Trao hơn 323 triệu đồng bạn đọc giúp đỡ bé trai mắc bệnh tan máu bẩm sinh

Trao hơn 323 triệu đồng bạn đọc giúp đỡ đến gia đình bé trai mắc bệnh tan máu bẩm sinh (Video: Hương Hồng).

Tham dự buổi trao quà bạn đọc Dân trí giúp đỡ cháu La Nhật Hòa ở thôn Chào (xã Sơn Động, tỉnh Bắc Ninh) có nhà báo Nguyễn Xuân Toàn, Phó Tổng Biên tập báo Dân trí; ông Ngô Biên Cương, Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Ninh; bà Lê Thị Duyên, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Ninh; bà Tống Thị Hương Giang, Bí thư Đảng ủy xã Sơn Động; ông Lục Xuân An, Chủ tịch UBND xã Sơn Động cùng đông đảo người dân thôn Chào.

Bé La Nhật Hòa là hoàn cảnh trong bài viết “Ám ảnh tiếng khóc ngằn ngặt của bé trai 5 tuổi sống nhờ máu người khác”, đã được báo Dân trí đăng tải trên Chuyên mục Tấm lòng Nhân ái.

Cảm thương hoàn cảnh bé Nhật Hòa, bạn đọc báo Dân trí đã chung tay ủng hộ số tiền 323.565.000 đồng. Toàn bộ số tiền đã được báo Dân trí kết chuyển tới tài khoản của chị Lào Ngọc Linh (mẹ ruột bé Hòa).

Nhà báo Nguyễn Xuân Toàn, Phó Tổng Biên tập báo Dân trí ân cần hỏi thăm và gửi lời động viên tới gia đình bé Nhật Hòa (Ảnh: Hương Hồng).

Ngay từ khi mới chào đời, Nhật Hòa đã mắc bệnh tan máu bẩm sinh. Suốt 5 năm qua, bé phải sống nhờ những lần truyền máu triền miên. Cơ thể gầy yếu nhưng đôi mắt bé vẫn ánh lên khát khao được sống, được đến trường như bao đứa trẻ khác.

Tại buổi trao quà, nhà báo Nguyễn Xuân Toàn, Phó Tổng Biên tập báo Dân trí ân cần hỏi thăm và gửi lời động viên tới gia đình bé Nhật Hòa.

"Mỗi số phận bất hạnh được bạn đọc chung tay giúp đỡ đều là minh chứng cho sức lan tỏa mạnh mẽ của lòng nhân ái. Sự sẻ chia của bạn đọc Dân trí không chỉ mang lại sự hỗ trợ vật chất, mà còn tiếp thêm niềm tin, nghị lực cho gia đình bé Hòa trên hành trình gian nan phía trước", nhà báo Nguyễn Xuân Toàn xúc động chia sẻ.

Đại diện chính quyền địa phương, bà Tống Thị Hương Giang, Bí thư Đảng ủy xã Sơn Động bày tỏ: "Chúng tôi vô cùng trân trọng tình cảm bạn đọc báo Dân trí đã dành cho gia đình cháu Hòa. Đây là nguồn động viên to lớn, giúp gia đình cháu vơi bớt khó khăn. Địa phương sẽ tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện để cháu Hòa được chữa trị và hy vọng cháu sớm khỏe lại".

Đại diện báo Dân trí cùng chính quyền địa phương trao biển biểu trưng số tiền 323.565.000 đồng bạn đọc Dân trí giúp đỡ tới gia đình bé La Nhật Hòa (Ảnh: Mạnh Dũng).

Trân trọng đón nhận tấm lòng của bạn đọc Dân trí và nhà hảo tâm, chị Lào Ngọc Linh rưng rưng xúc động: "Gia đình em xin cúi đầu cảm ơn báo Dân trí và các bạn đọc gần xa đã dang tay cứu giúp. Nhật Hòa còn quá nhỏ, bệnh tật lại hiểm nghèo, nhưng nhờ sự giúp đỡ của mọi người, cháu có thêm cơ hội được sống. Tấm lòng ấy gia đình em sẽ khắc ghi mãi trong tim!".

Chia sẻ thêm về sức khỏe của bé Hòa, chị Linh cho biết, gia đình chị đang cố gắng lo kinh phí để bé được ghép tế bào gốc lần thứ 2. Hiện tại, cứ khoảng 20 ngày bé Hòa lại phải đến viện truyền máu và điều trị theo lịch hẹn.

Tình cảm của bạn đọc Dân trí đã và đang tiếp thêm nghị lực cho bé Hòa và gia đình trên hành trình chiến đấu với căn bệnh hiểm nghèo (Ảnh: Mạnh Dũng).

Tình cảm của bạn đọc Dân trí đã và đang tiếp thêm nghị lực cho bé Hòa và gia đình trên hành trình chiến đấu với căn bệnh hiểm nghèo. Trong vòng tay nhân ái, hy vọng và niềm tin lại được thắp lên, gieo mầm cho những điều tốt đẹp trong cuộc sống.

Báo Dân trí và gia đình xin trân trọng cảm ơn tình cảm, sự quan tâm và những tấm lòng nhân ái của bạn đọc gần xa đã đồng hành, giúp bé La Nhật Hòa có thêm cơ hội được sống và trưởng thành.