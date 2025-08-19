Gần 1 năm vợ hôn mê, chồng kiệt quệ chăm sóc trong phòng trọ xập xệ

Trong căn nhà trọ cũ kỹ ở đường Ngô Thì Nhậm, phường Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Đồng, sau khi sử dụng đường ống để truyền sữa nuôi vợ, ông Đỗ Mạnh Cường (SN 1962) lấy cồn, bông y tế, thuốc để xử lý vùng da ở lưng của vợ đang bị lở loét, hoại tử.

Vừa sát trùng vết thương, ông Cường vừa chia sẻ: “Đã hơn 11 tháng kể từ ngày bị tai nạn, bà ấy vẫn trong trạng thái hôn mê. Do nằm liệt giường thời gian dài, da thịt ở vùng lưng bà ấy bị thâm tím rồi lở loét, hoại tử. Vết thương của vợ tôi không những không lành được mà cứ mỗi ngày càng mở rộng”.

Sau tai nạn giao thông, bà Ngô Thị Thủy (vợ ông Cường) hôn mê, sống đời thực vật (Ảnh: Minh Hậu).

Nhiều năm trước, ông Đỗ Mạnh Cường và vợ là bà Ngô Thị Thủy (SN 1956) có căn nhà rộng khoảng 20m2 ở phường 3, thành phố Đà Lạt (nay là phường Xuân Hương - Đà Lạt). Căn nhà tuy nhỏ nhưng đây là nơi nương náu, mái ấm cho hai vợ chồng cùng 3 người con. Cũng thời gian này, hàng ngày, vợ chồng ông Cường di chuyển đến chợ Đà Lạt để bán bánh mì, các món ăn vặt, kiếm tiền trang trải cuộc sống, nuôi con ăn học.

Đến năm 2021, vì biến cố trong gia đình, ông Cường đành bán căn nhà nhỏ, lấy tiền trả nợ. Kể từ ngày đó, vợ chồng ông cùng các con phải thuê nhà để ở. Đến năm 2024, sóng gió tiếp tục ập đến gia đình ông Cường khi tai nạn giao thông làm bà Thủy bị chấn thương sọ não, sống đời thực vật.

Vợ ông Cường phải sử dụng máy thở oxy để duy trì sự sống (Ảnh: Minh Hậu).

Ông Đỗ Mạnh Cường ngậm ngùi chia sẻ: “Một ngày khoảng giữa tháng 9/2024, vợ chồng tôi thức dậy sớm rồi cùng nhau đến chợ để bán bánh mì như thường lệ. Lúc tôi lái xe máy chở vợ đi gần đến chợ thì bất ngờ bị thanh niên lái xe máy chạy ngược chiều tông trúng. Va chạm làm hai vợ chồng tôi ngã xuống đường, bất tỉnh”.

Tai nạn giao thông làm ông Cường bị chấn thương nặng ở vùng tay, vai với tỷ lệ tổn thương sức khỏe là 21%. Bà Ngô Thị Thủy bị chấn thương sọ não, vỡ nhãn cầu phải, gãy xương gò má, dập phổi… với tỷ lệ tổn thương sức khoẻ 89%.

Nhìn vợ nằm bất động trên giường, ông Đỗ Mạnh Cường không giấu được nước mắt, tâm sự: “Bây giờ, tôi không còn đủ sức khỏe để ra chợ bán bánh mì như trước đây nên mọi chi phí sinh hoạt, tiền thuốc men cho vợ đều phải dựa vào sự hỗ trợ của các con và sự cưu mang của hàng xóm”.

Hiện nay, bà Thủy vẫn trong trạng thái hôn mê, phải sử dụng máy thở oxy để duy trì sự sống. Về vết thương đang ngày càng hoại tử của vợ, ông Cường chia sẻ, trước đây, gia đình ông bỏ ra một khoản chi phí để mời bác sĩ đến tận nhà để thăm khám, chữa trị. Tuy nhiên, từ đầu tháng 7 đến nay, không thể duy trì việc chữa trị cho bà Thủy, do hoàn cảnh kinh tế gia đình rơi vào kiệt quệ.

Mỗi ngày, ông Cường chi khoảng 250.000 đồng để lo thuốc thang cho vợ (Ảnh: Minh Hậu).

“Hàng ngày, tôi tự tay sử dụng cồn y tế, bông băng để xử lý vết loét da ở vùng lưng cho vợ. Nhìn phần da thịt ở vết thương của bà ấy bị hoại tử, ngày càng mở rộng, lòng tôi đau như cắt. Cuối đời rồi, vợ chồng tôi không có nhà để về, phải sống trong ốm đau, khốn khổ”, ông Đỗ Mạnh Cường nghẹn ngào.

Theo ông Nguyễn Đình Lộc, cán bộ phường Xuân Hương - Đà Lạt, gia đình ông Cường có 3 người con, trong đó, con trai đầu đã lập gia đình. Hiện nay, 3 người con của ông Cường đều không có việc làm ổn định, nguồn thu nhập bấp bênh, không phụ giúp được nhiều cho ông Cường. Trong khi đó, con gái út của ông Cường thường xuyên ốm đau, bệnh tật.

Ông Nguyễn Đình Lộc chia sẻ: “Thời gian qua, địa phương đã phối hợp cùng các đơn vị, nhà hảo tâm tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ vật chất đến gia đình ông Cường. Tuy nhiên, về lâu dài, gia đình ông Cường rất cần sự chung tay, giúp đỡ của cộng đồng”.