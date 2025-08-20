Chủ tịch Hà Nội động viên, tặng quà các khối tham gia diễu binh, diễu hành

Sáng 20/8, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh cùng Đoàn công tác của thành phố đến thăm, động viên các khối tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Chủ tịch Hà Nội đã đến thăm, tặng quà các lực lượng thuộc khối xe nghi trượng (3 khối) đang tập luyện tại sân bay Bạch Mai (Hà Nội) và các khối tập luyện tại Cung Liên hợp thể thao Mỹ Đình (13 khối).

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh thăm, tặng quà, động viên các lực lượng tham gia tập luyện (Ảnh: Đình Hiệp).

Ông Thanh biểu dương tinh thần trách nhiệm, nỗ lực cố gắng không ngừng nghỉ của toàn thể cán bộ, chiến sĩ cũng như các lực lượng diễu binh, diễu hành đang từng ngày tập luyện, chuẩn bị tích cực cho Lễ kỷ niệm diễu binh, diễu hành.

Chủ tịch Hà Nội nhấn mạnh được tham gia diễu binh, diễu hành trong sự kiện trọng đại của đất nước không chỉ là niềm vinh dự, tự hào, mà còn là trách nhiệm thiêng liêng của mỗi cán bộ, chiến sĩ cùng các lực lượng.

Ông Thanh cũng đề nghị, cán bộ, chiến sĩ cũng như các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành tiếp tục phát huy tinh thần, ý chí cách mạng, nhận thức sâu sắc đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị thông thường mà còn là niềm tự hào của dân tộc, sự thể hiện sức mạnh, bản lĩnh của Quân đội, Công an và các tầng lớp nhân dân Việt Nam.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh tặng quà các khối tập luyện tại Cung liên hợp thể thao Mỹ Đình (Ảnh: Đình Hiệp).

Đối với Bộ Tư lệnh thủ đô cũng như các đơn vị liên quan, ông Thanh đề nghị quan tâm, chăm lo, động viên tinh thần cũng như sức khỏe cho các cán bộ, chiến sĩ cũng như các lực lượng tham gia tập luyện. Qua đó góp phần chuẩn bị tốt và sẵn sàng cho Lễ diễu binh, diễu hành.

Đại diện lãnh đạo các đơn vị cho biết các khối đang nỗ lực tập luyện từng ngày để bảo đảm thành công chung của sự kiện A80 quan trọng này và khẳng định sẽ đoàn kết, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.