Nụ cười hạnh phúc của người mẹ góa trong tổ ấm vững chãi

Một buổi chiều nắng nhẹ giữa tháng 8, ngôi nhà mới của mẹ con chị Lê Thị Hải ở khu 6, xã Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ, rộn ràng tiếng cười. Ba đứa trẻ tíu tít sắp xếp sách vở mới mua lên giá, chị Hải cẩn thận gấp lại tấm chăn, còn bà Lê Thị Lý (mẹ chồng chị Hải) lặng lẽ dõi theo con cháu với ánh mắt tràn đầy yêu thương.

Ngôi nhà mái tôn lạnh rộng hơn 80m2, tường sơn mới, nền lát gạch men sạch sẽ, như một phép màu với người phụ nữ góa từng bật khóc giữa đêm mưa, vì lo mái dột, sợ tường đổ sập xuống đầu các con.

“Nhiều đêm tỉnh giấc, em vẫn ngỡ mình đang mơ. Nếu không có báo Dân trí, không có sự giúp đỡ của bạn đọc và chính quyền địa phương, bà con, hàng xóm, có lẽ cả đời em cũng không thể có một mái nhà vững chãi thế này”, chị Hải nghẹn ngào.

Ngôi nhà mới khang trang, rộng rãi của gia đình chị Hải được bạn đọc Dân trí, chính quyền địa phương và bà con chung tay xây dựng (Ảnh: Hương Hồng).

Chồng mất sau một tai nạn lao động cách đây gần 10 năm, chị Hải một mình gồng gánh nuôi 3 con nhỏ và chăm sóc mẹ chồng bệnh tật trong cảnh túng quẫn. Suốt nhiều năm, cả gia đình sống trong căn nhà cũ nát, tường vôi bong tróc loang lổ.

Những đêm mưa, chị phải thức trắng để tát nước, che gió cho người mẹ chồng già yếu. Có lần bão về, chị ôm các con chạy đi trú nhờ, vì sợ tường nhà đổ sập.

Cuộc sống chỉ thật sự sang trang mới khi câu chuyện về chị Hải được đăng tải trên chuyên mục Tấm lòng Nhân ái của báo Dân trí. Sau bài viết “Góa phụ nghèo bật khóc: Ước có căn nhà vững chắc, các con không thất học”, hàng nghìn bạn đọc trong và ngoài nước đã chung tay gửi gắm yêu thương.

Suốt nhiều năm, gia đình chị Hải sống trong căn nhà cũ nát, tường vôi bong tróc loang lổ (Ảnh: Hương Hồng).

Với số tiền gần 120 triệu đồng bạn đọc Dân trí ủng hộ, cùng sự hỗ trợ tích cực của chính quyền xã Phù Ninh, Mặt trận Tổ quốc và nhân dân địa phương, chị Hải đã xây dựng được ngôi nhà mới vững chãi.

Chị Hải xúc động chia sẻ, đó không chỉ là một mái nhà, mà là điểm tựa để 3 con có thể tiếp tục học hành; để một người mẹ đơn thân như chị có thể ngủ yên giấc; để người mẹ chồng già yếu không còn nơm nớp lo nhà sập mỗi mùa bão đến.

“Từ ngày dọn vào nhà mới, các con em học hành chăm chỉ hơn, biết đỡ đần mẹ nhiều việc nhà. Mẹ chồng em cũng khỏe hơn. Em cảm thấy mình như được hồi sinh thêm một lần nữa”, chị Hải nói, ánh mắt rạng rỡ.

Chị Hải chia sẻ, đó không chỉ là một mái nhà, mà là điểm tựa để 3 đứa trẻ có thể tiếp tục học hành (Ảnh: Hương Hồng).

Bà Nguyễn Thị Tuyết, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Phù Ninh chia sẻ: “Gia đình chị Hải là một trong những hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhiều năm liền.

Nhờ sự đồng hành của dự án "Xây nhà Nhân ái" báo Dân trí, gia đình chị đã có bước chuyển mình quan trọng. Đây là mô hình hỗ trợ rất nhân văn, tạo hiệu ứng tích cực, truyền cảm hứng trong cộng đồng”.

Câu chuyện của chị Hải khép lại bằng nụ cười và ánh mắt lấp lánh niềm tin. Từ một góc tối khốn cùng, mẹ con chị đã bước ra ánh sáng, nơi có tình người, có sự sẻ chia và đồng hành của những trái tim nhân ái.

Có thể nói, những ngôi nhà Nhân ái không chỉ là nơi trú ngụ, mà là khởi đầu cho một tương lai mới: vững chãi, bình yên và tràn đầy hy vọng.