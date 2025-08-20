Tây Ninh khai giảng lớp bồi dưỡng cán bộ tiếp công dân

Ngày 20/8, Trường Cán bộ Thanh tra (Thanh tra Chính phủ) phối hợp với Thanh tra tỉnh Tây Ninh tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, đáp ứng yêu cầu vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Lớp học có 250 học viên là cán bộ, công chức thuộc Thanh tra tỉnh, các sở, ban, ngành cùng UBND xã, phường. Đây là lớp bồi dưỡng chuyên sâu đầu tiên được triển khai sau khi Luật Tổ chức chính quyền địa phương có hiệu lực từ ngày 1/7.

Lớp học được khai giảng tại tỉnh Tây Ninh có 250 học viên (Ảnh: P.T.).

Theo Thanh tra tỉnh Tây Ninh, sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhiều công chức mới được sắp xếp, bố trí nhưng chưa được đào tạo bài bản về tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo cũng như phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Do đó, việc tổ chức lớp bồi dưỡng này là cần thiết và kịp thời.

Chương trình học gồm 5 chuyên đề: thẩm quyền, trách nhiệm của chính quyền 2 cấp trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; quy trình, kỹ năng xử lý đơn thư; trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại, tố cáo; quản lý nhà nước và chế độ thông tin, báo cáo liên quan.

Phó chánh thanh tra tỉnh Tây Ninh Nguyễn Ngọc Vệ đánh giá cao tính kịp thời của Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu do Trường Cán bộ thanh tra tổ chức (Ảnh: P.T.).

TS Nguyễn Tuấn Khanh, Phó Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thanh tra, cho biết, sau Tây Ninh, chương trình bồi dưỡng sẽ được nhân rộng trên cả nước, nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức trong lĩnh vực thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng, tiêu cực.