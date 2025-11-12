Khởi công 8 nhà Nhân ái tặng các hộ bị sập nhà do bão số 11 ở Thái Nguyên

Chiều 11/11, báo Dân trí phối hợp với Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên và UBND xã Phú Bình khởi công xây dựng 8 ngôi nhà Nhân ái tặng các gia đình bị sập nhà do bão số 11, giúp người dân sớm có nơi ở và ổn định cuộc sống.

Tham dự Lễ Khởi công có ông Phạm Tuấn Anh, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Bộ Nội vụ, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập báo Dân trí và một số cán bộ, phóng viên của báo.

Về phía tỉnh Thái Nguyên có ông Vũ Văn Yên, Phó Giám đốc Sở Nội vụ; ông Đỗ Xuân Hòa, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch; ông Nguyễn Đức Thịnh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; bà Trần Thị Phương Lan, Phó Ban Tuyên giáo và Công tác xã hội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Nguyên; bà Nguyễn Thị Trang, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã Phú Bình; bà Vũ Thị Như Biển, Trưởng phòng Truyền thông đối ngoại Tập đoàn Vingroup, cùng các hộ gia đình được tặng nhà và đông đảo bà con nhân dân.

Phát biểu tại sự kiện, nhà báo Phạm Tuấn Anh, Tổng Biên tập báo Dân trí, cho biết: Trong nhiều năm qua, bên cạnh nhiệm vụ chính trị và chuyên môn, báo Dân trí luôn chú trọng các hoạt động an sinh xã hội. Tòa soạn là cầu nối thực hiện các chương trình thiện nguyện, qua đó lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, chia sẻ khó khăn với người dân và đồng hành cùng các địa phương trong phát triển kinh tế - xã hội.

Do Việt Nam thường xuyên xảy ra bão lũ, gây nhiều thiệt hại nặng nề, báo Dân trí luôn xác định việc hỗ trợ bà con nhân dân khắc phục hậu quả sau thiên tai là nhiệm vụ khẩn cấp. Các phóng viên sẵn sàng lên đường ngay lập tức để cập nhật nhanh những thiệt hại, mất mát của bà con nhân dân tới bạn đọc; đồng thời chia sẻ, động viên, giúp đỡ vật chất và tinh thần, để người dân sớm vượt qua khó khăn, tái thiết cuộc sống.

Tại tỉnh Thái Nguyên, trong và sau các cơn bão Matmo, Dân trí đã tổ chức những đoàn công tác trực tiếp về địa phương để hỗ trợ bà con. Nhiều doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, trong đó có Tập đoàn Vingroup, đã thông qua báo Dân trí gửi những chuyến hàng nghĩa tình tới bà con vùng bão lũ.

Tổng Biên tập báo Dân trí cảm ơn sự đồng hành, quan tâm, hỗ trợ của Tập đoàn Vingroup, đồng thời cảm ơn lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các sở, ban, ngành trong tỉnh đã luôn quan tâm, chia sẻ và trực tiếp đồng hành cùng báo trong các chương trình thiện nguyện.

Tổng Biên tập báo Dân trí chia sẻ: Việc khởi công những ngôi nhà Nhân ái và trao học bổng tới các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, thuộc các gia đình bị thiệt hại do hoàn lưu cơn bão số 11 tại tỉnh Thái Nguyên, sẽ mang đến một khởi đầu mới, một cuộc sống mới cho bà con nơi đây.

“Tôi tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, cùng với Tỉnh ủy, HĐND, UBND, các sở, ban, ngành, người dân Thái Nguyên sẽ có thêm động lực và tinh thần mạnh mẽ để vươn lên, vượt qua mọi khó khăn”, nhà báo Phạm Tuấn Anh nhấn mạnh.

Chia sẻ về ảnh hưởng của bão số 11 đối với địa phương, bà Nguyễn Thị Trang, Phó Bí thư thường trực UBND xã Phú Bình cho biết, tổng giá trị thiệt hại trên địa bàn xã ước tính là hơn 644 tỷ đồng. Toàn xã có khoảng 8.430 hộ với 32.720 nhân khẩu bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, trong đó 4.259 hộ bị ngập nhà ở, phải di dời người và tài sản.

Xã có 67 xóm thì 55 xóm bị ngập lụt, 22 xóm bị ngập lụt toàn bộ. Các trường học, cơ sở y tế cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Sản xuất nông, lâm, thủy sản bị thiệt hại nặng nề.

"Chính vì vậy, sự hỗ trợ ngày hôm nay của báo Dân trí và các nhà hảo tâm không chỉ là những phần quà, mà còn là động lực để các hộ gia đình vơi bớt những khó khăn trong cuộc sống, đồng thời tiếp thêm nghị lực cho các em học sinh vươn lên trong học tập”, bà Trang chia sẻ.

Bên cạnh sự hỗ trợ của báo Dân trí, thời gian qua, Quỹ Thiện tâm (Tập đoàn Vingroup) cũng đã đồng hành cùng tỉnh Thái Nguyên khắc phục hậu quả thiên tai sau bão số 10 và 11. Quỹ đã hỗ trợ 20 gia đình có người thiệt mạng, 242 nhà ở sập đổ/hư hỏng nặng, cùng 88 trường học, trạm y tế, với tổng số tiền 20,89 tỷ đồng.

Nhân dịp này, báo Dân trí đã trao 20 suất học bổng, mỗi suất học bổng trị giá 1 triệu đồng, tới các em học sinh hoàn cảnh khó khăn ở xã Phú Bình.

Là một trong 8 hộ được báo Dân trí hỗ trợ xây nhà Nhân ái, bà Dương Thị Bộ (77 tuổi, xóm Đồng Áng, xã Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) cho biết, nhờ bài viết của phóng viên báo Dân trí mà nhiều nhà hảo tâm, tổ chức từ thiện đã biết tới hoàn cảnh của bà.

Tính đến nay, bà Bộ đã được chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm, tổ chức từ thiện hỗ trợ 323 triệu đồng, cùng với 113 triệu đồng bạn đọc báo Dân trí ủng hộ. Bà Bộ cho biết sẽ dùng số tiền này xây một ngôi nhà vững chãi để ổn định cuộc sống.

Khi đón nhận số tiền hơn 113 triệu đồng do báo Dân trí trao tặng, bà Bộ rất xúc động. Bà gửi lời cảm ơn sâu sắc tới chính quyền địa phương, tập thể báo Dân trí và bạn đọc đã quan tâm, sẻ chia.

Bên cạnh việc hỗ trợ xã Phú Bình xây 8 ngôi nhà Nhân ái với tổng kinh phí 558 triệu đồng tặng các hộ gia đình bị sập nhà do bão số 11 và trao 20 suất học bổng (mỗi suất 1 triệu đồng) cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của xã, đầu giờ chiều cùng ngày, báo Dân trí cũng đã trao tặng trang thiết bị cho 2 trường học trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, với tổng giá trị hơn 280 triệu đồng.