phía đông thành phố, cùng với khu công nghiệp cũ ở phía bắc. Các nhóm xung kích khác đã chiếm được các vị trí còn lại ở hàng cây phía nam tuyến đường sắt.

Ở phía nam Mirnograd, binh sĩ Nga đã dọn sạch những con phố cuối cùng của khu dân cư thấp tầng phía nam, chiếm được nghĩa trang Ozerka và liên kết với các nhóm xung kích đang hoạt động tại quận Zapadny cao tầng. Xa hơn về phía bắc, RFAF chiếm được thêm 6 tòa nhà cao tầng ở phía tây nam quận Zapadny, trong khi các lực lượng khác vượt qua công viên vào phía đông bắc của quận, nơi họ chiếm được rạp chiếu phim cũ cùng với 6 tòa nhà cao tầng khác.

Ở phía đông bắc Mirnograd, quân đội Nga chiếm được Trường số 5, Trường số 10 và ít nhất 19 tòa nhà cao tầng khác ở các quận Damanskyi, 5-23 và Skhidnyi. Ngoài ra, họ cũng cải thiện thêm vị trí trong các khu dân cư thấp tầng của quận 8, tiến đến đường Prokovyeva từ phía bắc.

Tại Rodinske, RFAF tiếp tục tiến chậm rãi qua thành phố. Họ chiếm được phần còn lại của dãy nhà trung tâm nhất, cùng với các tòa nhà 3 tầng còn lại ở phía bắc và tiến đến Trường số 35 từ các khu dân cư thấp tầng phía bắc. Giao tranh ác liệt vẫn đang diễn ra ở phần còn lại của trung tâm thành phố và các dãy nhà phía tây. Tổng cộng, có thêm 8,71km² nghiêng về phía Nga.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk - Mirnograd ngày 24/11. Moscow kiểm soát phần màu nâu, khu vực bao quanh bởi đường màu vàng là nơi họ mới chiếm được và tiếp tục loại bỏ lực lượng Kiev trong vòng vây (Ảnh: AMK Mapping).

Thế trận giằng co ở Kupyansk

Về hướng Kupyansk, cả hai bên đều đang tiến quân, trong đó lực lượng Kiev tiếp tục các nỗ lực phối hợp nhằm giành lại quyền kiểm soát thành phố, kênh AMK Mapping xác nhận.

Ở phía nam, sau các cuộc xâm nhập trước đó của trinh sát - đặc nhiệm Nga, AFU bắt đầu tiến về phía bắc từ khu vực Osynovo, giành lại làng Sadove cùng với các khu vực rừng xung quanh. Từ đó, họ tiến xa hơn về phía bắc cùng với các nhóm xung kích khác, tái xâm nhập các đường phố phía nam Kupyansk và bắt đầu các cuộc phản công hướng tới khu vực tiểu quận cao tầng Yuvileynyi.

Về phía bắc, lực lượng Moscow bắt đầu tiến về phía tây từ khu vực tiểu quận Yuvileynyi và chiếm được các vị trí mới trong các khu rừng phía đông nam Sobolivka, nơi trước đây trinh sát - đặc nhiệm hoạt động.

Về phía tây bắc, AFU giành được các khu rừng phía tây bắc, phía bắc và đông bắc Sobolivka khỏi binh sĩ Nga, sử dụng chúng làm điểm tập kết để xâm nhập vào phía tây Kupyansk, nơi vùng xám mở rộng về phía cao tốc H-26.

Ngoài ra, lực lượng Kiev tập trung ở phía tây bắc Moskovka và tiếp tục nỗ lực tiến vào khu vực tây bắc Kupyansk. Họ cũng chiếm được một phần khu phức hợp kho bãi phía tây bắc thành phố, tuy nhiên các cuộc đột phá bổ sung từ đây vào khu dân cư lân cận cho đến nay vẫn chưa thành công. Như vậy, trong ít ngày qua, Kiev giành lại được 11,22km² và 1,16km² nghiêng về phía Nga.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Kupyansk ngày 24/11. Kiev phản công dữ dội, giành lại các khu vực xanh nhạt. Moscow chỉ có bước tiến nhỏ (Ảnh: Suriyakmaps).

Nga đạt tiến triển ở 4 khu vực ở Konstantinovka

Trên hướng Konstantinovka, quân đội Nga tiếp tục các hoạt động tấn công trong và xung quanh thành phố, đạt được những tiến triển mới ở 4 khu vực khác nhau.

Ở phía tây nam, RFAF đã nối lại các hoạt động tấn công dọc cao tốc H-32 sau một thời gian dài tạm dừng hoạt động. Các nhóm nhỏ bộ binh tiến về phía đông, hướng tới giao lộ với cao tốc H-20, nhưng họ nhanh chóng bị UAV FPV Ukraine bắn phá.

Mặc dù có thương vong, một số nhóm lính Nga đã chiếm được các vị trí trong các hàng rào ở hai bên đường cao tốc, cũng như trong các hàng cây liền kề. Các cuộc tấn công hiện đang được tiến hành vào các khu vực rừng rậm ở ngoại ô phía đông nam Stepanivka.

Về phía đông, sau khi chiếm được phần phía nam của Ivanopillya, lực lượng Moscow tiến về phía bắc với một số lượng lớn bộ binh, chiếm được trung tâm khu định cư. Các mũi nhọn khác tập trung trên các đường phố phía đông bắc và bắt đầu tấn công phần còn lại của ngôi làng ở phía bắc, chiếm thêm các khu dân cư và các tòa nhà công nghiệp.

Quân đội Ukraine đã cố gắng vượt sông Kryvyi Torets để chiếm vùng tây bắc Ivanopillya bất chấp thương vong nặng nề trong quá trình này. Mặc dù quá trình củng cố lực lượng của RFAF bị gián đoạn nhưng công việc đang được tiến hành để tập kích những binh sĩ Ukraine còn lại bằng UAV FPV.

Ngoài ra, quân đội Ukraine tái chiếm được khu vực phía bắc Pleshchiivka, tuy nhiên vẫn chưa có bằng chứng nào cho thấy việc củng cố lực lượng tại đây.

Về phía bắc, RFAF củng cố thêm các vị trí tại các quận Santurinivka và Stare Selyshche của Konstantinovka và tiếp tục tiến về phía nhà ga xe lửa và 2 tòa nhà cao tầng ở phía nam quốc lộ T-0504. Ngoài ra, họ còn chiếm được thêm 5 dãy nhà ở phía đông quận Santurinivka, tiến vào trạm xe điện và các khu rừng ở phía bắc.

Quân đội Ukraine cố gắng phản công từ phía nam, từ các khu rừng đến các chiến hào trên các cánh đồng phía tây Predtechyne. Do thiếu sự che chắn, họ đã chịu thương vong nặng nề trong quá trình này. UAV Nga đang tìm kiếm và tấn công những người sống sót. Tổng cộng, RFAF có thêm 4,99km².