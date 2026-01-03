Bạn đọc Dân trí tiếp thêm hy vọng sống cho người phụ nữ Khơ Mú (Video: Thùy Hương).

Mới đây, phóng viên báo Dân trí cùng đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên và xã Búng Lao đã đến thăm hỏi, động viên và trao biển biểu trưng số tiền 164.679.467 đồng do bạn đọc khắp nơi chung tay ủng hộ tới chị Lò Thị Kèo (SN 1975, dân tộc Khơ Mú, trú tại bản Huổi Cắm, xã Búng Lao, tỉnh Điện Biên).

Phóng viên báo Dân trí cùng đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên và xã Búng Lao trao biển biểu trưng số tiền 164.679.467 đồng bạn đọc ủng hộ tới chị Lò Thị Kèo (Ảnh: Tùng Dương).

Chị Lò Thị Kèo là nhân vật trong bài viết “Người phụ nữ góa bụa mắc ung thư vú và u tuyến giáp mong được cứu giúp”, đăng trên chuyên mục Tấm lòng Nhân ái của báo Dân trí.

Đón nhận món quà đầy nghĩa tình từ bạn đọc Dân trí, chị Kèo không giấu được niềm vui xen lẫn xúc động. Người phụ nữ từng muốn buông xuôi vì không còn khả năng chữa bệnh nan y, nay đã có thêm điểm tựa để tiếp tục chiến đấu với bệnh tật.

Chị Kèo nghẹn ngào chia sẻ, từ ngày chồng mất, một mình chị lam lũ nuôi con, cuộc sống vô cùng chật vật. Khi phát hiện mắc ung thư vú, chị phải vay mượn khắp nơi để xuống Hà Nội chữa trị.

Sau các đợt xạ trị, do không còn tiền duy trì thuốc điều trị đích nhằm kiểm soát tế bào ung thư còn sót lại, chị đành xin xuất viện, trở về quê trong tình trạng sức khỏe suy kiệt.

Nỗi đau chưa dừng lại khi chị tiếp tục phát hiện có khối u đa nhân tuyến giáp kích thước lớn, chèn ép khí quản, đe dọa nghiêm trọng đến sức khỏe và tính mạng.

“Tôi từng nghĩ mình không thể sống nổi nữa. Thế nhưng, đúng lúc tuyệt vọng nhất thì báo Dân trí và các nhà hảo tâm đã cứu giúp cuộc đời tôi. Tôi biết ơn vô cùng!”, chị Kèo vừa nói vừa chắp tay cảm ơn, mắt ngấn lệ.

Chị Lò Thị Kèo chắp tay cảm ơn bạn đọc Dân trí đã tiếp thêm hy vọng sống cho mình (Ảnh: Tùng Dương).

Với số tiền hơn 164 triệu đồng được bạn đọc và các nhà hảo tâm ủng hộ, chị Kèo đã sửa chữa lại ngôi nhà (lát nền gạch hoa, sơn tường, thay mái, xây dựng gian bếp) để có chỗ ở an toàn hơn. Phần kinh phí còn lại, chị gửi tiết kiệm để trang trải chi phí chữa bệnh, tiếp tục phác đồ điều trị ung thư vú và chuẩn bị cho ca phẫu thuật khối u tuyến giáp.

Thay mặt chính quyền địa phương, bà Lường Thị Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Búng Lao, gửi lời cảm ơn chân thành tới Ban Biên tập báo Dân trí và bạn đọc cả nước.

"Lòng nhân ái của độc giả báo Dân trí đã tiếp thêm hy vọng sống cho một cuộc đời bất hạnh, giúp chị Kèo có thêm động lực, niềm tin để đẩy lùi bệnh tật”, bà Thanh khẳng định.