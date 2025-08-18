Báo Dân trí tổng kết chương trình hỗ trợ người dân vùng lũ ở Nghệ An

Nằm ở vùng giáp ranh biên giới Việt - Lào, xã Nhôn Mai và Mỹ Lý (tỉnh Nghệ An) vốn đã nghèo càng trở nên kiệt quệ sau trận lũ quét lịch sử từ ngày 21 đến 23/7.

Mưa lớn trút xuống không ngớt, dòng nước dữ từ thượng nguồn, núi cao trút xuống, cuộn xiết như cuốn phăng theo mọi thứ trên đường đi của nó. Bản làng vốn yên bình giữa đại ngàn giờ trở nên tan hoang sau cơn lũ. Trong ảnh, một góc bản Xiềng Tắm, xã Mỹ Lý tan hoang sau lũ.

Theo thống kê, tại xã Nhôn Mai và Mỹ Lý, cơn lũ đi qua đã để lại thiệt hại nặng nề về nhà cửa, tài sản… ước tính hơn 1.260 tỷ đồng (trong đó, xã Nhôn Mai khoảng 751 tỷ đồng, Mỹ Lý 513 tỷ đồng). Trong ảnh, một góc bản Cha Nga, xã Mỹ Lý tan hoang sau trận lũ.

Ngày 24/7, báo Dân trí viết bài, mở mã số 250501: “Khẩn thiết mong cộng đồng chung tay giúp bà con vùng lũ ở Nghệ An”, kêu gọi sự chung tay của bạn đọc.

Sau khi bài báo được đăng tải, có hàng chục nghìn bạn đọc đã chung tay sẻ chia với bà con nhiều xã vùng biên Nghệ An. Trong ảnh, khung cảnh ngổn ngang sau lũ tại xã Mỹ Lý.

Ngay thời điểm đó, nhà báo Phạm Tuấn Anh, Tổng Biên tập báo Dân trí đã quyết định trích 320 triệu đồng từ Chương trình Nhân ái để hỗ trợ khẩn cấp tới 63 hộ dân bị cuốn trôi hoàn toàn nhà cửa tại xã Nhôn Mai và một gia đình có người thân tử vong do mưa lũ (mỗi suất trị giá 5 triệu đồng).

Ngày 26/7, nhà báo Nguyễn Xuân Toàn, Phó Tổng Biên tập báo Dân trí đã thay mặt bạn đọc trao 320 triệu đồng hỗ trợ khẩn cấp đến các hộ dân bị cuốn trôi hoàn toàn nhà cửa và có người thiệt mạng do lũ quét tại xã Nhôn Mai, Nghệ An.

Ngoài số tiền 320 triệu đồng, đoàn công tác của báo Dân trí cũng đã trao 3 tạ gạo, 30 thùng mì tôm và 47 két nước sạch của bạn đọc tới đại diện chính quyền xã Nhôn Mai để kịp thời hỗ trợ người dân.

Nhà báo Nguyễn Xuân Toàn nhấn mạnh, đây là nguồn kinh phí do bạn đọc Dân trí ủng hộ, không chỉ tiếp thêm sức mạnh tinh thần mà còn góp phần giúp bà con sớm tái thiết cuộc sống.

Đoàn công tác của báo Dân trí do Phó Tổng Biên tập Nguyễn Xuân Toàn dẫn đầu đã trực tiếp có mặt tại xã Nhôn Mai để thăm hỏi động viên bà con địa phương.

Ngày 12/8, đoàn công tác của báo Dân trí tiếp tục có mặt tại xã Mỹ Lý để thăm hỏi, động viên, trao quà đợt 2 đến bà con vùng lũ.

Trong đợt 1 và đợt 2, báo Dân trí đã trao hỗ trợ tổng số tiền 620 triệu đồng của bạn đọc ủng hộ đến bà con vùng lũ tại Nghệ An.

Nhà báo Nguyễn Xuân Toàn động viên, chia sẻ với bà con vùng lũ xã Mỹ Lý.

