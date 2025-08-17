Bé gái 9 tuổi nguy kịch sau tai nạn giao thông, mẹ nghèo khẩn cầu cứu con (Video: Hương Hồng).

Trong phòng Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, bé Đào Diệu Hân (SN 2016, trú tại xã Kiến Thiết, tỉnh Tuyên Quang) nằm bất động trên giường bệnh.

Khuôn mặt bé Hân còn hằn nguyên những vết thương, đôi mắt khép chặt, toàn thân bất động với đủ các loại ống dẫn, dây truyền chằng chịt, nhịp thở yếu ớt hoàn toàn phụ thuộc vào máy móc.

Bé Đào Diệu Hân (9 tuổi) đang hôn mê sâu, sự sống mong manh nhờ máy móc (Ảnh: Hương Hồng).

Được bác sĩ cho phép vào thăm con ít phút, chị Hồ Khánh Ly (SN 1990, mẹ bé Hân) gục đầu khóc nghẹn, bàn tay gầy guộc nắm chặt lấy tay con gái. Chị sợ buông ra sẽ mất đi hơi ấm nhỏ nhoi ấy, sợ rằng cơn hôn mê sâu sẽ cướp mất đứa con thơ khỏi vòng tay mình.

“Con bé mới 9 tuổi thôi. Xin mọi người cứu lấy cháu, cho cháu một cơ hội được sống. Gia đình em giờ không còn cách nào nữa rồi!”, chị Ly nức nở cầu xin.

Nói về vụ tai nạn, chị Ly nghẹn ngào cho biết, ngày 10/8, trên đường từ nhà bà ngoại trở về, Diệu Hân gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng. Tai họa ập đến bất ngờ khiến bé bị đa chấn thương, đặc biệt là chấn thương sọ não nặng.

Gia đình vội đưa con đi cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang, rồi ngay trong đêm chuyển gấp xuống Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội).

Người mẹ nghèo khóc cạn nước mắt bên giường bệnh, cầu xin cộng đồng cứu con (Ảnh: Hương Hồng).

“Lúc đưa đến viện, cháu đã hôn mê sâu, ngừng tim, đồng tử giãn. Các bác sĩ tiên lượng cháu chỉ còn 1% cơ hội sống sót… Tim em lúc ấy như ngừng đập. Nhưng nhìn thấy con vẫn còn hơi thở yếu ớt, em không cho phép mình bỏ cuộc”, chị Ly chia sẻ.

Vợ chồng chị Ly có 3 con nhỏ, Diệu Hân là con thứ 2, chuẩn bị bước vào lớp 4 Trường Tiểu học Kiến Thiết (Tuyên Quang). Gia đình chị vốn nghèo khó, chỉ trông vào mấy sào ruộng, thu nhập bấp bênh, lo miếng ăn hàng ngày đã vất vả.

Con gái gặp nạn khi vợ chồng chị đang tất tả ngoài đồng. Nghe tin dữ, chị như chết lặng. Vay mượn khắp nơi, gom góp từng đồng từ bà con, chị đưa con gái xuống bệnh viện tuyến trung ương trong tâm trạng vừa lo sợ, vừa tuyệt vọng.

Mỗi nhịp thở yếu ớt của bé Diệu Hân giờ đây hoàn toàn phụ thuộc vào máy thở (Ảnh: Hương Hồng).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bác sĩ Đặng Hải Sơn, khoa Cấp cứu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết:

“Bệnh nhi Đào Diệu Hân được chuyển lên từ tuyến dưới trong tình trạng đa chấn thương vô cùng nặng. Cháu nhập viện khi đã hôn mê sâu, phải thở máy sau tai nạn giao thông nghiêm trọng. Đặc biệt, bé bị chấn thương sọ não nặng, máu tụ dưới màng cứng bán cầu trái và phù não lan tỏa.

Tiên lượng của cháu rất xấu. Tập thể y, bác sĩ đã và đang nỗ lực hết sức, chạy đua từng phút, từng giây để giành lại sự sống cho bé. Nhưng con đường phía trước vẫn còn quá dài, đầy gian nan và không ai dám chắc điều gì sẽ xảy ra.

Chúng tôi chỉ biết dốc toàn bộ tâm sức để giữ lấy hy vọng mong manh ấy. Rất mong bạn đọc báo Dân trí mở rộng vòng tay nhân ái, đồng hành cùng gia đình, để tiếp thêm niềm tin và nghị lực, giúp cháu vượt qua cơn hoạn nạn này”.

Rất mong bạn đọc báo Dân trí mở rộng vòng tay nhân ái, đồng hành cùng gia đình, để tiếp thêm niềm tin và nghị lực giúp bé Diệu Hân vượt qua cơn hoạn nạn (Ảnh: Gia đình cung cấp).

Những ngày qua, Diệu Hân vẫn nằm bất động, chưa một lần tỉnh lại. Người mẹ nghèo khó ngày nào cũng túc trực bên giường bệnh, đôi mắt sưng mọng vì khóc quá nhiều. Giọng nói khản đặc, chị Ly khẩn cầu sự giúp đỡ:

“Em viết đơn cầu cứu, chỉ mong ông, bà, cô, bác, anh, chị… thương mà giúp cháu vượt qua cơn hiểm nghèo. Cháu còn nhỏ quá, còn dở dang tuổi học trò, ước mơ cũng chưa kịp nói ra…”.

Trên khuôn mặt người mẹ ấy, nỗi đau và sự bất lực như khắc sâu thành từng nếp nhăn. Thế nhưng, trong ánh mắt chị vẫn le lói một niềm tin, rằng phép màu sẽ đến từ sự sẻ chia của những tấm lòng nhân ái.