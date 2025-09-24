Vỡ hồ ở Đài Loan do siêu bão Ragasa, 14 người chết

Mưa lớn gây sạt lở, vỡ hồ nước, kéo theo ngập lụt ở Đài Loan (Ảnh: Focus Taiwan).

Giới chức cứu hỏa Đài Loan sáng 23/9 cho biết đã có ít nhất 14 người tử vong tại huyện Hoa Liên, phía đông hòn đảo, sau khi một hồ trên núi bị vỡ và dòng nước khổng lồ tràn xuống thị trấn khi siêu bão Ragasa quét qua khu vực lân cận.

Hồ nước này hình thành từ các trận sạt lở núi do mưa lớn kéo dài trước đó ở khu vực thưa dân. Trưa 22/9, hồ bất ngờ vỡ bờ, đẩy khối nước khổng lồ xuống thị trấn bên dưới.

Ô tô mắc kẹt khi bùn đất tràn xuống con đường ở Hoa Liên do mưa lũ hôm 23/9 (Ảnh: AFP).

Theo số liệu của chính quyền địa phương, khoảng 60% dân số thị trấn, tức 5.200 trong tổng số 8.500 người, đã chọn “sơ tán theo chiều dọc”, tức là di chuyển lên tầng cao hơn trong chính ngôi nhà của mình. Trong khi đó, phần lớn những người còn lại rời khỏi khu vực để tá túc cùng thân nhân.

Đài Loan: 14 người chết do ảnh hưởng của siêu bão Ragasa (Video: AP)

Nước lũ và bùn đất ở huyện Hoa Liên, Đài Loan (Ảnh: Focus Taiwan).

Chính quyền địa phương ước tính hồ này chứa khoảng 91 triệu tấn nước, tương đương 36.000 bể bơi Olympic và ngang bằng một hồ chứa lớn ở phía nam Đài Loan. Khi vỡ bờ, hồ nước giải phóng ra khoảng 60 triệu tấn nước.

Năm 2009, bão Morakot từng tàn phá phía nam Đài Loan, khiến khoảng 700 người thiệt mạng và gây thiệt hại ước tính 3 tỷ USD.

Từ ngày 21/9, Đài Loan hứng chịu tác động của vành ngoài siêu bão Ragasa. Riêng vùng đông Đài Loan ghi nhận lượng mưa khoảng 70cm.

Bùn đất còn lại sau lũ ở Hoa Liên (Ảnh: Focus Taiwan).

Cơn bão Ragasa đang tiến vào bờ nam Trung Quốc và đặc khu Hong Kong. Tại Hong Kong, cơ quan khí tượng địa phương cho biết, khoảng 6h sáng nay 24/9, tâm bão Ragasa cách đặc khu khoảng 120km về phía nam.

Một cư dân ở Hoa Liên tránh lũ trên mái nhà (Ảnh: AFP)

Theo Đài Thiên văn Hong Kong, siêu bão Ragasa đang di chuyển theo hướng tây đến tây tây bắc với vận tốc khoảng 22km/h, tiến gần hơn tới đồng bằng Châu Giang và vùng duyên hải phía tây tỉnh Quảng Đông. Theo dự báo, trong “2-3 giờ tới”, tâm bão sẽ ở vị trí gần nhất với Hong Kong, cách thành phố khoảng 100km về phía nam.

Biển động mạnh ở Hong Kong do ảnh hưởng của siêu bão Ragasa (Ảnh: SCMP).

Cơ quan này cho hay, mực nước biển đã bắt đầu dâng cao do ảnh hưởng của triều cường mạnh và dự báo đạt mức tối đa khoảng 4m so với mốc hải đồ vào trưa nay.

Tại cảng Tolo, mực nước có thể chạm ngưỡng 5m, gần mức kỷ lục từng ghi nhận. Theo số liệu, trạm thủy triều tại Tai Po Kau (cảng Tolo) ghi nhận mực nước biển 4,71m khi bão Mangkhut đổ bộ năm 2018, chỉ sau kỷ lục lịch sử 5,03m do bão Wanda thiết lập năm 1962.

Cây gẫy đổ hàng loạt ở Hong Kong do bão Ragasa (Ảnh: SCMP).

Đài Thiên văn Hong Kong đã đưa ra thông báo đặc biệt về tình trạng ngập lụt ở một số khu vực, khuyến cáo người dân có các biện pháp để hạn chế thiệt hại do lũ.

Mưa lớn và gió giật mạnh đã khiến nhiều cây cối gẫy đổ ở Hong Kong. Các đường phố ở Hong Kong đã trở nên vắng tanh từ chiều qua do khi người dân trú ẩn trong nhà hoặc tại các trung tâm trú ẩn tạm thời để đề phòng bão.

Nhiều người chia sẻ trên mạng xã hội rằng họ không thể ngủ được do gió rít mạnh hoặc mưa to khiến nước tràn vào căn hộ, trong khi số khác cho biết họ cảm giác gió mạnh đến mức cả tòa nhà rung lên.

Trong khi đó, các thành phố ở tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc đã tạm dừng các dịch vụ vận tải công cộng, cho học sinh và người lao động nghỉ từ hôm 23/9 để đề phòng bão.