Khánh thành 13 nhà Nhân ái ở Cao Bằng, người dân an tâm đón Tết

Chiều 27/11, báo Dân trí phối hợp cùng Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng và địa phương tổ chức Lễ khánh thành 13 ngôi nhà Nhân ái tặng các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại 6 xã Hòa An, Cần Yên, Lũng Nặm, Nam Tuấn, Nguyễn Huệ, Tổng Cọt của tỉnh Cao Bằng.

Tổng kinh phí hỗ trợ là 888.868.788 đồng do bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm, doanh nghiệp cùng chung tay ủng hộ.

Dự lễ khánh thành, phía tỉnh Cao Bằng có ông Hoàng Văn Thạch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Lý Đức Bằng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh; ông Vũ Văn Chung, Phó Giám đốc Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch; ông Luân Chiến Công, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hòa An; ông Đàm Thế Trang, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hòa An và đại diện lãnh đạo các xã Hòa An, Cần Yên, Lũng Nặm, Tổng Cọt, Nguyễn Huệ, Nam Tuấn cùng bà con nhân dân.

Tham dự buổi lễ, có sự hiện diện của Trung tướng Trần Minh Lệ, Cục trưởng Cục Đào tạo (Bộ Công an); Thiếu tướng Phạm Văn Sơn, Phó Cục trưởng Cục Đào tạo; ông Phạm Tuấn Anh, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Bộ Nội vụ, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập báo Dân trí.

Phát biểu tại lễ khánh thành, nhà báo Phạm Tuấn Anh, Tổng Biên tập báo Dân trí trân trọng gửi lời cảm ơn tới lãnh đạo tỉnh Cao Bằng, các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh đã luôn quan tâm và tạo điều kiện tốt nhất, đồng hành với báo Dân trí cùng thực hiện các công trình an sinh xã hội ý nghĩa.

“Trong những năm vừa qua, đặc biệt là trong 2 năm 2024-2025, đất nước ta phải hứng chịu nhiều thiên tai khốc liệt. Nhưng càng trong khó khăn, hoạn nạn thì những tấm lòng hảo tâm, chia sẻ của đồng bào trong cả nước hướng về người dân chịu ảnh hưởng bởi thiên tai và bão lũ càng được nhân lên và lan tỏa.

Năm 2024, bão Yagi gây thiệt hại rất lớn đối với các tỉnh phía Bắc, trong đó có tỉnh Cao Bằng. Ngay lúc đó, báo Dân trí đã khẩn trương vào cuộc và là cầu nối chuyển tải những tấm lòng giúp đỡ của bạn đọc cả nước để cứu trợ khẩn cấp cũng như tái thiết cuộc sống cho bà con nhân dân Cao Bằng.

Năm 2025, chúng ta lại chứng kiến liên tiếp các cơn bão dồn dập, trong đó cơn bão số 11 gây ngập lụt ở một số địa phương các tỉnh miền núi phía Bắc, và Cao Bằng lại tiếp tục phải hứng chịu. Báo Dân trí đã tiếp tục chuyển tải sự giúp đỡ của bạn đọc cả nước thông qua những chuyến hàng cứu trợ đến với bà con nhân dân”, Tổng Biên tập báo Dân trí chia sẻ.

Nhà báo Phạm Tuấn Anh cho biết, từ 4/2024 -31/8/2025, hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ về xóa nhà tạm, nhà dột nát, báo Dân trí đã triển khai dự án xây dựng 200 ngôi nhà Nhân ái. Đến nay, báo đã thực hiện vượt kế hoạch với 231 ngôi nhà trên cả nước, trong đó có 28 ngôi nhà được xây dựng tại tỉnh Cao Bằng.

Đây là chương trình hết sức nhân văn do Chính phủ phát động với mục tiêu đảm bảo chỗ ở ổn định lâu dài cho người dân. Việc làm này cần được duy trì thường xuyên, liên tục chứ không chỉ thực hiện trong một giai đoạn nhất định. Vì qua thời gian và dưới sự tác động của thiên nhiên, các ngôi nhà có thể bị xuống cấp và lại trở thành nhà tạm, nhà dột nát.

Đặc biệt, dưới sự tác động của thiên tai, bão lũ, có những gia đình đang có nhà thành mất nhà. Trong 231 ngôi nhà Nhân ái mà Dân trí xây dựng, có những hộ gia đình từng ở trong hoàn cảnh đó.

Do đó, báo Dân trí luôn xác định xây nhà Nhân ái là chương trình thường xuyên, liên tục để giúp đỡ bà con nhân dân gặp khó khăn. Trong thời gian tới, báo sẽ tiếp tục phối hợp với các địa phương để huy động các nguồn lực giúp đỡ bà con.

Những năm qua, bên cạnh việc xây dựng nhà Nhân ái, báo cũng xây dựng các công trình phòng học và điểm trường, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho người nghèo…

Tổng Biên tập báo Dân trí chia sẻ thêm, sáng cùng ngày, báo đã phối hợp cùng Cục Đào tạo (Bộ Công an), Công an tỉnh Cao Bằng và các sở, ban, ngành, địa phương khánh thành công trình điểm trường mầm non Lũng Khỉnh tại xã Thông Nông. Trực tiếp, Trung tướng Trần Minh Lệ, Cục trưởng Cục Đào tạo và Thiếu tướng Phạm Văn Sơn, Phó Cục trưởng Cục Đào tạo đã đồng hành cùng báo Dân trí suốt thời gian qua để xây dựng nên một công trình khang trang và hết sức ý nghĩa.

