Bé 9 tuổi qua đời, khép lại hành trình giành giật sự sống trong nước mắt

Ngày 10/8, trên đường từ nhà bà ngoại trở về, Diệu Hân không may gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng. Bé được chuyển cấp cứu từ Bệnh viện Đa khoa Tuyên Quang đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trong tình trạng đa chấn thương, đặc biệt là chấn thương sọ não nặng.

Trong suốt những ngày nằm tại phòng Hồi sức cấp cứu, Diệu Hân hôn mê sâu, toàn thân bất động, phải phụ thuộc hoàn toàn vào máy móc. Các y, bác sĩ tận tình dốc hết khả năng chuyên môn, chạy đua từng phút giây để giành giật sự sống cho bé, nhưng tiên lượng vô cùng xấu.

Chị Hồ Khánh Ly (SN 1990, mẹ bé Diệu Hân) nghẹn lòng, bất lực nhìn con gái nhỏ giành giật sự sống trong tuyệt vọng. Người phụ nữ nghèo khó chỉ biết cầu cứu sự sẻ chia, giúp đỡ từ những tấm lòng nhân ái.

Dù được các y, bác sĩ nỗ lực cứu chữa, gia đình tận tình chăm sóc và bạn đọc Dân trí chung tay giúp sức, nhưng bệnh tình quá nặng, bé Diệu Hân đã không qua khỏi (Ảnh: Gia đình cung cấp).

Ngay sau khi bài viết “Bé gái 9 tuổi nguy kịch sau tai nạn giao thông, mẹ nghèo khẩn cầu cứu con”, được đăng tải, nhiều bạn đọc báo Dân trí và nhà hảo tâm đã chung tay giúp đỡ.

Thế nhưng, giữa lúc hy vọng vừa loé lên, bệnh tình của bé Diệu Hân bỗng chuyển biến xấu. Gia đình xin đưa Diệu Hân về nhà để bé được gặp người thân lần cuối.

20h40 ngày 17/8, trái tim bé bỏng của Diệu Hân đã ngừng đập, khép lại hành trình 9 năm ngắn ngủi với biết bao ước mơ còn dang dở.

Trong căn nhà nhỏ, tiếng khóc xé lòng của người mẹ gọi tên con, hòa cùng niềm tiếc thương của bà con, chòm xóm. Ai cũng xót xa cho số phận của bé gái hiền lành, chăm ngoan.

Giữa nỗi đau, mất mát không gì bù đắp, chị Hồ Khánh Ly nghẹn ngào gửi lời cảm ơn: "Những đồng tiền ủng hộ, những lời động viên, chia sẻ đã tiếp thêm sức mạnh cho gia đình em bước qua những ngày tối tăm nhất.

Em xin cúi đầu cảm tạ tấm lòng nhân ái của báo Dân trí và bạn đọc đã tận tâm giúp đỡ; cảm ơn các y, bác sĩ, phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, đã nỗ lực cứu chữa cho cháu Diệu Hân đến giây phút cuối cùng. Gia đình em mãi mãi khắc ghi công ơn ấy trong tim mình!".

Diệu Hân đã rời xa cõi đời, để lại khoảng trống không gì bù đắp trong trái tim cha mẹ và gia đình. Bé Diệu Hân như một thiên thần nhỏ, mang theo niềm thương nhớ của người thân, bạn bè và cả những tấm lòng bạn đọc chưa một lần gặp gỡ nhưng vẫn hết mực xót thương.

Báo Dân trí và gia đình xin trân trọng cảm ơn tình cảm, sự quan tâm và tấm lòng nhân ái của bạn đọc gần xa đã hướng về bé Đào Diệu Hân trong những ngày qua. Cầu mong bé yên nghỉ nơi cõi vĩnh hằng!