Có tính thưởng Tết vào thu nhập xét mua nhà ở xã hội?

Một công dân tên Lộc cho biết đang có nhu cầu đăng ký mua nhà ở xã hội. Xét theo điều kiện về mức thu nhập thì người độc thân có thu nhập hàng tháng thực nhận không quá 15 triệu đồng tính theo bảng tiền công, tiền lương do doanh nghiệp nơi đối tượng đang làm việc xác nhận.

Tại doanh nghiệp nơi ông Lộc đang công tác, ngoài lương ra còn có khoản thưởng Tết. Công dân đặt câu hỏi liệu khoản thu nhập đến từ thưởng Tết này có xét đến trong điều kiện trên không? Có cần đưa giá trị khoản thưởng vào trong bảng lương trong hồ sơ mua nhà ở xã hội không?

Một dự án nhà ở xã hội đang được xây dựng (Ảnh: Trần Kháng).

Ông Lộc cho biết mức lương của mình là 13 triệu đồng, sau khi trừ các phí bảo hiểm và phí khác thì thực nhận còn hơn 12 triệu đồng. Thưởng Tết tháng lương 13 là 11 triệu đồng, thưởng hiệu quả công việc là 30 triệu đồng. Người này đặt câu mình có đủ điều kiện là đối tượng được hưởng chính sách mua nhà ở xã hội theo quy định không.

Theo Bộ Xây dựng, Luật Nhà ở năm 2023 đã quy định cụ thể đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội. Người mua nhà ở xã hội thuộc đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở cần đáp ứng điều kiện về nhà ở và điều kiện về thu nhập.

Những điều kiện này được quy định tại Điều 29 và Điều 30 Nghị định 100/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

Cụ thể, Khoản 1 Điều 30 Nghị định số 100/2024 nêu rõ đối với các đối tượng quy định tại các Khoản 5, 6 và 8 Điều 76 của Luật Nhà ở thì phải đảm bảo điều kiện về thu nhập trong 2 trường hợp.

Trường hợp người đứng đơn là người độc thân thì có thu nhập hằng tháng thực nhận không quá 15 triệu đồng tính theo bảng tiền công, tiền lương do cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nơi đối tượng làm việc xác nhận.

Trường hợp người đứng đơn đã kết hôn theo quy định của pháp luật thì người đứng đơn và vợ (chồng) của người đó có tổng thu nhập hằng tháng thực nhận không quá 30 triệu đồng tính theo bảng tiền công, tiền lương do cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nơi đối tượng làm việc xác nhận.

Thời gian xác định điều kiện về thu nhập trong một năm liền kề, tính từ thời điểm đối tượng quy định tại khoản này nộp hồ sơ hợp lệ cho chủ đầu tư để đăng ký mua, thuê mua nhà ở xã hội.

Căn cứ quy định nêu trên, điều kiện về thu nhập để được mua nhà ở xã hội là có mức thu nhập hằng tháng thực nhận theo bảng tiền công, tiền lương không quá 15 triệu đồng đối với người độc thân. Trường hợp đã kết hôn thì thu nhập của người đứng đơn và vợ (chồng) không quá 30 triệu đồng trong một năm liền kề kể từ thời điểm người có nhu cầu nộp hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội cho chủ đầu tư.

Theo đó, thu nhập thực nhận hàng tháng trong quy định không được hiểu là thu nhập của một tháng bất kỳ, mà là mức thu nhập bình quân tháng trong 12 tháng liền kề trước thời điểm nộp hồ sơ.

Việc có một tháng cao bất thường do thưởng Tết, nhưng cả năm vẫn đảm bảo mức bình quân dưới ngưỡng sẽ không làm mất đi quyền được xét duyệt.