Người mẹ nghèo bán nhà, nén đau bệnh để cứu con gái ung thư

Chồng bỏ, con bệnh nặng, người mẹ nghèo rơi vào cảnh khốn cùng

Chị Thạch Thị Sà Rện (39 tuổi, ngụ ấp Cây Sộp, xã Kế Sách, TP Cần Thơ) đang đối mặt với hoàn cảnh bi đát khi chồng bỏ đi, một mình gồng gánh nuôi 3 con thơ dại, trong đó con gái lớn mắc bệnh ung thư não.

Ngôi nhà được Nhà nước cất cho, chị Sà Rện đã bán để lo chạy chữa cho con gái nên cả nhà phải ở trong gian bếp trống huơ trống hoác (Ảnh: Bảo Kỳ).

Hơn 2 năm qua, kể từ ngày người chồng bỏ đi, chị Rện một mình chăm sóc 3 con là Lê Thị Yến Nhi (12 tuổi), Lê Khánh An (9 tuổi) và Lê Thị Tuyết Lan (5 tuổi).

Đầu năm 2023, bé Yến Nhi thường xuyên đau đầu, sau nhiều lần thăm khám, em được chẩn đoán mắc bệnh U sợi thần kinh tuyến căn não, một dạng ung thư não hiểm nghèo.

"Đọc kết quả xét nghiệm, tôi khóc ngất. Tôi biết căn bệnh này hy vọng sống rất mong manh, ước gì mình là người chịu cơn đau thay con", chị Rện nghẹn ngào chia sẻ.

Mẹ nghèo bán nhà chữa bệnh cho con gái bị ung thư não (Clip: Bảo Kỳ).

Để có tiền chữa bệnh cho con, chị Rện đã phải bán ngôi nhà tình thương được Nhà nước hỗ trợ vào năm 2023 với giá 60 triệu đồng. Hiện tại, cả gia đình 4 người sống tạm bợ trong căn bếp trống huơ trống hoác.

Mỗi lần Yến Nhi nhập viện điều trị tại Bệnh viện Ung bướu cơ sở 2 ở TP HCM, chị Rện phải đưa bé Tuyết Lan theo, còn bé Khánh An thì gửi nhờ họ hàng trông hộ.

Căn bệnh hiểm nghèo cướp đi tuổi thơ, sức khoẻ và ước mơ đến trường của cô bé Yến Nhi (Ảnh: Bảo Kỳ).

"Sốt, co giật, hôn mê, nôn ra máu là những triệu chứng thường xuyên của con. Thời gian đầu, mẹ con tôi ăn ở tại bệnh viện nhưng tiền tiêu đến mấy cũng cạn. May mắn tôi được một mái ấm che chở, cho mẹ con tôi có chỗ ở tạm, được lo ăn uống nên cả năm nay chúng tôi đỡ chi phí rất nhiều.

Những lúc túng thiếu, các thành viên trong mái ấm góp tiền lại, cho vài chục hoặc ít trăm nghìn đồng để tôi lo viện phí, thuốc men cho con. Nhưng thương mấy cũng có hạn, mỗi lần truyền thuốc cũng tốn hơn 10 triệu đồng, không ai giúp mình mãi được", chị Sà Rện nghẹn ngào nói.

Nén cơn đau để lo cho con

Bản thân chị Sà Rện cũng mang trong mình nhiều bệnh tật. Năm 15-16 tuổi, chị bị trật xương sống khi đi vác lúa nhưng vì nhà nghèo, sợ tốn tiền cha mẹ nên chị giấu nhẹm.

Đến ngoài 20 tuổi, cơn đau cột sống tái phát dữ dội khiến chị phải cắt bỏ 3 đốt sống. Dù đã qua 3 lần phẫu thuật, cơn đau đã nguôi ngoai nhưng dáng đi của chị vẫn khập khiễng, khiến chị khó xin việc ở công ty, quanh năm chỉ làm mướn hoặc bán vé số dạo.

Chấn thương cột sống tái phát khiến lưng chị Sà Rện sưng to, mưng mủ (Ảnh: Bảo Kỳ).

Năm 2023, khi con gái mắc bệnh hiểm nghèo, căn bệnh cột sống của chị cũng tái phát, vết thương mưng mủ. Chị cần mấy chục triệu đồng để phẫu thuật, nhưng vì tính mạng của con gái, người mẹ nghèo đành cắn răng chịu đựng, uống thuốc giảm đau và chắt bóp từng đồng để con được hóa trị.

"Những lúc tủi thân, bất lực, tôi chỉ biết ôm con mà khóc. Có lúc nghĩ quẩn muốn ôm con lao ra đường tự tử để không còn khổ đau nữa chứ hiện tại cả nhà tôi rơi vào bước đường cùng rồi.

Nhiều đêm không ngủ được vì thấy các con còn quá nhỏ, cha chúng đã bỏ, nếu tôi có chuyện gì thì tụi nhỏ phải làm sao. Chi phí chữa bệnh cho con gái đã lên đến 700-800 triệu đồng, hơn một nửa là tiền vay mượn. Tôi cũng không biết điều trị đến khi nào, chỉ biết cố gắng từng ngày thôi", chị Sà Rện nức nở nói.

Người mẹ nghèo bất lực khóc vì không còn khả năng cứu con gái (Ảnh: Bảo Kỳ).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Kim Các, Trưởng ban nhân dân ấp Cây Sộp, xác nhận, hoàn cảnh của chị Sà Rện thuộc diện hộ nghèo, hết sức khó khăn.

"Từ ngày con gái bị bệnh, chị Sà Rện không thể đi làm, không tạo ra thu nhập. Tôi mong báo Dân trí sẽ là cầu nối những tấm lòng hảo tâm, giúp đỡ mẹ con chị Sà Rện vượt qua nghịch cảnh. Nếu không, có thể cháu Yến Nhi sẽ chết và 2 cháu còn lại có nguy cơ nghỉ học", ông Kim Các bày tỏ.