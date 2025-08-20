Trao gần 140 triệu đồng tới người phụ nữ mắc ung thư nuôi mẹ già bệnh tật (Video: Hương Hồng).

Ngày 19/8, báo Dân trí phối hợp cùng chính quyền xã Tiên Lục (tỉnh Bắc Ninh) tới thăm và trao biển biểu trưng số tiền 139.961.956 đồng đến chị Trần Thị Luyên (SN 1977). Chị Luyên là hoàn cảnh trong bài viết “Người phụ nữ mắc ung thư nuôi mẹ già bệnh tật, mơ bữa cơm có thịt”, đăng trên Chuyên mục Tấm lòng Nhân ái của báo Dân trí.

Mắc ung thư vú giai đoạn 3, chị Luyên vẫn gắng gượng chăm sóc mẹ già bị sa sút trí tuệ. Có những đêm, chị Luyên đã từng nghĩ đến việc buông xuôi, vì bệnh tật và khó khăn bủa vây. Nhưng hôm nay, khi nhận được sự giúp đỡ của mọi người, chị rưng rưng chia sẻ:

“Tôi như vừa được hồi sinh. Món quà của bạn đọc báo Dân trí chính là chiếc phao cứu sinh giữ tôi ở lại với cuộc đời, để tiếp tục chữa bệnh và chăm sóc mẹ. Tôi biết mình không đơn độc, bởi phía sau còn rất nhiều trái tim nhân ái đang đồng hành”.

Nhà báo Nguyễn Xuân Toàn, Phó Tổng Biên tập báo Dân trí, trao biển biểu trưng số tiền 139.961.956 đồng bạn đọc giúp đỡ tới gia đình chị Luyên (Ảnh: Mạnh Dũng).

Chia sẻ tại buổi trao quà của bạn đọc tới gia đình chị Luyên, nhà báo Nguyễn Xuân Toàn, Phó Tổng Biên tập báo Dân trí, xúc động nói: “Mỗi sự sẻ chia, mỗi tấm lòng bạn đọc gửi gắm chính là ngọn lửa thắp sáng niềm tin cho những mảnh đời bất hạnh. Chúng tôi tin rằng, trong vòng tay nhân ái, chị Luyên sẽ có thêm nghị lực vượt qua thử thách, để mẹ con chị được sống những ngày bình an hơn”.

Đại diện chính quyền địa phương, ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã Tiên Lục, khẳng định: “Sự giúp đỡ của bạn đọc báo Dân trí đã trở thành nguồn động viên to lớn đối với gia đình chị Luyên. Chính quyền xã cam kết sẽ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, đồng hành để gia đình bớt khó khăn và để chị Luyên có điều kiện chữa trị lâu dài”.

Chính quyền địa phương cam kết sẽ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, đồng hành để gia đình chị Luyên vơi bớt khó khăn và chị có điều kiện chữa trị lâu dài (Ảnh: Mạnh Dũng).

Như báo Dân trí đã đưa tin, chị Luyên sinh ra trong gia đình thuần nông nghèo khó, có 2 chị em gái. Từ nhỏ, chị Luyên không được nhanh nhẹn, tay trái bị teo cơ, chân phải yếu khiến việc đi lại khó khăn...

Em gái chị Luyên cũng bị khuyết tật nặng, tuy có gia đình riêng nhưng cuộc sống quá chật vật, chẳng thể giúp gì cho mẹ và chị.

Chồng đã mất từ lâu, nên khi chưa mắc bệnh, bà Như (mẹ chị Luyên) là lao động chính trong nhà, là chỗ dựa cho con gái khuyết tật.

Từ năm 2017, khi mắc bệnh Alzheimer, sức khỏe bà Như suy sụp nhanh chóng. Bà dần quên hết mọi thứ: quên ăn, quên ngủ, gọi nhầm tên con, có hôm còn đi lạc giữa trưa nắng, ngơ ngác không biết đường về.

Nhờ nguồn hỗ trợ kịp thời của bạn đọc và các nhà hảo tâm, chị Luyên đã được tiếp tục vào viện điều trị. Những dấu hiệu hồi phục dần xuất hiện, trên gương mặt gầy guộc đã hé nụ cười sau bao ngày u ám. Đó không chỉ là tín hiệu tích cực về sức khỏe, mà còn cho thấy tình thương yêu có thể vực dậy cả những số phận tưởng chừng kiệt quệ.

Khoản tiền gần 140 triệu đồng không chỉ là nguồn hỗ trợ vật chất, mà còn là ngọn lửa hy vọng, tiếp thêm sức mạnh để chị Luyên tiếp tục hành trình sống và chăm sóc mẹ già bệnh tật.

Nhờ nguồn hỗ trợ kịp thời, chị Luyên đã được tiếp tục vào viện điều trị. Những dấu hiệu hồi phục dần xuất hiện, trên gương mặt gầy guộc đã hé nụ cười sau bao ngày u ám (Ảnh: Hương Hồng).

Hành trình phía trước của chị Luyên chắc chắn vẫn còn nhiều chông gai, nhưng tình yêu thương của những tấm lòng nhân ái đã tiếp thêm sức mạnh để chị đứng vững. Câu chuyện hồi sinh của chị không chỉ là sự cứu giúp cho một gia đình, mà còn là lời nhắc nhở rằng, trong vòng tay nhân ái sẽ không ai bị bỏ lại phía sau.

Mỗi tấm lòng sẻ chia hôm nay không chỉ cứu giúp một phận đời, mà còn gieo mầm hy vọng cho ngày mai, để niềm tin vào tình người và những giá trị nhân văn tiếp tục lan tỏa trong xã hội.

Báo Dân trí và gia đình xin trân trọng cảm ơn bạn đọc đã đồng hành, lan tỏa tinh thần nhân ái, để những mảnh đời bất hạnh như chị Luyên có thêm cơ hội vươn lên trong cuộc sống.