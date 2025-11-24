Lũ lụt nghiêm trọng ở Thái Lan, Malaysia

Du khách sơ tán khỏi khu vực ngập lụt ở thành phố du lịch Hat Yai của Thái Lan (Ảnh: Reuters).

Miền Nam Thái Lan đang đối mặt với lũ lụt nghiêm trọng khi tỉnh Songkhla tuyên bố Hat Yai và các khu vực lân cận là “vùng đỏ” và ra lệnh sơ tán khẩn cấp trong bối cảnh mưa lớn tiếp tục kéo dài.

Tỉnh trưởng Songkhla, ông Rattasart Chidchoo, cho biết các đợt lũ bắt đầu từ ngày 19/11, ảnh hưởng đến hơn 465.000 người dân tại 16 quận, huyện. Dự báo mưa lớn sẽ tiếp tục diễn ra ở khu vực này đến ngày 25/11.

Thông tin quan trọng từ các hoạt động ứng phó khẩn cấp và hình ảnh vệ tinh cho thấy mức độ ảnh hưởng lan rộng trên ít nhất 6 tỉnh miền Nam Thái Lan.

Tại thành phố du lịch nổi tiếng Hat Yai, ngập lụt đã nhấn chìm nhiều tuyến đường chính, cô lập các khách sạn, khu dân cư, khiến nhiều du khách mắc kẹt.

Theo Bangkok Post, có hơn 1.000 khách du lịch bị mắc kẹt tại các khách sạn và sân bay Hat Yai. Điện đã bị cắt tại một số khu dân cư vì lý do an toàn, trong khi dịch vụ internet và hệ thống cấp nước bị gián đoạn.

Tại trụ sở tỉnh Songkhla vào ngày 23/11, Tỉnh trưởng Rattasart Chidchoo đã chủ trì cuộc họp của Trung tâm Chỉ huy Phòng chống Lũ lụt, Bão và Sạt lở để đánh giá tình hình xấu đi nhanh chóng và triển khai các biện pháp ứng phó ngay lập tức.

Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan đang dẫn đầu chiến dịch hỗ trợ du khách, nhằm chuyển các nhu yếu phẩm đến các khách sạn và tổ chức sơ tán bằng xe tải hạng nặng và thuyền.

Hơn 11.000 người tại 7 bang của Malaysia bị ảnh hưởng bởi ngập lụt (Ảnh: Bernama).

Trong khi đó, hơn 11.000 người tại 7 bang của Malaysia cũng đang bị ảnh hưởng bởi lũ lụt do mưa lớn kéo dài.

Lũ lụt thường xảy ra ở bờ biển phía đông Malaysia trong mùa gió mùa từ tháng 10 hàng năm đến tháng 3 năm sau, với hàng nghìn người phải sơ tán mỗi năm.

Một báo cáo từ Cơ quan Quản lý Thiên tai Quốc gia Malaysia cho thấy 11.009 người thuộc 3.839 gia đình đã bị ảnh hưởng bởi lũ lụt tại các bang Kedah, Kelantan, Penang, Perak, Perlis, Terengganu và Selangor, tính đến 6h sáng ngày 24/11 theo giờ địa phương. Bang Kelantan ở phía đông bắc, giáp Thái Lan, bị ảnh hưởng nặng nề nhất, với 8.228 người bị ảnh hưởng.

Khoảng 60 trung tâm tạm trú đã được mở tại các bang bị ảnh hưởng để tiếp nhận những người phải sơ tán vì lũ lụt.

Trong một sự cố riêng biệt ngày 23/11, khoảng 400 người bị mắc kẹt vì một vụ lở đất do mưa kéo dài ở Wang Kelian, một ngôi làng thuộc bang Perlis ở phía tây bắc.

Hãng thông tấn nhà nước Bernama cho biết những người này hiện đã an toàn và đang trú ẩn tại một nhà thờ Hồi giáo trên vùng đất cao.