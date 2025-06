Khởi công xây dựng 8 ngôi nhà Nhân ái nơi địa đầu Tổ quốc

Sáng 28/6, tại trụ sở UBND xã Cải Viên (huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng), báo Dân trí đã phối hợp cùng Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng và UBND huyện Hà Quảng tổ chức Lễ khởi công xây dựng 8 ngôi nhà Nhân ái tặng các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Tổng kinh phí hỗ trợ là 480 triệu đồng (60 triệu đồng/ngôi nhà) do bạn đọc Dân trí cả nước chung tay ủng hộ. Mỗi ngôi nhà xây dựng trên diện tích 30m2, gồm 2 phòng ngủ, 1 phòng khách và 1 phòng bếp.

Tham dự buổi lễ có bà Trần Ngọc Lan, Phó Tổng thư ký tòa soạn báo Dân trí; ông Lý Đức Bằng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng; ông Dương Mạc Kiên, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Hà Quảng, cùng đại diện các ban, ngành, chính quyền địa phương và đông đảo bà con nhân dân.

Phát biểu tại buổi lễ, nhà báo Trần Ngọc Lan không giấu được sự xúc động: “Hôm nay, trong một không khí rất đặc biệt, trên mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, báo Dân trí cùng các quý vị đại biểu và bà con làm lễ khởi công 8 ngôi nhà Nhân ái dành tặng các hộ gia đình khó khăn của huyện Hà Quảng”.

Nhà báo Trần Ngọc Lan nhấn mạnh, những ngôi nhà này là minh chứng cho hành trình nhân ái không ngừng nghỉ của báo Dân trí trong suốt thời gian qua.

Tính đến nay, báo Dân trí đã hỗ trợ gần 6.000 hoàn cảnh khó khăn, xây dựng 168 nhà Nhân ái trên cả nước.

Riêng tại tỉnh Cao Bằng, 23 mái ấm đã được dựng xây trong năm nay, thể hiện sự quan tâm, gắn bó sâu sắc của báo Dân trí và bạn đọc với mảnh đất cội nguồn.

“Với tinh thần là đơn vị kết nối bền bỉ những tấm lòng hảo tâm, chúng tôi mong muốn những mái nhà này sẽ sớm trở thành hiện thực, mang hơi ấm, sự sẻ chia đối với những hoàn cảnh khó khăn”, Phó Tổng thư ký tòa soạn báo Dân trí bày tỏ.

Thay mặt báo Dân trí, nhà báo Trần Ngọc Lan trân trọng gửi lời cảm ơn tới Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng, UBND huyện Hà Quảng, các cấp chính quyền và đặc biệt là bạn đọc Dân trí đã luôn đồng lòng, chung tay để biến những ước mơ an cư thành hiện thực. Nhà báo Trần Ngọc Lan cũng bày tỏ mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự chung tay của các doanh nghiệp, mạnh thường quân, nhà hảo tâm để Chương trình Nhân ái được lan tỏa rộng khắp.

Trong số 8 gia đình được nhận hỗ trợ, câu chuyện của bà Thào Thị Xía (xóm Trà Phìn, xã Lương Thông) khiến nhiều người không khỏi xót xa. Chồng mất sớm, một mình bà gồng gánh nuôi 4 người con trong căn nhà vách nứa đã xiêu vẹo. Nỗi lo lớn nhất của bà không phải là cái đói, mà là sự an toàn của các con mỗi khi mưa to gió lớn.

Với bà Xía, 60 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Dân trí là cả một gia tài lớn. Bà dự tính sẽ nhờ anh em, bà con lối xóm xây dựng 1 ngôi nhà kiên cố rộng hơn 30m², có 2 phòng ngủ, 1 góc tiếp khách và khu bếp nhỏ gọn.

Nắm chặt tay phóng viên, người phụ nữ nghèo khó rưng rưng: "Có nhà rồi...! Có nhà thật rồi! Các con tôi sẽ không phải sợ sệt mỗi khi trời mưa nữa. Tôi không biết nói gì, chỉ biết cảm ơn Dân trí, cảm ơn mọi người nhiều lắm! Tôi sẽ cố gắng làm lụng để nuôi các con ăn học".

