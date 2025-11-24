Châu Âu nêu 3 nguyên tắc cho thỏa thuận hòa bình Ukraine

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen (Ảnh: AFP).

Pravda đưa tin, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen ngày 23/11 cho biết các đồng minh châu Âu của Ukraine đã thống nhất về những nguyên tắc then chốt phải làm nền tảng cho bất kỳ kế hoạch hòa bình nào nhằm chấm dứt xung đột Nga - Ukraine.

Bà tuyên bố bất kỳ kế hoạch hòa bình nào đủ tin cậy và bền vững cho Ukraine “trước hết phải chấm dứt thương vong và kết thúc xung đột, đồng thời không gieo mầm cho một cuộc xung đột trong tương lai".

Bà nhấn mạnh nguyên tắc cốt lõi đầu tiên là biên giới không thể bị thay đổi bằng vũ lực.

“Thứ hai, với tư cách là một quốc gia có chủ quyền, Ukraine không thể bị áp đặt các giới hạn đối với lực lượng vũ trang của mình khiến đất nước dễ bị tấn công trong tương lai, qua đó cũng làm suy yếu an ninh của châu Âu”, Chủ tịch Ủy ban châu Âu nói.

Nguyên tắc thứ ba mà bà nhấn mạnh là vai trò trung tâm của Liên minh châu Âu trong việc bảo đảm hòa bình cho Ukraine phải được thể hiện đầy đủ.

“Ukraine phải có tự do và quyền chủ quyền để lựa chọn vận mệnh của mình. Họ đã lựa chọn con đường châu Âu. Điều đó bắt đầu bằng tái thiết đất nước, hội nhập vào Thị trường Chung và nền công nghiệp quốc phòng của chúng ta, và cuối cùng là gia nhập Liên minh” bà nói.

Bà Von der Leyen cũng nhấn mạnh riêng tầm quan trọng của việc hồi hương trẻ em Ukraine.

Trước đó, RBC cho hay, các nhà lãnh đạo châu Âu đã xây dựng những đề xuất riêng của mình cho một giải pháp hòa bình nhằm chấm dứt xung đột ở Ukraine. Những kế hoạch này cho phép Ukraine giành lại quyền kiểm soát các địa điểm chiến lược quan trọng mà không bị bất kỳ hạn chế nào đối với lực lượng vũ trang Ukraine.

Theo bản sao đề xuất của châu Âu mà báo RBC thu thập được, không có giới hạn nào được đặt ra đối với lực lượng Ukraine. Kế hoạch kêu gọi trao lại quyền kiểm soát Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia và đập Kakhovka cho Ukraine, cũng như bảo đảm “hoạt động qua lại không bị cản trở” dọc theo sông Dnipro và quyền kiểm soát dải đất Kinburn Spit.

Các tranh chấp lãnh thổ khác sẽ được xử lý sau khi đạt được lệnh ngừng bắn.

Truyền thông đầu tuần này đưa tin chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang xây dựng một kế hoạch hòa bình mới nhằm chấm dứt xung đột ở Ukraine. Kế hoạch gồm 28 điều khoản và được soạn thảo bởi Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ, Steve Witkoff, với sự hỗ trợ của Đặc phái viên Nga Kirill Dmitriev.

Theo tài liệu này, Ukraine sẽ phải rút khỏi Donbass, cắt giảm quy mô lực lượng vũ trang, từ bỏ vũ khí tầm xa, cam kết không gia nhập NATO và nhiều yêu cầu khác. Đổi lại, theo Axios, Ukraine sẽ nhận được các bảo đảm an ninh tương tự các thành viên NATO.

Tổng thống Trump đã đặt thời hạn cho Ukraine đến ngày 27/11 để chấp nhận đề xuất. Tuy nhiên, ông cũng nêu rõ đây không phải là đề xuất cuối cùng.

Đại diện của Ukraine và các nước châu Âu như Pháp, Đức và Anh đã nhóm họp ở Geneva vào ngày 22/11 để thảo luận về kế hoạch hòa bình do Washington đề xuất. Các cuộc thảo luận nhằm xây dựng một cách tiếp cận chung của châu Âu để giải quyết xung đột và bảo đảm ổn định trong khu vực.