Thái Lan, Malaysia chìm trong lũ lụt do mưa lớn

Người dân lội qua khu vực bị ngập lụt ở huyện Hat Yai, Songkhla, Thái Lan (Ảnh: Reuters).

Lũ lụt ở miền nam Thái Lan đã khiến ít nhất 13 người thiệt mạng và nhấn chìm khoảng 800.000 ngôi nhà cùng các khu vực sản xuất cao su và dầu cọ. Tại Malaysia, hơn 16.000 người đã phải sơ tán, trong khi lũ lụt cũng ảnh hưởng tới khu vực miền Trung Việt Nam.

Mực nước lũ cao tới 2m ở một số khu vực đã ảnh hưởng đến 9 tỉnh của Thái Lan và 8 bang ở nước láng giềng Malaysia, trên một dải đất dài hàng trăm km từng bị lũ tàn phá năm ngoái.

Mưa lớn là hiện tượng thường thấy vào thời điểm này trong năm do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc, nhưng những trận mưa lớn gần đây lại gây chú ý về cường độ và tác động tới các khu vực.

Trung tâm Dự báo Khí hậu Mỹ dự báo mưa lớn sẽ kéo dài đến tuần tới trên khắp các khu vực đang bị ảnh hưởng nặng nề, bao gồm Philippines, nơi đang phải gánh chịu hậu quả của một loạt cơn bão.

Lũ lụt ảnh hưởng 1,9 triệu người, Thái Lan điều tàu sân bay chở đồ cứu trợ

Khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất ở Thái Lan là huyện Hat Yai thuộc tỉnh Songkhla, một trung tâm thương mại và cửa ngõ giao thông ở khu vực phía nam.

Đây là điểm đến phổ biến của du khách Malaysia và là nơi có một trong các sân bay quốc tế.

“Quân đội của chúng tôi đang khẩn trương huy động máy bay, xe tải, tàu và các phương tiện khác đến các khu vực bị lũ lụt. Máy bơm nước, thực phẩm, nhu yếu phẩm và nguồn lực tài chính đã được phân bổ cho các khu vực bị ảnh hưởng”, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu với các phóng viên vào ngày 25/11.

Ông Anutin cho biết ông đã hủy kế hoạch đến Malaysia vào ngày 26/11 để theo dõi tình hình lũ lụt.

Ước tính có 1,9 triệu người bị ảnh hưởng tại Thái Lan, nơi cơ quan khí tượng dự báo mưa lớn liên tục và lũ quét trong ngày, đồng thời cảnh báo thuyền nhỏ không được ra khơi do sóng có thể cao hơn 3m.

Người dân bị mắc kẹt trên tầng hai của ngôi nhà bị ngập lụt tại Kangar, Malaysia (Ảnh: Reuters).

Hơn 4.000 du khách Malaysia đang bị mắc kẹt trong các khách sạn và tại sân bay Hat Yai, và các chuyến bay từ Malaysia đến miền Nam Thái Lan dự kiến ​​sẽ bị hủy trong tuần này, Bangkok Post đưa tin. Bang Kelantan lân cận của Malaysia cũng đã bị ngập lụt do mưa lớn.

Tại Malaysia, hơn 18.500 người phải rời khỏi vùng ngập đến 126 trung tâm sơ tán, phần lớn nằm ở khu vực sát biên giới phía bắc.

Theo dữ liệu từ Trung tâm Dự báo Khí hậu Mỹ, các khu vực bị ảnh hưởng từ Việt Nam đến miền Nam Thái Lan đã có lượng mưa cao hơn bình thường đáng kể trong tháng tính đến ngày 23/11. Điều này càng làm gia tăng nguy cơ lũ lụt.