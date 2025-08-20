“Thị trấn bên biển” San Hô, Ocean City hưởng lợi khi loạt công trình khởi công

Kỷ nguyên bùng nổ hạ tầng - Cú hích cho khu Đông

Hạ tầng là đòn bẩy định giá toàn bộ khu vực. Tại TPHCM, khi cầu Thủ Thiêm 2 và hầm vượt sông Sài Gòn hoàn thành, giá đất khu vực này từ khoảng 80-100 triệu đồng/m2, đã vọt lên 300-400 triệu đồng/m2 sau 5 năm. Tương tự, tại Long Thành, trước khi sân bay quốc tế được phê duyệt, giá đất chỉ khoảng 20-30 triệu đồng/m2, sau có nơi đã tăng tới 70-120 triệu đồng/m2.

Khu Đông Hà Nội được kỳ vọng sẽ bước vào chu kỳ tăng giá từ thời điểm 19/8 khi hàng loạt công trình giao thông trọng điểm được kích hoạt.

Trong đó, nổi bật là Cầu Ngọc Hồi, dài 7,5km, tổng vốn đầu tư gần 12.000 tỷ đồng, kết nối trực tiếp Hà Nội - Hưng Yên. Khi hoàn thành, cầu sẽ rút ngắn thời gian từ Ocean City vào trung tâm Hà Nội còn 15-20 phút. Cùng với cầu Trần Hưng Đạo, hai cây cầu sẽ giúp giảm tải cho các cầu hiện hữu như Vĩnh Tuy hay Chương Dương, thúc đẩy dòng chảy dân cư, thương mại giữa khu Đông và nội đô.

Cầu Ngọc Hồi khởi công ngày 19/8, mở ra cột mốc mới cho hạ tầng khu Đông Hà Nội (Ảnh: BTC).

Cũng trong ngày 19/8, Cảng hàng không quốc tế Gia Bình (Bắc Ninh) khởi công. Siêu sân bay lớn nhất miền Bắc có quy mô gần 2.000ha, công suất thiết kế tới 50 triệu lượt khách/năm, sẽ tạo thêm động lực cho logistics, công nghiệp công nghệ cao và du lịch khu Đông Bắc Hà Nội. Sự xuất hiện của sân bay Gia Bình cũng sẽ kéo theo dòng vốn FDI, chuỗi sản xuất và lượng lớn du khách quốc tế đổ về. Đây sẽ là cú hích làm thay đổi diện mạo kinh tế, xã hội toàn vùng, trong đó có Ocean City - cách sân bay chỉ khoảng 1 giờ lái xe.

Nằm ở tâm điểm của mạng lới hạ tầng tỷ đô vừa được kích hoạt, Ocean City cùng lúc hội tụ 3 yếu tố cốt lõi: giao thông đồng bộ, kết nối xuyên vùng; dòng vốn đầu tư tăng tốc, nhất là từ khối bất động sản và FDI; sự dịch chuyển của cư dân và du khách, mở ra nhu cầu lớn về an cư, đầu tư, thương mại, dịch vụ.

Đi trước đón đầu, hưởng biên độ tăng giá giai đoạn 2025-2027

Được xem là khu đẹp nhất của Ocean City, San Hô có vị trí đắc địa khi nằm trên trục đường huyết mạch San Hô rộng 51m, kết nối trực tiếp với vành đai 3.5. Đây không chỉ là “xương sống” nội khu - nơi cư dân tập trung di chuyển hằng ngày mà còn là tuyến liên vùng quan trọng khi kết nối thuận tiện tới các trục giao thông trọng yếu của khu vực, như cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, Quốc lộ 5A…

Nhờ đó, từ San Hô, cư dân dễ dàng tới các tiện ích quan trọng của Ocean City, đồng thời thuận tiện di chuyển vào trung tâm Hà Nội, đến các tỉnh, thành kinh tế trọng điểm phía Bắc hay đi ra thế giới.

“Thị trấn bên biển” San Hô trở thành nơi an cư, nghỉ dưỡng cho cư dân và du khách (Ảnh: Vingroup).

Vị trí, hạ tầng cũng đặt San Hô vào tâm điểm của dòng khách khổng lồ, gồm: cư dân Ocean City đã lên tới hơn 90.000 người; giới chuyên gia làm việc tại các thủ phủ công nghiệp phía Bắc; du khách lên đến hàng triệu người mỗi năm…

Các sản phẩm tại San Hô đều được thiết kế đa công năng, mặt tiền rộng thoáng, dễ dàng khai thác mô hình vừa kinh doanh vừa ở, giúp tận dụng tối đa dòng khách. Ngoài ra, nhờ lợi thế biển xanh trước mặt, downtown (khu trung tâm) kế nhà, với VinWonders Wave Park, Quảng trường Kinh đô Ánh sáng, các khu K-Town, Little Hong Kong, Làng Sake ngay kế cận, các sản phẩm kinh doanh tại San Hô có lợi thế khai thác lưu trú, nghỉ dưỡng suốt 4 mùa trong năm.

Ngoài ra, Vincom Mega Mall Ocean City đang đếm ngược đến ngày đi vào hoạt động (26/8), hứa hẹn là điểm đến mới hút trọn dòng khách đến vui chơi, mua sắm.

Biệt thự San Hô có mức giá cạnh tranh, đón trọn cơ hội kinh doanh, biên độ tăng giá lớn (Ảnh: Vingroup).

San Hô hiện có giá từ 170 triệu đồng/m2, giúp sản phẩm dễ tiếp cận với tệp khách ở thực, gia tăng thanh khoản trên thị trường.

Khu Đông Hà Nội đang bước vào kỷ nguyên bùng nổ hạ tầng. Giai đoạn 2025-2027 được dự báo là thời kỳ “cất cánh” khi hạ tầng hoàn thiện, tạo sự bứt phá về giá trị bất động sản. Đầu tư San Hô ở hiện tại có thể đón đầu biên độ tăng giá trong 2-3 năm tới.