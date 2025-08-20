Phát hiện nhiều hài cốt liệt sỹ khi tìm kiếm tại chiến trường Khe Sanh

Ngày 20/8, đại diện Đội Quy tập hài cốt liệt sỹ, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 (Quân khu 4) xác nhận thông tin trên.

Các hài cốt liệt sỹ được phát hiện bọc trong bao tử sỹ, còn nguyên xương cốt và răng. Một số di vật đi kèm gồm tấm tăng, cúc áo, khuy giày, dây thông tin, dây dù...

Lực lượng chức năng tìm kiếm hài cốt liệt sỹ (Ảnh: Duy Đông).

Đội Quy tập hài cốt liệt sỹ, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm sang các khu vực lân cận.

Trước đó ngày 13/8, lực lượng chức năng cũng cất bốc được một hài cốt liệt sỹ tại thôn Xa Re và đưa về bảo quản, hương khói tại Khu văn hóa tâm linh xã Khe Sanh.

Từ tháng 5 đến nay, đã có hơn 10 hài cốt liệt sỹ kèm di vật được phát hiện tại khu vực này.