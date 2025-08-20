Giải mã những "ẩn số" quanh vụ du khách tử vong trong rừng Cúc Phương

Sáng 20/8, cơ quan công an, viện kiểm sát tiếp tục khám nghiệm hiện trường, tử thi, để làm rõ nguyên nhân anh N.Q.M. (SN 1992, trú thành phố Hải Phòng) - nam du khách được phát hiện đã tử vong trong rừng Cúc Phương.

Xung quanh sự việc nam du khách này một mình đi vào rừng, rồi mất tích nhiều ngày, sau đó được phát hiện đã tử vong, độc giả cũng như cộng đồng mạng đã đặt ra nhiều câu hỏi về các vấn đề có liên quan đến nạn nhân. Phóng viên Dân trí đã tìm hiểu các thông tin có liên quan để giải mã những "ẩn số" trong vụ việc này.

Vùng lõi rừng Cúc Phương - nơi anh N.Q.M. đến tham quan rồi mất tích nhiều ngày, sau đó phát hiện đã tử vong (Ảnh: Thái Bá).

Vào rừng một mình

Anh N.Q.M. (SN 1992, quê thành phố Hải Phòng) tốt nghiệp Đại học Bách khoa và đang làm kỹ sư cho một tập đoàn ô tô lớn của nước ngoài. Anh là con thứ hai trong gia đình và chưa có vợ con.

Nhân dịp được công ty cho nghỉ một tuần, anh M. lên kế hoạch đến Vườn quốc gia Cúc Phương ở Ninh Bình tham quan và khám phá hang động tại đây, vì anh là người đam mê du lịch và đã từng nhiều lần đi rừng.

Kế hoạch cho chuyến đi Cúc Phương, anh M. rủ thêm 2 người bạn đồng hành. Tuy nhiên, trước ngày khởi hành những người bạn bận công việc nên anh một mình lên đường đến Ninh Bình để khám phá khu rừng theo kế hoạch.

Ngày 13/8, anh M. đến Vườn quốc gia Cúc Phương thuê phòng nghỉ tại khu vực Bống - điểm nằm giữa rừng, cách cổng vào khoảng 20km, nơi đây không có sóng điện thoại, vừa có điện lưới kéo đến hơn một tháng nay.

Khu vực Bống - giữa rừng Cúc Phương nơi nam du khách thuê phòng nghỉ trước khi vào rừng một mình tham quan, khám phá hang động (Ảnh: Thái Bá).

Sáng hôm sau (14/8), sau khi ăn sáng anh M. một mình đi bộ, leo núi tuyến đường lên tham quan cây chò chỉ nghìn năm, cách chỗ nghỉ khoảng 3km. Trên đường đi, anh M. chụp ảnh lưu lại những khoảnh khắc khám phá khu rừng già.

Bỏ lại ba lô, giấy tờ và điện thoại ở cửa hang

Trên đường đến khu vực cây chò chỉ nghìn năm, nam du khách đi đến tham quan khu vực động Sơn Cung.

Theo một người dân địa phương, động Sơn Cung rất bí ẩn trong rừng già Cúc Phương. Vì thế, người dân địa phương cũng như du khách rất ít khi vào bên trong.

Tại cửa động Sơn Cung, lối vào nhỏ chỉ chui lọt một người. Vì thế, anh M. đã phải bỏ lại ba lô bên trong có giấy tờ tùy thân và chiếc điện thoại bên ngoài để chui vào.

Các lực lượng được huy động tổ chức tìm kiếm nam du khách mất tích trong rừng (Ảnh: Thái Bá)

Một thành viên trong đội tìm kiếm nhận định, do cửa hang hẹp, vì thế thời điểm chui vào trong hang, nam du khách bắt buộc phải bỏ ba lô nặng bên ngoài để khi quay ra lấy. Và anh này chỉ cầm theo một chiếc đèn pin để khám phá hang vì bên trong rất tối.

Chiều hôm 14/8, du khách khi đi tham quan đến động Sơn Cung đã phát hiện có chiếc ba lô vô chủ nằm ở ngay cửa hang nên đã chụp ảnh lại, sau đó trình báo kiểm lâm của Vườn quốc gia Cúc Phương.

Từ đây, sự việc nam du khách mất tích mới được phát giác.

Bút tích bí ẩn trong hang sâu

Anh N.Q.M. mất tích hôm 14/8, ngay sau khi phát hiện sự việc, Vườn quốc gia Cúc Phương đã huy động toàn bộ lực lượng vào rừng tìm kiếm nạn nhân. Sau đó, có sự vào cuộc hỗ trợ của lực lượng công an (mang theo chó nghiệp vụ), chính quyền, quân sự và người dân địa phương.

