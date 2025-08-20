Trường đại học đầu tiên công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2025

Sáng 20/8, Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Thái Bình Dương đã thông qua điểm trúng tuyển đối với ba phương thức xét tuyển của năm 2025.

Đây là trường đầu tiên công bố điểm chuẩn chính thức mùa tuyển sinh năm nay.

Theo đó, với phương thức xét tuyển sử dụng kết quả thi THPT, điểm trúng tuyển theo các tổ hợp 3 môn là 15 điểm.

Phương thức xét tuyển học bạ THPT theo tổ hợp 3 môn là 18. Điểm xét tốt nghiệp THPT là 5,5 điểm.

Riêng với ngành luật, điểm trúng tuyển theo kết quả thi THPT tổ hợp 3 môn là 18 điểm, điểm xét tốt nghiệp THPT là 6 điểm và xét tuyển học bạ THPT theo tổ hợp 3 môn là 18 điểm.

Điểm chuẩn trúng tuyển vào Trường Đại học Thái Bình Dương (Nguồn: Nhà trường).

Đại diện nhà trường cho biết, qua 6 lần lọc ảo điểm tương đối ổn định. So với năm 2024, điểm chuẩn được giữ ổn định, thể hiện sự đồng đều giữa các ngành về chất lượng tuyển sinh đầu vào.

Các thí sinh có xu hướng đăng ký nguyện vọng vào các ngành thế mạnh của trường như công nghệ thông tin, Đông Phương học (tiếng Trung Quốc, tiếng Hàn Quốc), du lịch – quản trị khách sạn, truyền thông đa phương tiện, thiết kế đồ họa, marketing, logistics và quản lý chuỗi cung ứng.

Trường Đại học Thái Bình Dương cũng thông báo xét tuyển bổ sung 650 chỉ tiêu bằng tất cả các phương thức cho tất cả các ngành đào tạo, thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 30/9.