Cũng chung niềm vui vỡ òa đó là anh Trần Văn Huy (xóm Chông Mạ, xã Cải Viên). Sau tai nạn, sức khỏe anh Huy suy giảm, cả gia đình anh phải sống trong căn nhà tạm bợ, có thể sập xuống bất cứ lúc nào.

“Mấy đêm nay, cả nhà tôi mừng đến không ngủ được. Có nhà mới rồi, tôi sẽ yên tâm chữa bệnh, các con có chỗ ở an toàn, không phải nơm nớp lo sợ mỗi khi mưa bão nữa. Đây thực sự là giấc mơ mà cả đời chúng tôi không dám nghĩ tới. Gia đình tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tấm lòng của bạn đọc báo Dân trí và sự quan tâm của chính quyền địa phương”, anh Huy xúc động chia sẻ.

Chứng kiến niềm vui của bà con, ông Dương Mạc Kiên, Chủ tịch UBND huyện Hà Quảng, trân trọng cảm ơn tấm lòng của bạn đọc Dân trí.

Ông Kiên khẳng định: “Sự hỗ trợ này không chỉ là vật chất, mà là cả một mái ấm, điểm tựa tinh thần vững chắc. Hà Quảng là huyện biên giới, việc chăm lo cho người dân, giúp họ an cư lạc nghiệp cũng chính là góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc nơi phên dậu Tổ quốc”.

Đại diện lãnh đạo huyện cũng cam kết sẽ chỉ đạo sát sao, tạo mọi điều kiện thuận lợi để 8 ngôi nhà Nhân ái hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Lý Đức Bằng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng chia sẻ: “Với tư cách là một người con của Cao Bằng, chứng kiến hoàn cảnh còn nhiều khó khăn của bà con, cá nhân tôi vô cùng xúc động. Chúng tôi thực sự biết ơn báo Dân trí đã không quản ngại đường sá xa xôi, vất vả để đến với Cao Bằng. Đây là một sự kiện vô cùng ý nghĩa”.

“Đây là một sự đóng góp to lớn, đồng hành trực tiếp cùng tỉnh trong chương trình "Xóa nhà tạm, nhà dột nát" do Chính phủ phát động. Cao Bằng là tỉnh còn nhiều khó khăn, nguồn lực của địa phương có hạn, vì vậy sự hỗ trợ từ các đơn vị như báo Dân trí là nguồn lực quý báu. Nó không chỉ động viên bà con phát triển kinh tế - xã hội, mà còn giúp họ an tâm bám đất, bám bản, vững lòng bảo vệ biên cương của Tổ quốc”, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng nhấn mạnh.

Hành trình Nhân ái của báo Dân trí không dừng lại tại Cao Bằng, mà những viên gạch của lòng nhân ái sẽ còn tiếp tục được gieo lên, khắp mọi miền xa xôi của Tổ quốc.

Song song với niềm vui an cư của bà con, một hoạt động nhân văn khác cũng được báo Dân trí triển khai tại huyện Hà Quảng trong sáng 28/6. Đó là chương trình tư vấn sức khỏe và phát thuốc miễn phí, thu hút sự tham gia của gần 200 thương bệnh binh, người có công và các gia đình chính sách.

Tại chương trình, các y bác sĩ đã ân cần thăm khám, tư vấn sức khỏe và tặng những phần quà thiết thực, bao gồm: dầu gió, thuốc hạ sốt, vitamin B3, thuốc tẩy giun...

Hưởng ứng phong trào “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” do Chính phủ phát động, báo Dân trí đề ra mục tiêu, trong 2 năm 2024-2025 sẽ xây dựng xong 200 ngôi nhà Nhân ái, tặng các hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn trên cả nước. Từ 10/4/2024 đến nay, đã có 168 ngôi nhà Nhân ái được báo Dân trí khởi công xây dựng, trong đó, khánh thành 125/168 nhà. Để hoàn thành mục tiêu xây dựng 32 ngôi nhà Nhân ái, giúp đỡ các gia đình khó khăn hoàn thành giấc mơ an cư, rất mong quý bạn đọc, nhà hảo tâm, các tổ chức, cá nhân chung tay cùng báo Dân trí.

Ảnh: Nguyễn Hà Nam