Tổng Biên tập báo Dân trí gửi lời cảm ơn bạn đọc đã luôn tin tưởng và đồng hành, chia sẻ cùng báo Dân trí trong các dự án, chương trình Nhân ái. Mỗi người đóng góp một phần nhỏ sẽ thành một công trình lớn và ý nghĩa.

Nhân dịp khánh thành 13 nhà Nhân ái, thay mặt bạn đọc và các nhà hảo tâm, Tổng Biên tập báo Dân trí đã tặng quà tới 20 học sinh hoàn cảnh khó khăn tại xã Hòa An, mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng.

Tổng Biên tập báo Dân trí kỳ vọng các hoạt động này sẽ góp phần giúp bà con an cư lạc nghiệp, làm việc và học tập, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương, đồng thời tiếp thêm động lực để đồng bào, thầy cô giáo, các em học sinh vươn lên trong công việc và cuộc sống.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, ông Hoàng Văn Thạch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, thời gian qua, báo Dân trí đã có rất nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ bà con Cao Bằng.

Ông Hoàng Văn Thạch đánh giá cao các chương trình và hoạt động vì cộng đồng mà báo Dân trí đã và đang thực hiện tại tỉnh Cao Bằng, đồng thời bày tỏ mong muốn, trong thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, chia sẻ từ bạn đọc báo Dân trí và các nhà hảo tâm, chung tay giúp bà con có cuộc sống tốt đẹp hơn.

Thay mặt Lãnh đạo 6 xã có 13 hộ dân được bạn đọc báo Dân trí xây tặng nhà Nhân ái, ông Luân Chiến Công, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hòa An cho biết: Việc hoàn thành Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát của xã Hòa An và các xã bạn có sự đóng góp rất lớn từ những nghĩa cử cao đẹp, sự sẻ chia kịp thời của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh; đặc biệt là tình cảm, sự hỗ trợ, động viên và ủng hộ của báo Dân trí, các nhà hảo tâm và bạn đọc trên cả nước.

Ông Luân Chiến Công gửi lời cảm ơn sâu sắc tới lãnh đạo tỉnh, Ban Biên tập và trực tiếp là nhà báo Phạm Tuấn Anh, Tổng Biên tập báo Dân trí, cùng các nhà hảo tâm và bạn đọc đã luôn dành tình cảm, đồng hành, hỗ trợ và sẻ chia khó khăn với cấp ủy, chính quyền và nhân dân các xã Hòa An, Cần Yên, Lũng Nặm, Nam Tuấn, Nguyễn Huệ, Tổng Cọt.

Nhân dịp này, thay mặt Cục Đào tạo, Trung tướng Trần Minh Lệ, Cục trưởng Cục Đào tạo và Thiếu tướng Phạm Văn Sơn, Phó Cục trưởng Cục Đào tạo đã có những phần quà tân gia gửi tặng các hộ gia đình được nhận nhà Nhân ái.

Sau lễ trao tặng bảng biểu trưng nhà Nhân ái, lãnh đạo tỉnh Cao Bằng, Cục Đào tạo và báo Dân trí cùng đại diện các sở, ban, ngành địa phương đã tới thăm hộ gia đình bà Bế Thị Loan ở xóm 3, xã Hòa An.

Gia đình bà Loan là 1 trong 5 hoàn cảnh được phản ánh trong bài viết "5 hộ dân đặc biệt khó khăn ở Cao Bằng mong ước có mái nhà kiên cố". Tổng số tiền hỗ trợ xây dựng 5 ngôi nhà Nhân ái giúp 5 hộ này là 408.868.788 đồng, trong đó, 300.000.000 đồng từ nguồn kinh phí do các vận động viên đóng góp tham dự giải pickleball "Dân trí 20 năm - Rực rỡ ngày mới"; 108.868.788 đồng do bạn đọc ủng hộ qua mã số 5606.

8 hộ dân được xây nhà Nhân ái ở các xã Cần Yên, Lũng Nặm, Tổng Cọt, mỗi hộ nhận được 60 triệu đồng. Tổng kinh phí 480 triệu đồng được báo Dân trí trích từ nguồn bạn đọc ủng hộ qua 2 mã số 5178 và 240400.

Bà Bế Thị Loan (SN 1961) sống cùng người con trai (SN 1983) bị khuyết tật. Gia đình bà làm nông, hoàn cảnh kinh tế hết sức khó khăn. Được bạn đọc báo Dân trí hỗ trợ 81.773.757 đồng và chính quyền địa phương hỗ trợ 20 triệu đồng, bà Loan đã mạnh dạn vay thêm họ hàng và Ngân hàng Chính sách để xây 1 ngôi nhà kiên cố rộng 72m2, với tổng kinh phí khoảng 300 triệu đồng.

Từ sự hỗ trợ bước đầu của bạn đọc báo Dân trí, bà Loan có động lực xây dựng ngôi nhà khang trang, an toàn, giúp hai mẹ con yên tâm hơn về chỗ ở và có thêm niềm tin để ổn định cuộc sống.