Ông Nguyễn Thanh Nghị: Tập trung sắp xếp các tổ chức chính trị - xã hội

Sáng 20/8, Đảng bộ các cơ quan Đảng TPHCM tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đại hội có sự tham dự của Phó bí thư thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Thanh Nghị, Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM Vũ Hải Quân, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh cùng 281 đại biểu đại diện cho 6.454 đảng viên của 22 chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc.

Phát biểu khai mạc, ông Võ Văn Minh, Phó bí thư thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng, Chủ tịch HĐND TPHCM, nhấn mạnh, Đại hội lần thứ I của Đảng bộ các cơ quan Đảng TPHCM được tiến hành trong bối cảnh đất nước đã trải qua 40 năm đổi mới, đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Việt Nam đang vững bước tiến vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Ông Võ Văn Minh, Phó bí thư thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM, phát biểu khai mạc Đại hội (Ảnh: V.H.).

"Đây là đại hội đầu tiên của Đảng bộ, đánh dấu sự đổi mới theo chủ trương sắp xếp, tinh gọn bộ máy của Bộ Chính trị với tư duy mới, tầm nhìn mới; đưa TPHCM trở thành trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, có sức thu hút và sức lan tỏa lớn của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam", ông Võ Văn Minh nói.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Phó bí thư thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Thanh Nghị chia sẻ, Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng TPHCM diễn ra trong thời điểm có ý nghĩa lịch sử, với khí thế toàn Đảng, toàn dân và toàn quân hăng hái thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Phó bí thư thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Thanh Nghị phát biểu tại hội nghị (Ảnh: V.H.).

Sau ngày 1/7, Đảng bộ các cơ quan Đảng TPHCM đã nhanh chóng sắp xếp, kiện toàn các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, ổn định nhân sự, ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Đảng ủy, quy chế làm việc, chương trình công tác. Theo ông Nghị, Đảng bộ các cơ quan Đảng TPHCM có lợi thế và vị trí quan trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo, nhất là các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, phần lớn đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, được đào tạo bài bản, có trình độ cao về lý luận chính trị và chuyên môn, nghiệp vụ.

Phó bí thư thường trực Thành ủy TPHCM cho biết, trong nhiệm kỳ 2025-2030, thế giới dự báo sẽ có những thay đổi nhanh chóng về kinh tế, chính trị, khoa học - công nghệ. Đây cũng là cơ hội, thời cơ và thách thức để đất nước chúng ta nói chung, TPHCM nói riêng bước vào kỷ nguyên phát triển mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng TPHCM sáng 20/8 (Ảnh: V.H.).

Ông Nguyễn Thanh Nghị đề nghị Đảng bộ các cơ quan Đảng TPHCM tập trung lãnh đạo, triển khai nghiêm túc đề án sắp xếp, tinh gọn cơ quan MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan báo chí, các hội quần chúng do Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ. Phần việc này cần thực hiện đồng bộ, hợp nhất với đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã theo chủ trương của Đảng, đề án của Thành ủy đã ban hành.