Trung Quốc đóng cửa trường học, sơ tán dân trước siêu bão Ragasa

Người Philippines đi bộ dưới trời mưa lớn ở Manila vào ngày 22/9 (Ảnh: Reuters).

Trung tâm công nghệ Thâm Quyến của Trung Quốc ngày 23/9 đã yêu cầu sơ tán 400.000 người, đồng thời cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp của thành phố cũng đưa ra cảnh báo về "gió lớn, mưa lớn, sóng lớn và lũ lụt".

Các biện pháp này sẽ ảnh hưởng đến hàng chục triệu người và khiến nhiều nhà máy trên khắp trung tâm sản xuất của Trung Quốc phải đóng cửa trước khi siêu bão Ragasa đổ bộ vào miền nam nước này.

"Trừ lực lượng cứu hộ khẩn cấp và những người đảm bảo sinh kế cho người dân, vui lòng không ra ngoài tùy tiện", chính quyền Thâm Quyến cho biết trong một tuyên bố, đồng thời thông báo các công trình và chợ sẽ bắt đầu đóng cửa vào chiều 23/9.

Các thành phố khác ở tỉnh Quảng Đông đang thực hiện các biện pháp đối phó với siêu bão bao gồm Triều Châu, Chu Hải, Đông Quan và Phật Sơn.

"Gió mạnh và mưa lớn (do cơn bão) mang lại sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến thành phố của chúng ta, đặt ra tình huống chuẩn bị ứng phó quan trọng", cơ quan ứng phó với tình trạng khẩn cấp Phật Sơn cho biết trong một tuyên bố.

Bão Ragasa đã làm đổ cây cối, tốc mái các tòa nhà và khiến ít nhất một người thiệt mạng trong một trận lở đất khi đổ bộ vào miền bắc Philippines, nơi hàng nghìn người phải tìm nơi trú ẩn trong các trường học và trung tâm sơ tán.

Siêu bão đã di chuyển về phía tây, với sức gió mạnh nhất lên tới 230km/h tại tâm bão và di chuyển qua Biển Đông.

Người dân Hong Kong tích trữ nhu yếu phẩm tại một siêu thị vào ngày 22/9 trước khi bão Ragasa đổ bộ (Ảnh: Reuters).

Hong Kong - nơi sinh sống của khoảng 7,5 triệu người - đang chuẩn bị ứng phó với những thiệt hại có thể xảy ra khi bão quét qua.

Hong Kong đã đóng cửa trường học và hủy các chuyến bay vào ngày 23/9 khi siêu bão Ragasa chuẩn bị đổ bộ vào trung tâm tài chính này. Các nhà chức trách cảnh báo đây sẽ là một trong những cơn bão tàn phá nhất trong lịch sử gần đây của Hong Kong.

Sân bay Hong Kong sẽ vẫn mở cửa, nhưng sẽ có "gián đoạn đáng kể đối với hoạt động bay" từ 18h ngày 23/9 cho đến ngày hôm sau, theo Cơ quan Quản lý Sân bay Hong Kong. Hơn 500 chuyến bay của Cathay Pacific dự kiến ​​sẽ bị hủy.

"Bão Ragasa sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng cho Hong Kong, có thể đạt đến mức độ của Hato năm 2017 và Mangkhut năm 2018", quan chức cấp cao của Hong Kong Eric Chan phát biểu vào ngày 22/9, đề cập đến hai siêu bão trước đây với thiệt hại về tài sản lên tới hàng trăm triệu USD.

Đài quan sát Hong Kong cho biết sẽ ban hành cảnh báo bão cấp ba vào lúc 14h20 ngày 23/9, thời điểm các doanh nghiệp đóng cửa và hầu hết các phương tiện giao thông ngừng hoạt động.

Người dân Hong Kong đã đổ xô đến các chợ và cửa hàng tạp hóa để dự trữ nhu yếu phẩm trước khi bão Ragasa đổ bộ.

Chính quyền đã khuyến cáo người dân ở các vùng trũng thấp cảnh giác với lũ lụt, đồng thời mở 46 nơi trú ẩn tạm thời.

Người dân ở miền nam Trung Quốc đại lục cũng đang gấp rút chuẩn bị trước cơn bão.

Các kệ hàng thịt và rau tươi hầu như trống trơn tại một siêu thị ở Bảo An, Thâm Quyến vào cuối ngày 22/9. Người dân phải xếp hàng dài đợi thanh toán trong siêu thị khi mọi người vội vã lấy đồ tiếp tế.