Chủ tịch Hà Nội động viên, tặng quà các khối tham gia diễu binh, diễu hành
(Dân trí) - Chủ tịch Hà Nội nhấn mạnh được tham gia diễu binh, diễu hành dịp Quốc khánh 2/9 không chỉ là niềm vinh dự, tự hào, mà còn là trách nhiệm thiêng liêng của mỗi cán bộ, chiến sĩ cùng các lực lượng.
Sáng 20/8, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh cùng Đoàn công tác của thành phố đến thăm, động viên các khối tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Chủ tịch Hà Nội đã đến thăm, tặng quà các lực lượng thuộc khối xe nghi trượng (3 khối) đang tập luyện tại sân bay Bạch Mai (Hà Nội) và các khối tập luyện tại Cung Liên hợp thể thao Mỹ Đình (13 khối).
Ông Thanh biểu dương tinh thần trách nhiệm, nỗ lực cố gắng không ngừng nghỉ của toàn thể cán bộ, chiến sĩ cũng như các lực lượng diễu binh, diễu hành đang từng ngày tập luyện, chuẩn bị tích cực cho Lễ kỷ niệm diễu binh, diễu hành.
Chủ tịch Hà Nội nhấn mạnh được tham gia diễu binh, diễu hành trong sự kiện trọng đại của đất nước không chỉ là niềm vinh dự, tự hào, mà còn là trách nhiệm thiêng liêng của mỗi cán bộ, chiến sĩ cùng các lực lượng.
Ông Thanh cũng đề nghị, cán bộ, chiến sĩ cũng như các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành tiếp tục phát huy tinh thần, ý chí cách mạng, nhận thức sâu sắc đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị thông thường mà còn là niềm tự hào của dân tộc, sự thể hiện sức mạnh, bản lĩnh của Quân đội, Công an và các tầng lớp nhân dân Việt Nam.
Đối với Bộ Tư lệnh thủ đô cũng như các đơn vị liên quan, ông Thanh đề nghị quan tâm, chăm lo, động viên tinh thần cũng như sức khỏe cho các cán bộ, chiến sĩ cũng như các lực lượng tham gia tập luyện. Qua đó góp phần chuẩn bị tốt và sẵn sàng cho Lễ diễu binh, diễu hành.
Đại diện lãnh đạo các đơn vị cho biết các khối đang nỗ lực tập luyện từng ngày để bảo đảm thành công chung của sự kiện A80 quan trọng này và khẳng định sẽ đoàn kết, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Lịch sơ duyệt, tổng duyệt Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành:
- Sơ duyệt: 20h ngày 27/8.
- Tổng duyệt: 6h30 ngày 30/8.
- Lễ chính thức: 6h30 ngày 2/9.
Chương trình cụ thể của Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành ngày 2/9:
- 6h30: Rước đuốc truyền thống.
- 6h45: Nghi lễ chào cờ.
- 6h50: Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
- 7h5: Diễn văn của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.
- Từ 7h45: Chương trình diễu binh, diễu hành.
- 9h45 đến 10h: Màn đồng diễn nghệ thuật kết thúc.
Quy mô: Cấp quốc gia, với sự tham gia của khoảng 30.000 người (không bao gồm lực lượng diễu binh, diễu hành) và các khối lực lượng vũ trang, quần chúng. Có sự tham gia của lực lượng diễu binh từ một số quốc gia khách mời.
Khu vực lễ đài tại quảng trường Ba Đình dành cho đại biểu có giấy mời. Người dân có thể tự do theo dõi dọc các tuyến phố đoàn diễu hành đi qua.
Đây là sự kiện trọng đại. Để xem trực tiếp, người dân nên chọn vị trí trên các tuyến đường Hùng Vương, Hoàng Diệu, Kim Mã... và đến từ sớm (trước 6h).
Người dân có thể theo dõi qua 270 màn hình LED được lắp đặt tại nhiều tuyến phố ở Hà Nội và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an ninh, hướng dẫn của lực lượng chức năng.