Quá trình tìm kiếm trong động Sơn Cung, lực lượng tìm kiếm phát hiện bút tích trên vách hang sâu với các ký tự bí ẩn như: "34 HD 2025 TM HANG...".

Các ký tự lực lượng tìm kiếm phát hiện trên vách đá trong hang sâu, nghi của nạn nhân (Ảnh: Đội tìm kiếm cung cấp).

Trao đổi với phóng viên, thành viên tổ tìm kiếm nhận định, có thể sau khi vào được trong động Sơn Cung, anh M. đã viết những dòng chữ này để đánh dấu mình đã vào hang khám phá, sau đó mới tìm lối ra khỏi động.

Sau khi các ký tự được tìm thấy và công bố, người thân cho rằng đây chính là chữ viết của anh M.. Cộng đồng mạng sau đó đã vào cuộc giải mã các ký tự bí ẩn nói trên.

Có người cho rằng, các ký tự trên đều có ý nghĩa riêng, cụ thể: "34 HD" là quê anh M. ở Hải Dương (nay sáp nhập vào Hải Phòng); "2025" là năm hiện tại; "TM" có thể là vùng quê Thanh Miện ở tỉnh Hải Dương cũ; và "HANG" là hang động Sơn Cung...

Cán bộ Vườn quốc gia Cúc Phương cho hay, ngay hôm đầu tìm kiếm, lực lượng kiểm lâm của đơn vị đã thấy chữ viết này, tuy nhiên không thể khẳng định đây có phải là chữ viết của nam du khách hay không. Tuy nhiên, theo vị cán bộ, đây cũng là một manh mối thông tin cho lực lượng tìm kiếm.

Ai đăng hình ảnh nạn nhân đang mất tích lên mạng xã hội?

Thêm một "ẩn số" khiến nhiều người không lý giải được là vì sao khi anh N.Q.M. đang mất tích (14/8) nhưng trang cá nhân trên mạng xã hội sau đó vẫn đăng tải hình ảnh anh này chụp cùng cây gỗ lớn tại rừng Cúc Phương trước khi bị mất tích.

Hình ảnh đăng lên mạng xã hội khi chủ nhân đang mất tích (Ảnh: GĐCC).

Theo lý giải của một thành viên đội tìm kiếm, trước khi vào trong động Sơn Cung, anh M. đã chụp những hình ảnh tham quan khu rừng. Sau đó, đã vào mạng xã hội để đăng lên. Tuy nhiên, tại khu vực này không có sóng điện thoại nên hình ảnh "bị treo" trên máy. Sau đó, nạn nhân bỏ lại ba lô và điện thoại chui vào hang rồi mất tích.

Chiều 14/8, khi du khách phát hiện có chiếc ba lô, điện thoại, cùng giấy tờ tùy thân của anh này ngoài cửa hang đã báo kiểm lâm rừng Cúc Phương.

Khi mọi người đem điện thoại và giấy tờ ra bên ngoài để kiểm tra (khu vực có sóng điện thoại và sóng 3G), hình ảnh anh M. định đăng lên trước đó đã tự động đăng lên mạng xã hội.

Điều này dẫn đến sự "bí ẩn" khiến nhiều người tò mò đặt ra câu hỏi: "Vì sao nạn nhân ở khu vực không có sóng mà vẫn đăng được hình ảnh lên mạng xã hội?" và "Nạn nhân đang mất tích, ai là người đã đăng hình ảnh lên mạng?".

Từ giấy tờ tùy thân và chiếc điện thoại, lực lượng chức năng lần ra được mật khẩu điện thoại là ngày tháng năm sinh của nam du khách, sau đó liên hệ được với người thân của anh này để báo tin. Sau đó người nhà đã đến hiện trường, phối hợp công tác tìm kiếm.

Bị lạc đường và tử vong?

Ngay sau khi anh M. mất tích, lực lượng tìm kiếm nhận định, có thể sau khi vào trong động Sơn Cung tham quan, khi quay ra nhìn thấy cửa hang hình chữ V thấp và tối nên khi nhìn thấy ánh sáng ở khu vực cổng trời (không phải cửa động) nạn nhân đã đi theo hướng đó.

Việc đi theo hướng ánh sáng ở cổng trời còn có một khả năng cao là anh M. muốn khám phá khu vực này.

Thành viên tổ tìm kiếm cho hay, có thể khi leo lên được đến khu vực cổng trời trong hang, nạn nhân bị mất sức sau đó mất phương hướng. Tại đây, nam du khách có thể đã trượt chân ngã rồi tử vong.

Vị trí lực lượng chức năng phát hiện thi thể anh M. nằm ở lưng chừng núi phía sau động, địa hình hiểm trở. Thời điểm phát hiện, thi thể nạn nhân có nhiều vết thương.