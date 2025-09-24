Siêu bão Ragasa tiếp tục đổ bộ, Trung Quốc phát cảnh báo “đỏ”

Sóng lớn ập vào bãi biển ở Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc ngày 24/9 (Ảnh: CNA).

Sau khi đổ bộ vào Hong Kong với sức gió mạnh và mưa lớn, siêu bão Ragasa đang gây ảnh hưởng rõ rệt đến tỉnh Quảng Đông, miền nam Trung Quốc hôm nay 24/9.

Sóng lớn do bão Ragasa đã ập vào bãi biển ở Thâm Quyến trước khi cơn bão dự kiến ​​đổ bộ vào tỉnh Quảng Đông.

Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc cho biết bão Ragasa dự kiến ​​sẽ di chuyển dọc theo bờ biển Quảng Đông, giữa Chu Hải và Trạm Giang từ giữa trưa đến cuối ngày hôm nay.

Cơ quan quản lý hàng hải Trung Quốc đã ban hành cảnh báo sóng "đỏ", mức cao nhất lần đầu tiên trong năm nay, dự báo sóng dâng cao tới 2,8m ở một số khu vực thuộc tỉnh Quảng Đông.

Gió mạnh cũng được ghi nhận tại Quảng Đông. Nhiều xe máy đã bị gió hất tung.

Các phương tiện đổ nghiêng do gió mạnh ở Quảng Đông ngày 24/9 (Ảnh: AFP).

Bão Ragasa dự kiến ​​đổ bộ vào Quảng Đông cuối ngày hôm nay và chính quyền địa phương đang nỗ lực hết sức để ứng phó với cơn bão được đánh giá là mạnh nhất từ đầu năm đến nay.

Chính quyền Trung Quốc đại lục đã ra lệnh đóng cửa các cơ sở kinh doanh và trường học tại ít nhất 10 thành phố, ảnh hưởng đến hàng chục triệu người.

Trong một tuyên bố vào tối 23/9, cơ quan ứng phó tình trạng khẩn cấp ở Quảng Đông cho biết hơn một triệu người trên khắp tỉnh đã được sơ tán.

Gió mạnh và mưa lớn ở Thâm Quyến do bão Ragasa (Nguồn: AP)

Theo truyền thông Trung Quốc, các sân vận động, ga tàu điện ngầm và trường đại học đã được chuyển đổi thành nơi trú ẩn khẩn cấp, được trang bị đầy đủ nhu yếu phẩm, lều bạt, chiếu ngủ, thực phẩm, thậm chí cả cổng sạc điện thoại.

Các trường học và dịch vụ giao thông, bao gồm cả đường sắt cao tốc, đã bị đóng cửa, trong khi các chuyến bay tại các sân bay đông đúc nhất khu vực là Quảng Châu và Thâm Quyến đã bị hủy bỏ. Hơn 38.000 nhân viên cứu hỏa và 5.700 xe cứu hỏa đang túc trực trên khắp tỉnh.

Trước khi cơn bão đổ bộ, chính quyền địa phương đã cắt tỉa cây cối và chặt bỏ những cây yếu. Họ cũng đã dọn sạch hệ thống thoát nước để giảm thiểu nguy cơ lũ lụt.

Một người đàn ông đi bộ cạnh một nhà hàng bị hư hại sau siêu bão Ragasa ở Hong Kong (Ảnh: CNA).

Bão Ragasa, cơn bão mạnh nhất thế giới tính đến thời điểm hiện tại trong năm nay, đã càn quét qua các đảo xa xôi ở Philippines và vùng núi Đài Loan. Cơn bão để lại nhiều thiệt hại, gây ra lở đất và sóng lớn, khiến hơn một triệu người ở miền nam Trung Quốc phải sơ tán.

Sau khi gây ra lũ lụt ở đảo Đài Loan, nơi ghi nhận ít nhất 15 người chết, bão Ragasa đang đổ bộ vào một trong những khu vực bờ biển đông dân nhất thế giới, mang theo gió mạnh và mưa lớn đến các thành phố phía nam Trung Quốc.

Cơ quan quản lý bệnh viện Hong Kong cho biết ít nhất 50 người đã bị thương do bão Ragasa. Chính quyền đã mở 50 nơi trú ẩn tạm thời, trong đó có 791 người đã tìm nơi trú ẩn.

Bão Ragasa gây mưa lớn ở Hong Kong (Nguồn: AP)

Hong Kong đã hạ tín hiệu cảnh báo bão từ mức 10 xuống mức 8 vào lúc 13h20 hôm nay, nhưng vẫn duy trì lệnh phong tỏa.

Đài quan sát Hong Kong cho biết tín hiệu cảnh báo số 8 dự kiến ​​sẽ vẫn có hiệu lực trước 20h. Tín hiệu cảnh báo số 3 sau đó sẽ được xem xét tùy thuộc vào mức độ suy yếu của gió.

Mặc dù mưa đã giảm dần ở Hong Kong, nhưng ảnh hưởng của cơn bão có thể thấy rõ trên khắp trung tâm tài chính này.

Rác thải xuất hiện trên khắp đường phố. Nhiều cây cối đã đổ. Một số sân chơi cũng bị ngập trong nước lũ.