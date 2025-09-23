Máy bay chao đảo khi cố hạ cánh trong gió bão Ragasa ở Đài Loan (Video: RT).

Đoạn video do hãng tin RT đăng tải cho thấy một máy bay ATR 72-600 của hãng hàng không Mandarin Airlines chật vật hạ cánh xuống sân bay Kim Môn ở Đài Loan giữa lúc gió thổi mạnh vào ngày 22/9.

Máy bay đã phải hủy lần hạ cánh đầu tiên. Sau một lần bay vòng đầy căng thẳng, máy bay mang số hiệu chuyến bay AE1265 khởi hành từ Đài Bắc này đã hạ cánh an toàn trong lần thử thứ hai.

Siêu bão Ragasa đổ bộ vào Philippines từ chiều 22/9 và bắt đầu giảm cấp từ tối cùng ngày, nhưng không đáng kể. Cơn bão đang tiếp tục hướng vào đất liền Trung Quốc.

Mặc dù bão không đổ bộ Đài Loan, song hòn đảo vẫn chịu ảnh hưởng bởi hoàn lưu bão. Cơ quan dự báo thời tiết Đài Loan dự báo mưa lớn xảy ra ở khu vực phía đông hòn đảo.