Trong ảnh, nhà báo Nguyễn Xuân Toàn trao quà đợt 2 tới bà con vùng lũ xã Mỹ Lý. Tại các bản Xốp Tụ, Xiềng Tắm, Yên Hòa, Xằng Trên và Hòa Lý, 60 suất quà (mỗi suất trị giá 5 triệu đồng) đã được trao tận tay 60 hộ dân, với tổng số tiền 300 triệu đồng.

Đến chiều ngày 18/8, tổng số tiền bạn đọc ủng hộ tới mã số 250501 là 655.191.924 đồng. Từ nguồn kinh phí bạn đọc ủng hộ, báo Dân trí đã phối hợp cùng chính quyền xã Mỹ Lý và Nhôn Mai (Nghệ An) trao tới người dân địa phương là 620 triệu đồng (2 đợt). Số tiền 35.191.924 đồng còn lại từ mã số mã số 250501, báo Dân trí sẽ tiếp tục trao đợt 3 tới người dân chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra ở Nghệ An.

Trong suốt những ngày khó khăn sau lũ, sự sẻ chia từ bạn đọc cả nước không chỉ mang đến sự hỗ trợ vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn.

Ông Lương Văn Bảy (bên phải), Chủ tịch UBND xã Mỹ Lý trao đổi với ông Nguyễn Anh Đoài, Bí thư Đảng ủy xã Mỹ Lý (bên trái) về công tác hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống sau lũ.

“Những món quà này không chỉ giúp bà con nơi rốn lũ vơi bớt nhọc nhằn trước mắt mà còn tiếp thêm niềm tin để người dân dựng lại mái ấm, ổn định cuộc sống trong những ngày tới”, ông Bảy chia sẻ.

Khẳng định ý nghĩa nhân văn của sự đồng hành từ bạn đọc báo Dân trí, ông Lê Hồng Thái, Chủ tịch UBND xã Nhôn Mai, bày tỏ: “Thay mặt bà con, chúng tôi xin trân trọng cảm ơn báo Dân trí và bạn đọc cả nước đã đồng hành, sẻ chia với nhân dân vùng lũ. Sự hỗ trợ kịp thời này là nguồn động viên to lớn để người dân vượt qua hoạn nạn, khôi phục lại cuộc sống”.

Trong đợt kêu gọi, nhiều đơn vị, doanh nghiệp, nhóm thiện nguyện đã đồng hành với số tiền lớn. Tiêu biểu, ngày 28/7, ông Nguyễn Văn Lương, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Học viện Minh Trí Thành, thông qua báo Dân trí đã ủng hộ 100 triệu đồng, giúp người dân tỉnh Nghệ An bị lũ lụt sớm ổn định cuộc sống. Trong ảnh, nhà báo Phạm Tuấn Anh, Tổng Biên tập báo Dân trí trân trọng đón nhận biển biểu trưng số tiền ủng hộ người dân vùng lũ Nghệ An từ ông Nguyễn Văn Lương, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Học viện Minh Trí Thành.

Báo Dân trí trân trọng cảm ơn và ghi nhận nghĩa cử cao đẹp của bạn đọc, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đã đồng hành cùng Chương trình Nhân ái.

Sự chung tay của cộng đồng không chỉ giúp bà con vùng lũ Nghệ An vượt qua khó khăn trước mắt mà còn tiếp thêm niềm tin, động lực để họ vươn lên tái thiết cuộc sống.

Kể từ hôm nay (18/8), báo Dân trí chính thức đóng mã số 250501.

Báo Dân trí sẽ tiếp tục là nhịp cầu tin cậy, đưa tình cảm và sự sẻ chia của bạn đọc đến với những mảnh đời khó khăn ở khắp mọi miền Tổ quốc. Tinh thần nhân ái ấy sẽ còn được lan tỏa và bền bỉ nuôi dưỡng, đúng như triết lý mà báo Dân trí luôn hướng tới: “Nhân văn - nhân bản - nhân ái”.