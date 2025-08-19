Trao hơn 86 triệu đồng đến người phụ nữ bị bệnh tật đọa đày

Phóng viên Dân trí đã cùng ông Trần Kim Chi, Phó Chủ tịch UBND xã Tứ Mỹ, tỉnh Hà Tĩnh, đến thăm và làm thủ tục trao bảng biểu trưng số tiền 86.883.924 đồng đến bà Đinh Thị Phượng (64 tuổi), trú tại thôn Tân Tiến, xã Tứ Mỹ. Toàn bộ số tiền trên đã được báo Dân trí kết chuyển qua tài khoản của hoàn cảnh.

Đây là số tiền bạn đọc ủng hộ bà Phượng trong tuần 4 tháng 7 và tuần 1 tháng 8 qua Chương trình Nhân ái của báo Dân trí.

Thay mặt chính quyền địa phương, ông Trần Kim Chi, Phó Chủ tịch UBND xã Tứ Mỹ, gửi lời cảm ơn chân thành đến bạn đọc báo Dân trí.

Phóng viên Dân trí cùng ông Trần Kim Chi, Phó Chủ tịch UBND xã Tứ Mỹ trao bảng biểu trưng số tiền của bạn đọc giúp đỡ cho bà Đinh Thị Phượng (Ảnh: Hoài Anh).

"Qua sự kết nối của báo Dân trí, bạn đọc của quý báo đã yêu thương, sẻ chia, giúp đỡ một số tiền quý giá để bà Phượng có khoản kinh phí chữa bệnh, vơi bớt khó khăn trong cuộc sống. Chúng tôi xin được biết ơn và chúc tập thể Ban biên tập, phóng viên, bạn đọc của quý báo luôn mạnh khỏe", ông Chi bày tỏ.

Bà Phượng là nhân vật trong bài viết "Người phụ nữ sống cô độc, buồn tủi và bệnh tật đọa đày".

Bà Phượng là con út trong gia đình nghèo, thuần nông có 5 anh, chị, em. Anh trai đầu bà là liệt sỹ, hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Bà Phượng sống cô độc trong căn nhà cấp bốn của cha mẹ để lại (Ảnh: Dương Nguyên).

Hai anh, hai chị lần lượt lập gia đình, ở xa, bà Phượng dành cả tuổi trẻ để phụng dưỡng cha mẹ già và làm việc đồng áng. Đến khi cha, mẹ lần lượt qua đời, bà Phượng đã quá lứa, lỡ thì nên đành chấp nhận ở một mình.

Suốt hàng chục năm, bà nhận nhiệm vụ chăm lo, thờ phụng cha mẹ và anh trai cả. Cách đây 20 năm, bà Phượng xuất hiện những cơn đau dữ dội, sau đó được phát hiện sỏi thận và phải phẫu thuật.

Vài năm gần đây, sức khỏe của bà Phượng bị giảm sút vì suy thận, phải đến cơ sở y tế chạy thận nhân tạo (phương pháp lọc máu ngoài cơ thể). Trong quá trình chạy thận, bà bị nhiều triệu chứng đi kèm như xơ gan, thiếu máu, xuất huyết dạ dày, không ít lần "thập tử nhất sinh".

Mỗi tuần, bà Phượng đến bệnh viện chạy thận nhân tạo 3 lần (Ảnh: Người thân cung cấp).

Hồi tháng 5, cơn mưa dông kèm gió mạnh khiến một cây xanh lớn trong vườn bật gốc, đổ sập lên căn nhà của bà Phượng. Mái ngói, mái tôn sân cùng nhiều hạng mục ngôi nhà cấp bốn bị cành cây lớn đè lên làm hư hỏng.

Để giúp bà ổn định cuộc sống, chính quyền, bà con lối xóm đến động viên, hỗ trợ kinh phí, ngày công giúp bà dọn dẹp, sửa chữa, lợp lại căn nhà.

Thời gian qua, bà Phượng sống như thế bởi sự đùm bọc, thương yêu, sẻ chia của hàng xóm, họ hàng ở xa và tiền trợ cấp của chính quyền.