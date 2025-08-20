Muôn vàn cảm xúc của học sinh lớp 1 TPHCM trong ngày đầu đến trường

Sáng 20/8, hàng ngàn học sinh lớp 1, lớp 9 và lớp 12 tại TPHCM đã chính thức tựu trường, đánh dấu sự khởi đầu của năm học mới sau kỳ nghỉ hè.

Tại trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Sài Gòn, TPHCM), không khí tựu trường diễn ra sôi động ngay từ sáng sớm. Đội ngũ giáo viên và nhân viên nhà trường đã có mặt từ rất sớm để chào đón các em học sinh cùng phụ huynh.

Nhiều phụ huynh đã dành thời gian đồng hành cùng con trong ngày đầu tiên đến trường. Anh Hữu Thiện chia sẻ: "Tôi xin nghỉ một buổi sáng để đưa con đến trường. Đây là ngày đầu tiên con bước vào hành trình mới nên tôi muốn đồng hành cùng con".

Năm học 2025-2026 được đánh giá là một năm học đặc biệt khi ngành giáo dục vận hành trong cơ chế chính thức vận hành chính quyền địa phương 2 cấp (cấp tỉnh, cấp xã) trên cả nước và sắp xếp lại tỉnh, thành.

Trong khi nhiều em học sinh háo hức, vui vẻ khi được tựu trường, không ít bé bật khóc nức nở trong ngày đầu tiên đến trường.

Cô Thu Vân đã ân cần dỗ dành các em, giúp các bé làm quen với môi trường mới.

Sau nhiều ngày nghỉ hè, một số em học sinh vẫn còn ngái ngủ, nhưng cũng có những biểu cảm hết sức đáng yêu trong ngày tựu trường.

Để tạo không khí vui tươi và giúp các bé lớp 1 hòa nhập, Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm đã tổ chức nhiều hoạt động hấp dẫn như trò chơi, biểu diễn hài, xiếc và tặng quà thú vị.

Sau giờ sinh hoạt, các em học sinh lớp 1 đồng loạt vẫy tay chào phụ huynh, chính thức bước vào hành trình mới. Tuy nhiên, vẫn có những khoảnh khắc xúc động khi một em nhỏ bật khóc lúc chia tay bố để vào lớp.

Năm học này, Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm đón 349 học sinh lớp 1, được chia thành 10 lớp, trong đó có 7 lớp dạy theo chương trình tích hợp.

Phía bên ngoài, nhiều phụ huynh vẫn tỏ ra lo lắng, không rời mắt khỏi con em mình trong buổi sáng đầu tiên tựu trường.

Trong ngày đầu tiên, các học sinh lớp 1 sẽ tham gia các hoạt động từ 7h30 đến 10h30. Thời gian làm quen môi trường học tập của học sinh lớp 1 sẽ kéo dài đến hết ngày 29/8 (trong các buổi sáng).