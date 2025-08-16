Cha ruột nạn nhân bị mẹ đưa đi bán dâm ở TPHCM xin dừng nhận quyên góp

Chỉ sau 3 ngày bài viết "Lời cầu cứu khẩn thiết của cha ruột nạn nhân bị mẹ đưa đi bán dâm ở TPHCM" được đăng tải, đến chiều 16/8, Chương trình Nhân ái của báo Dân trí đã ghi nhận hơn 5.700 lượt quyên góp.

Qua đó, tổng số tiền bạn đọc giúp đỡ anh Nguyễn Ngọc Minh và con gái N.K.P.U (16 tuổi), nhân vật trong bài viết, đã lên đến hơn 1,7 tỷ đồng. Bên cạnh đó, nhiều cá nhân và tổ chức từ thiện cũng liên hệ với phóng viên, bày tỏ mong muốn trực tiếp đến hỗ trợ gia đình.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, anh Nguyễn Ngọc Minh bày tỏ xúc động trước tấm lòng của cộng đồng dành cho gia đình. Anh cho biết, số tiền bạn đọc giúp đỡ đã đủ cho việc chữa bệnh của cha con anh trong thời gian dài, giúp cuộc sống qua cơn bĩ cực.

"Sự mất mát và bệnh tật đến với cháu U. con tôi, do chính mẹ bé gây ra là nỗi đau không gì có thể bù đắp được. Nhưng nhờ tinh thần nhân ái và sự hỗ trợ quý báu từ mọi người, gia đình tôi đã nhận được số tiền gần 2 tỷ đồng.

Đây là nguồn động viên vô cùng lớn, không chỉ về mặt tài chính mà còn là sức mạnh tinh thần, giúp cha con tôi vượt qua giai đoạn khó khăn này. Tôi xin chân thành gửi lời cảm ơn đến tòa soạn báo Dân trí và quý bạn đọc, các nhà hảo tâm đã chia sẻ tình yêu thương này.

Cha con tôi xin dừng nhận thêm quyên góp, để dành cho các trường hợp khác cần hơn", anh Nguyễn Ngọc Minh xúc động chia sẻ.

Anh Nguyễn Ngọc Minh trong lần gần nhất đưa con gái đi điều trị (Ảnh: Hoàng Lê).

Trước đó, thông qua báo Dân trí, anh Minh gửi lời cầu cứu khẩn thiết đến cộng đồng, bởi sau khi trải qua bi kịch đau lòng, con gái anh đã bị trầm cảm nặng, phải điều trị song song với căn bệnh đái tháo đường bẩm sinh.

Một mình phải lo cho 2 con nhỏ và cha mẹ già, bất hạnh lại ập đến khi anh Minh phát hiện mắc lao phổi và tổn thương nhiều đốt sống vì tai nạn trong lúc làm việc. Không còn khả năng lao động như trước, anh buộc phải vay mượn mọi người số tiền lớn để lo chữa bệnh cho bản thân và con gái, đồng thời lo ăn uống, sinh hoạt trong nhà.

Người cha thú thật đã không còn khả năng đưa con gái đi điều trị, dù bác sĩ khuyên phải duy trì thuốc và liệu pháp tâm lý đều đặn. Ngay cả bản thân anh cũng đứng trước nguy cơ tái phát những bệnh cũ.

Anh Minh nói không sợ chết, chỉ sợ nếu mình ngã xuống, con sẽ không còn ai để nương tựa. Bệnh của U. đang trong giai đoạn nguy hiểm, bất kỳ sự trì hoãn điều trị nào cũng có thể trả giá bằng sinh mạng.

“Nhiều đêm tôi nằm trằn trọc, nghĩ mãi không biết làm sao xoay được tiền mua thuốc và đi tái khám cho con. Có lúc, tôi chỉ mong sáng mai tỉnh dậy mình khỏe lại như trước, để đi làm có nhiều tiền", anh Minh chia sẻ với phóng viên, trước khi nhận được sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng.