Bạn đọc Dân trí thắp sáng hy vọng của cậu bé mồ côi và bà ngoại bệnh nặng

Bạn đọc Dân trí thắp sáng hy vọng cho cậu bé mồ côi và bà ngoại bệnh nặng (video: Hương Hồng).

Cách đây hơn 1 tháng, hình ảnh cậu bé 11 tuổi òa khóc nức nở bên bà ngoại bệnh nặng trong bài viết “Cậu bé mồ côi nức nở: Bà ơi, bà không được chết như mẹ cháu...”, đã lay động hàng ngàn trái tim bạn đọc báo Dân trí.

Mẹ mất, Tuấn Anh cùng bà ngoại nương tựa nhau, rau cháo qua ngày. Thời gian gần đây, sức khỏe bà Trần Thị Viên (bà ngoại của Tuấn Anh) ngày càng trầm trọng. Các bệnh như suy tim, viêm phổi tắc nghẽn mãn tính và xơ gan cổ trướng khiến bà Viên gầy nhom, chỉ còn da bọc xương. Bụng trướng to khiến bà Viên không thể đi lại bình thường.

Bà ốm, Tuấn Anh phải tự làm mọi việc. Sáng đi học, trưa về em nấu cơm, giặt quần áo, quét nhà, rửa bát và sắc thuốc cho bà. Những việc đáng ra của người lớn, thì nay lại đè lên vai một đứa trẻ mới học lớp 5.

Nhà báo Nguyễn Xuân Toàn, Phó Tổng Biên tập báo Dân trí, ân cần thăm hỏi, động viên bà Trần Thị Viên và bé Tuấn Anh (Ảnh: Hương Hồng).

Những khi bà đau bụng không dậy nổi, Tuấn Anh lặng lẽ nắm tay, lấy khăn đắp trán và bón từng muỗng cháo cho bà. Cậu bé ngoan ngoãn, tự giác làm mọi việc mà không một lời than phiền, không mè nheo, đòi hỏi.

Tiếng kêu cứu trong tuyệt vọng của cậu bé mồ côi đã chạm tới trái tim bạn đọc, biến thành hành động sẻ chia khi hàng nghìn tấm lòng cùng gửi gắm yêu thương qua báo Dân trí.

Tại buổi trao quà của bạn đọc, nhà báo Nguyễn Xuân Toàn, Phó Tổng Biên tập báo Dân trí ân cần thăm hỏi, động viên bà Viên và bé Tuấn Anh:

“Bạn đọc Dân trí chưa bao giờ quay lưng với những số phận bất hạnh. Chúng tôi mong rằng, số tiền hôm nay sẽ giúp bà Viên có thêm điều kiện chữa bệnh, cháu Tuấn Anh tiếp tục được đến trường. Điều quý giá nhất không phải là con số, mà chính là niềm tin rằng giữa cuộc đời này, tình thương luôn còn đó”.

Nhà báo Nguyễn Xuân Toàn cùng đại diện chính quyền địa phương trao biển biểu trưng số tiền 185.251.320 đồng do bạn đọc Dân trí giúp đỡ tới gia đình bé Tuấn Anh (Ảnh: Mạnh Dũng).

Đón nhận số tiền bạn đọc báo Dân trí giúp đỡ, bà Trần Thị Viên nghẹn ngào nói trong nước mắt:

“Cả đời tôi chưa bao giờ nghĩ mình có ngày được nhiều người thương đến vậy. Tôi xin gửi lời biết ơn sâu nặng tới báo Dân trí và bạn đọc. Nhờ có mọi người, tôi có thêm hy vọng chữa bệnh, cháu tôi có chỗ dựa để trưởng thành. Ơn nghĩa này, tôi mang theo suốt cuộc đời!”.

Đại diện địa phương, bà Lê Thị Duyên, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Ninh, xúc động chia sẻ: “Sự quan tâm của bạn đọc báo Dân trí đã mang đến nguồn động viên to lớn, giúp gia đình bà Viên vơi bớt khốn khó. Chúng tôi tin rằng, tình người ấm áp này sẽ là điểm tựa để cháu Tuấn Anh tiếp tục học tập, nuôi dưỡng ước mơ”.

Từ chỗ sống lay lắt bằng những thang thuốc nam, nay bà Viên đã có cơ hội tới bệnh viện chữa bệnh, có thêm những bữa cơm đủ đầy, và hơn hết là có thêm niềm tin để đi tiếp chặng đường phía trước (Ảnh: Hương Hồng).

Khoản tiền hơn 185 triệu đồng không chỉ là cứu trợ vật chất, mà còn mang thông điệp sẻ chia đầy nhân văn, lay động và có sức lan tỏa.

Báo Dân trí xin tri ân bạn đọc gần xa đã chung tay cứu giúp, để cậu bé mồ côi và người bà mắc bệnh nặng có thêm niềm tin vào sự tử tế, để cuộc sống này mãi ngập tràn tình người.