Mẹ bán nốt chỗ gạo dành dụm, vẫn không đủ lo "phao cứu sinh" cho 4 con

Dẫn chúng tôi đến thăm gia đình chị Puih H'Phanh (SN 1976, trú tại làng Yút 1, xã Ia Hrung, tỉnh Gia Lai), cô Dương Thị Phi Công, giáo viên Trường Tiểu học Ngô Mây, xã Ia Hrung, không giấu được nỗi trăn trở.

Gia đình chị H’Phanh có 6 người con, trong đó, 4 cháu đang đi học. Gia đình chị mới thoát nghèo năm 2024.

Chị H'Phanh phải bán vội số gạo tích trữ mùa giáp hạt để lo cho 4 người con sắp vào năm học mới (Ảnh: Phạm Hoàng).

Chị H’Phanh cho biết, các con sắp vào năm học mới, vợ chồng làm nhiều công việc trong làng, mong có thêm tiền lo các con. Cháu lớn của gia đình chị H'Phanh năm nay vào lớp 11, 3 người con tiếp theo lần lượt học lớp 9, lớp 4 và lớp 1.

Theo chị H’Phanh, mưa dầm suốt cả tháng qua, không ai thuê làm nên gia đình càng túng thiếu. Năm học mới cận kề, vợ chồng chị đành bán 4 bao gạo để dành bấy lâu nay, được 3 triệu đồng nhằm sắm sửa quần áo, sách vở cho các con.

“Khó khăn nhiều lắm, nhưng vợ chồng tôi tự hào khi các con đều học giỏi, chăm ngoan, năm nào cũng có giấy khen. Vợ chồng tôi không biết chữ nên mong muốn các con nỗ lực học tập để sau này có việc làm ổn định”, chị H’Phanh nói.

Chị H'Phanh cho biết, mới tạm đủ tiền mua sách vở, quần áo. Chị không biết lấy tiền ở đâu để mua thẻ bảo hiểm cho các con. Tính ra, 4 tấm thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT) mất gần 3 triệu đồng. Nếu không mua được, nhỡ các con ốm đau, chi phí nằm viện, điều trị còn nhiều hơn thế.

Biết vậy, nhưng chị H’Phanh đành đợi đến mùa gặt tới, bán lúa mới có tiền mua thẻ BHYT cho các con. Người mẹ chỉ mong mỏi, từ giờ đến lúc đó, không có bất trắc gì xảy ra với các con.

Tương tự, gia đình anh Rơ Mah El (SN 1988, trú tại làng Breng 2, xã Ia Hrung) có 2 người con chuẩn bị vào lớp 10 và lớp 2.

Đầu năm học, anh El phải đi vay mượn khắp nơi để có tiền sắm sửa cho 2 con. Các khoản đóng góp đầu năm cũng khiến người bố lo đến mất ăn, mất ngủ.

Giáo viên đến tận nhà, hỏi thăm gia đình anh El về những khó khăn khi năm học mới đang cận kề (Ảnh: Phạm Hoàng).

“Đầu năm học, cái gì cũng phải sắm mà vợ chồng tôi không có tiền. Lo nhất là tiền mua BHYT. Không có thẻ, nếu chẳng may các con ốm đau là cả nhà khốn đốn”, anh El nói.

Theo cô Ngô Thị Phương Yến, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Ngô Mây, năm học này, nhà trường có gần 500 học sinh, chỉ 50 em thuộc diện hộ nghèo và cận nghèo được hỗ trợ cấp thẻ BHYT miễn phí.

Phần lớn phụ huynh trong trường là người đồng bào dân tộc thiểu số, sống bằng nghề làm nương rẫy, thu nhập bấp bênh. Đầu năm học, nhiều phụ huynh xoay xở khắp nơi để sắm sửa quần áo, đồ dùng học tập. Do vậy, không ít phụ huynh không đủ tiền mua thẻ BHYT cho con.

Ngoài quần áo, sách vở, thầy cô giáo mong mỏi thẻ BHYT cho học sinh (Ảnh: Phạm Hoàng).

Theo cô Yến, dù đã được Nhà nước hỗ trợ 60% chi phí đóng BHYT, nhưng mỗi học sinh vẫn phải đóng hơn 500.000 đồng. Số tiền tuy không quá lớn nhưng là gánh nặng đối với nhiều gia đình khó khăn, đông con.

Những năm qua, chuẩn bị cho năm học mới, các giáo viên Trường Tiểu học Ngô Mây tìm cách vận động mạnh thường quân, đơn vị, doanh nghiệp để có kinh phí hỗ trợ học sinh sách vở, thẻ BHYT.

“Một số em chưa có tiền đóng thẻ bảo hiểm mà đau ốm, thầy cô lại góp tiền để đóng viện phí. Những lúc như vậy, chúng tôi mới càng thấm thía được tầm quan trọng của tấm thẻ bảo hiểm y tế đối với học sinh. Bởi vậy, xin được tấm thẻ BHYT cho các em, chúng tôi mừng rơi nước mắt”, cô Yến nói.

Nữ hiệu trưởng mong muốn, nhà trường nhận được sự đồng hành của độc giả báo Dân trí để tất cả học sinh của trường đều có BHYT.