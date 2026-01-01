Người cha nghèo bị hoại tử chân được bạn đọc ủng hộ hơn 180 triệu đồng (Video: Thùy Hương).

Mới đây, phóng viên báo Dân trí cùng lãnh đạo xã Búng Lao (tỉnh Điện Biên) đã đến thăm hỏi, động viên và trao biển biểu trưng số tiền 180.368.243 đồng do bạn đọc ủng hộ tới gia đình ông Vàng A Câu (59 tuổi, trú tại bản Pú Nen, xã Búng Lao).

Phóng viên báo Dân trí và lãnh đạo xã Búng Lao trao biển biểu trưng số tiền 180.368.243 đồng bạn đọc ủng hộ tới ông Vàng A Câu (Ảnh: Tùng Dương).

Trong ngôi nhà nhỏ ở bản Pú Nen, người đàn ông dân tộc Mông dù không nói được tiếng Kinh, nhưng khi lãnh đạo xã thông tin gia đình được bạn đọc báo Dân trí và nhà hảo tâm ủng hộ hơn 180 triệu đồng, ông Câu đã không nén được xúc động.

Tại buổi trao biển biểu trưng, bà Lường Thị Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Búng Lao cho biết, gia đình ông Vàng A Câu là hộ nghèo đặc biệt khó khăn của địa phương. Ông Câu bị hoại tử chân do biến chứng tiểu đường, gia đình đông con, cuộc sống vô cùng chật vật.

Từ nguồn hỗ trợ của bạn đọc báo Dân trí, gia đình ông Câu đã sửa chữa, cải tạo lại ngôi nhà (lát nền, sơn tường, lợp lại mái, làm lại khu bếp) để đảm bảo sinh hoạt. Phần kinh phí còn lại, xã đã giúp gia đình lập một sổ tiết kiệm nhằm phục vụ việc điều trị bệnh lâu dài cho ông Câu.

“Thay mặt Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Búng Lao và gia đình ông Vàng A Câu, tôi xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới Ban Biên tập báo Dân trí, độc giả và những tấm lòng hảo tâm trên khắp mọi miền Tổ quốc đã quan tâm, hỗ trợ kịp thời.

Sự sẻ chia này không chỉ giúp gia đình ông Câu vượt qua khó khăn trước mắt, mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn để gia đình vượt qua nghịch cảnh”, bà Lường Thị Thanh xúc động nói.

Số tiền bạn đọc Dân trí ủng hộ đã tiếp thêm sức mạnh cho ông Vàng A Câu vượt lên nghịch cảnh và bệnh tật (Ảnh: Tùng Dương).

Ông Vàng A Câu là nhân vật trong bài viết “Xót cảnh người cha nghèo vùng cao hoại tử chân, 5 con thơ mờ mịt tương lai”, đăng trên chuyên mục Tấm lòng nhân ái của báo Dân trí.

Ông Câu là trụ cột của gia đình 7 nhân khẩu, quanh năm bám nương rẫy để nuôi vợ và 5 người con. Tuy nhiên, căn bệnh tiểu đường biến chứng làm các ngón chân bị hoại tử, sưng tấy, lở loét, khiến ông gần như mất hoàn toàn khả năng lao động.

Không chỉ vậy, ông Câu còn mắc nhiều bệnh lý khác như cao huyết áp, viêm loét dạ dày, rối loạn tuần hoàn não... Do gia cảnh quá nghèo khó, việc điều trị bệnh của ông thường xuyên bị gián đoạn.

Ông Câu không còn khả năng lao động, gánh nặng mưu sinh dồn cả lên vai người vợ gầy yếu. 2 đứa con lớn sớm phải nghỉ học để phụ giúp gia đình, 3 đứa con nhỏ sống trong cảnh thiếu thốn, bữa đói bữa no.

Chính vì vậy, sự chung tay của bạn đọc báo Dân trí đã trở thành “phao cứu sinh”, giúp người cha nghèo có điều kiện tiếp tục chữa bệnh và mở ra tương lai bớt nhọc nhằn hơn cho 5 đứa trẻ vùng cao.

Báo Dân trí xin trân trọng cảm ơn tấm lòng nhân ái của bạn đọc và các nhà hảo tâm đã luôn đồng hành, lan tỏa tinh thần sẻ chia, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để những hoàn cảnh khó khăn như gia đình ông Vàng A Câu vươn lên trong cuộc sống.