Lũ lụt nghiêm trọng càn quét các nước Đông Nam Á

Lũ lụt nhấn chìm nhà cửa ở Indonesia (Ảnh: AFP).

Tại Indonesia, Cơ quan Quản lý thảm họa Quốc gia (BNPB) cho biết, thời tiết khắc nghiệt đã hoành hành ở Bắc Sumatra trong nhiều ngày, gây ngập lụt một số khu vực của huyện Tapanuli Selatan kể từ ngày 24/11.

"Tại Tapanuli Selatan, thảm họa lũ lụt và lở đất đã khiến 8 người thiệt mạng, 58 người bị thương và 2.851 cư dân phải sơ tán", người phát ngôn của BNPB, ông Abdul Muhari, thông báo.

Cơ quan quản lý thảm họa địa phương đã triển khai các thiết bị hạng nặng để dọn dẹp các đống đổ nát đang chặn đường vào huyện Tapanuli.

Ít nhất 3 huyện khác trong tỉnh cũng bị ảnh hưởng bởi lũ lụt và lở đất.

Lũ lụt gây tổn thất lớn ở Indonesia (Nguồn: AP)

Giai đoạn gió mùa hàng năm, thường kéo dài từ tháng 6 đến tháng 9, thường mang theo mưa lớn, gây ra lở đất, lũ quét.

Biến đổi khí hậu khiến thời gian và cường độ bão mạnh hơn, dẫn đến lượng mưa lớn, lũ quét và gió giật mạnh hơn.

Ít nhất 38 người đã thiệt mạng trong tháng 11 do lở đất sau những trận mưa lớn ở Trung Java, và khoảng 13 người hiện vẫn mất tích.

Tại Malaysia, Cục Khí tượng Malaysia (MetMalaysia) cảnh báo mưa liên tục ảnh hưởng đến một số quận ở Kelantan và Besut, vùng Terengganu.

Cục Khí tượng Malaysia cho biết các quận bị ảnh hưởng ở Kelantan gồm Tumpat, Pasir Mas, Kota Baru, Bachok và Pasir Puteh.

Người dân được sơ tán khỏi khu vực bị ngập lụt ở Kangar, Perlis, Malaysia (Ảnh: Reuters).

Cảnh báo mưa liên tục cũng đã được ban hành cho đến hôm nay 26/11 đối với toàn bộ bang Perlis, Kedah và Penang, cũng như một số khu vực ở Perak, Kelantan và Terengganu.

Một số quận tại Perak (Hulu Perak, Manjung), Kelantan (Gua Musang) và Pahang (Cameron Highlands, Lipis, Jerantut và Kuantan) dự kiến ​​sẽ có mưa liên tục.

Ước tính 8-13 người đã thiệt mạng do lũ lụt và lở đất ở Indonesia trong tuần này, trong khi một người đã thiệt mạng ở Malaysia.

Lũ lụt đã quét qua 8 bang ở Malaysia và 9 tỉnh ở nước láng giềng Thái Lan, khiến cả hai nước phải sơ tán gần 45.000 người.

Người dân lội qua khu vực bị ngập lụt ở Hat Yai, Thái Lan (Ảnh: Reuters).

Chính quyền Thái Lan dự kiến ​​điều trực thăng vào ngày 26/11 để sơ tán các bệnh nhân nguy kịch khỏi một bệnh viện ở miền Nam, nơi đang bị cô lập do trận lũ lụt được cho là tồi tệ nhất trong nhiều năm qua.

"Hôm nay, tất cả bệnh nhân được chăm sóc đặc biệt sẽ được chuyển ra khỏi bệnh viện Hat Yai", quan chức Bộ Y tế Thái Lan Somrerk Chungsaman nói.

Khoảng 20 trực thăng và 200 thuyền được huy động tham gia cứu hộ ở Hat Yai đã gặp khó khăn trong việc tiếp cận những người bị mắc kẹt.

Ông Somrerk cho biết bệnh nhân, người thân và nhân viên y tế tại bệnh viện có khoảng 2.000 người và thuyền có thể chở thực phẩm khi nước rút.

Hải quân Thái Lan cho biết trực thăng quân sự cũng đang vận chuyển máy phát điện đến bệnh viện, đồng thời đăng tải hình ảnh thiết bị được di chuyển lên mái nhà.

Chỉ riêng trong tuần trước, Hat Yai đã hứng chịu lượng mưa lên đến 335mm, mức cao nhất trong 300 năm qua.

Mưa lớn gây ngập lụt ở Thái Lan (Nguồn: AP).

Quân đội Thái Lan cho biết các đoàn máy bay và xe tải đang vận chuyển thuyền và xuồng cao su về hướng Hat Yai, cùng với vật tư y tế và nhân sự.

Lũ lụt khiến ít nhất 33 người thiệt mạng ở Thái Lan, trong khi lượng mưa được dự đoán sẽ tiếp tục tăng lên.

Bộ Nội vụ Thái Lan cho biết lũ lụt trên khắp 9 tỉnh của Thái Lan đã ảnh hưởng đến hơn 980.000 ngôi nhà và hơn 2,7 triệu người.

Các quan chức thời tiết Thái Lan dự báo sẽ có mưa rào rải rác và mưa lớn vào ngày 26/11 tại một số tỉnh phía Nam, bao gồm cả Songkhla.