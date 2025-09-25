Cảnh tan hoang sau khi bão Ragasa quét qua Trung Quốc

Cây lớn gãy đổ tại một khu chung cư ở Hong Kong, Trung Quốc (Ảnh: Reuters).

Bão Ragasa đã đổ bộ vào đảo Hải Lăng, thành phố Dương Giang, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc lúc 17h ngày 24/9.

Trước khi đổ bộ, đảo Hải Lăng ghi nhận mưa lớn và gió giật cấp 15. Lúc cực điểm vào 13h ngày 24/9, Ragasa có gió mạnh hơn 187km/h, sau đó giảm còn khoảng 144km/h khi tiến vào đất liền.

Cây to bật gốc chắn ngang đường ở Thâm Quyến, Quảng Đông, Trung Quốc (Ảnh: Reuters).

Theo Cơ quan Khí tượng Trung Quốc, bão Ragasa suy yếu nhanh do khối không khí lạnh xâm nhập và tác động của địa hình.

Khi hoàn lưu bão dần suy yếu, sân bay Thâm Quyến nối lại các chuyến bay từ 20h cùng ngày, trong khi nhiều địa phương tại Quảng Đông thông báo gỡ bỏ “5 lệnh tạm dừng” đối với học tập, làm việc, sản xuất, kinh doanh và giao thông.

Một xe tải bị lật chắn ngang đường ở Quảng Đông (Ảnh: AFP).

Cơ quan quản lý khẩn cấp Quảng Châu cho biết tác động của bão với thành phố đã suy yếu rõ rệt, cho phép khôi phục học tập, làm việc và sinh hoạt từ 18h ngày 24/9.

Một tuyến đường ngập nước ở Macao, Trung Quốc, sau bão Ragasa (Ảnh: Reuters).

Con đường ngập nước ở Hong Kong sau bão (Ảnh: Reuters).

Tuy nhiên, các hoạt động đi biển và thi công ngoài khơi vẫn bị đình chỉ cho đến khi có thông báo mới. Người dân sơ tán khỏi vùng trũng thấp, sườn dốc và nhà ở mất an toàn được khuyến cáo chưa trở về khi chưa bảo đảm điều kiện.

Ngay sau khi lệnh tạm dừng được ban bố, lực lượng chức năng đã khẩn trương gia cố cây cối ven đường dễ bị bật gốc, thu gom cây gẫy đổ.

Một nhà hàng ở Hong Kong hư hại sau bão (Ảnh: Reuters).

Cảnh tan hoang tại một nhà hàng ở Hong Kong sau bão (Ảnh: Reuters).

Cơ quan dự báo thời tiết cảnh báo, miền Nam Trung Quốc sẽ vẫn hứng chịu mưa lớn và gió mạnh do ảnh hưởng của bão cho tới ngày 26/9.

Công tác khắc phục hậu quả bão Ragasa ở Hong Kong (Ảnh: Reuters).

Theo Tân Hoa xã, Bộ Tài chính và Bộ Quản lý khẩn cấp Trung Quốc đã khẩn cấp phân bổ 150 triệu nhân dân tệ (hơn 21 triệu USD) để hỗ trợ Quảng Đông, Hải Nam và Phúc Kiến ứng phó và khắc phục hậu quả bão lũ. Kinh phí sẽ dùng để sơ tán, hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng, kiểm tra nguy cơ thảm họa thứ cấp và tiến hành khắc phục khẩn cấp, nhằm giảm thiểu thiệt hại và bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản.

Hàng loạt ô tô bị phá hủy do lũ bùn ở Hoa Liên, Đài Loan sau vụ vỡ hồ chứa nước do bão Ragasa (Ảnh: Reuters).

Trước khi tiến vào Quảng Đông, Ragasa đã gây hậu quả nặng nề ở đảo Đài Loan. Trung tâm ứng phó thảm họa của hòn đảo cho biết tính đến 17h ngày 24/9 đã có 17 người thiệt mạng, 32 người bị thương và 17 người mất tích.

Một cây cầu bị sập do mưa lớn ở Hoa Liên, Đài Loan (Ảnh: Reuters).

Tại huyện Hoa Liên của Đài Loan, một hồ trên núi bị vỡ đã gây sập cầu và nhấn chìm thị trấn bên dưới. Khoảng 1.800 hộ dân thuộc 12 ngôi làng phải sơ tán hôm 23/9 do lũ quét và sạt lở.