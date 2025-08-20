Cảnh ngổn ngang, sắt thép hoen gỉ tại dự án gần 200 triệu USD ở Khánh Hòa

Dự án Tropicana Nha Trang (phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) rộng gần 1,1ha được cấp phép xây dựng vào năm 2016 với quy mô 40 tầng. Tổng mức đầu tư của dự án là gần 200 triệu USD.

Công trình dự kiến hoàn thành vào năm 2018, nhưng đến nay mới xây xong phần thô của 4 tầng rồi bị bỏ dở dang.

Dự án này nằm trên trục đường Trần Phú ven biển Nha Trang, cách Quảng trường 2 Tháng 4 gần 100m - khu vực trung tâm, sầm uất, thu hút đông du khách nhất tỉnh Khánh Hòa.

Ngoài ra, dự án có hướng nhìn ra vịnh Nha Trang - vịnh đẹp, nổi tiếng trong và ngoài nước.

Tuy nhiên, do vướng mắc trong quá trình thực hiện các thủ tục đầu tư, xác định lại giá đất nên công trình bị "đứng hình" từ nhiều năm nay. Hiện trạng nhiều trang thiết bị phục vụ công trình bị bỏ ngoài trời, phơi nắng mưa dẫn đến hư hỏng.

Nhiều trụ bê tông ở dự án Tropicana Nha Trang bị bỏ dở dang lâu ngày khiến sắt thép hoen gỉ, loang lổ.

Hồi tháng 3, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc đã kiểm tra trực tiếp dự án Tropicana Nha Trang. Làm việc với tỉnh Khánh Hòa, Phó Thủ tướng gợi ý có thể đấu giá lại khu đất, doanh nghiệp nào trúng thì được chọn tiếp tục thực hiện dự án. Cách khác là chờ Chính phủ tập hợp, đề xuất Quốc hội ủy quyền cho Chính phủ giải quyết các vấn đề dự án tương tự như Nghị quyết 170.

Nội dung của Nghị quyết 170/2024 của Quốc hội nêu về cơ chế, chính sách đặc thù tháo gỡ khó khăn, vướng mắc với các dự án, đất đai…. Trong Nghị quyết này không có tên dự án Tropicana Nha Trang.

Cách dự án Tropicana Nha Trang hơn 7km về hướng Bắc, 3 khối nhà cao tầng tại dự án Trung tâm Bến du thuyền Hoàng Gia (phường Bắc Nha Trang) cũng bị "bỏ quên" nhiều năm nay.

Theo giấy chứng nhận đầu tư, 3 tòa nhà này sẽ được xây dựng hoàn thành vào năm 2018, tuy nhiên đến nay công trình vẫn chưa thể đưa vào hoạt động.

Được biết, cả 3 khối nhà này hiện được Agribank và VietinBank rao bán đấu giá công khai để thu hồi nợ.

Theo thông báo của 2 ngân hàng vào giữa tháng 7 và 8, tài sản đấu giá gồm quyền sử dụng đất và 3 khối nhà cao tầng do chủ đầu tư thế chấp. Giá khởi điểm từ gần 500 tỷ đồng đến hơn 948 tỷ đồng.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, tại dự án Trung tâm Bến du thuyền Hoàng Gia, nhiều hạng mục đã được thi công cơ bản hoàn thành như cửa kính căn hộ, lan can, sơn tường, hệ thống phòng cháy chữa cháy...

Bên cạnh đó, nhiều hạng mục đang thi công dở dang rồi bị dừng lại. Trong ảnh là phần xây dựng trên tầng cao nhất của dự án vẫn chưa hoàn thiện, giàn giáo còn nguyên tại chỗ.

Xung quanh dự án được quây kín bằng tôn, sắt thép sau thời gian không thi công dần hoen gỉ.

Cảnh hoang tàn, nhếch nhác tại dự án Trung tâm Bến du thuyền Hoàng Gia.