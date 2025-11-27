Khánh thành điểm trường Dân trí nơi biên cương Cao Bằng

Tham dự Lễ khánh thành có ông Phạm Tuấn Anh, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Bộ Nội vụ, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập báo Dân trí.

Về phía Bộ Công an, có Trung tướng Trần Minh Lệ, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Đào tạo; Thiếu tướng Phạm Văn Sơn, Phó Cục trưởng Cục Đào tạo.

Về phía tỉnh Cao Bằng, có ông Hoàng Văn Thạch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng; Đại tá Lương Văn Thiểm, Phó Giám đốc Công an tỉnh; ông Lý Đức Bằng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ; đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh Cao Bằng; đại diện lãnh đạo Đảng ủy, UBND, UBMTTQVN xã Thông Nông cùng các thầy cô giáo, học sinh điểm trường mầm non Lũng Khỉnh và bà con dân bản.

Về phía đơn vị tài trợ có ông Nguyễn Văn Lương, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Học viện Minh Trí Thành và thạc sĩ tâm lý Nguyễn Thị Lanh.

Về phía đơn vị nhà thầu thi công công trình có bà Lê Thị Hải Châu, Giám đốc Công ty Cổ phần Giang Phú.

Phát biểu tại Lễ khánh thành, nhà báo Phạm Tuấn Anh, Tổng Biên tập báo Dân trí cho biết, ông rất vui và xúc động khi sau 3 tháng khởi công xây dựng, điểm trường mầm non Lũng Khỉnh (thuộc Trường mầm non Đa Thông), xã Thông Nông, tỉnh Cao Bằng đã hoàn thiện với đầy đủ cơ sở vật chất, giúp các học sinh đồng bào dân tộc Mông ở vùng sâu, vùng xa có môi trường học tập tốt hơn.

Tổng Biên tập báo Dân trí trân trọng gửi lời cảm ơn tới lãnh đạo tỉnh Cao Bằng, lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương đã tạo điều kiện để báo Dân trí cùng Cục Đào tạo (Bộ Công an) và Công an tỉnh Cao Bằng triển khai xây dựng điểm trường mầm non Lũng Khỉnh.

Công trình điểm trường mầm non Lũng Khỉnh với tổng kinh phí xây dựng 522,5 triệu đồng, có thể nhỏ bé, khiêm tốn so với các trường học ở dưới xuôi, nhưng là kết tinh của nhiều yêu thương và những tấm lòng nhân ái.

Nhà báo Phạm Tuấn Anh trân trọng gửi lời cảm ơn Công ty Cổ phần Học viện Minh Trí Thành đã đóng góp 500 triệu đồng, chung tay cùng báo Dân trí xây dựng điểm trường Lũng Khỉnh, và đã đồng hành với báo trong nhiều chương trình an sinh xã hội khác.

Tổng Biên tập báo Dân trí cũng gửi lời cảm ơn tới đơn vị thi công là Công ty Cổ phần Giang Phú đã hoàn thiện công trình đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ; đồng thời cảm ơn các thầy cô giáo, bà con nhân dân Lũng Khỉnh đã đóng góp ngày công để công trình sớm được đưa vào sử dụng.

Trong từng viên gạch xây nên điểm trường đều chứa đựng tình yêu thương, cùng chung tay giúp các em học sinh xây đắp một tương lai sáng hơn.

Tại sự kiện, Tổng Biên tập báo Dân trí chia sẻ: Trong nhiều năm qua, bên cạnh nhiệm vụ chính trị và chuyên môn, báo Dân trí luôn chú trọng các hoạt động an sinh xã hội. Tòa soạn là cầu nối thực hiện các chương trình thiện nguyện, qua đó lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, chia sẻ khó khăn với người dân và đồng hành cùng các địa phương trong phát triển kinh tế - xã hội.

Phát biểu tại Lễ khánh thành, Trung tướng Trần Minh Lệ, Cục trưởng Cục Đào tạo (Bộ Công an) cho biết, thực hiện các hoạt động thiết thực hướng tới những lễ kỷ niệm trọng đại của dân tộc, ngày 9/8/2025, Cục Đào tạo (Bộ Công an) cùng Công an tỉnh Cao Bằng phối hợp với báo Dân trí (Bộ Nội vụ) và các nhà tài trợ đã khởi công điểm trường mầm non Lũng Khỉnh (xã Thông Nông, tỉnh Cao Bằng).

Đây là hoạt động thiết thực, ý nghĩa chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII và triển khai lan tỏa phong trào thi đua “Ba nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất” vừa được Bộ Công an phát động, hướng tới kỷ niệm 52 năm ngày thành lập Cục Đào tạo, Bộ Công an.

“Công trình hoàn thành, đưa vào sử dụng là điều tôi và các đơn vị rất vui mừng khi góp phần giúp các em học sinh, các giáo viên có môi trường sư phạm khang trang hơn, tốt đẹp hơn để tiếp tục hành trình gieo con chữ trên miền biên giới của Tổ quốc”, Trung tướng Trần Minh Lệ nhấn mạnh.

Đại diện nhà tài trợ, ông Nguyễn Văn Lương, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Học viện Minh Trí Thành cho biết, công ty vô cùng vinh dự khi được đồng hành cùng báo Dân trí và Cục Đào tạo (Bộ Công an) xây dựng điểm trường mầm non Lũng Khỉnh. Nhìn điểm trường khang trang, an toàn và sạch đẹp, ông Lương xúc động gửi lời cảm ơn chính quyền địa phương, đơn vị thi công đã hỗ trợ để công trình sớm được đưa vào sử dụng.

Ông Nguyễn Văn Lương mong rằng, trong thời gian tới Công ty Cổ phần Học viện Minh Trí Thành sẽ tiếp tục được đồng hành cùng báo Dân trí và Cục Đào tạo trong nhiều hoạt động vì cộng đồng.

Thay mặt chính quyền địa phương, ông Lý Văn Chiến, Bí thư Đảng ủy xã Thông Nông gửi lời cảm ơn sâu sắc tới báo Dân trí, Cục Đào tạo (Bộ Công an), Công an tỉnh Cao Bằng, Công ty Cổ phần Học viện Minh Trí Thành và các sở, ban, ngành đã đồng hành, hỗ trợ địa phương xây dựng điểm trường Lũng Khỉnh.

Nhân dịp này, báo Dân trí cũng trao 20 suất quà tới 20 hộ gia đình đặc biệt khó khăn tại xã Thông Nông, mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng.

Cục Đào tạo (Bộ Công an) tặng điểm trường mầm non Lũng Khỉnh 1 máy tính và 20 chiếc chăn.

Nhân dịp khánh thành điểm trường, Công ty Cổ phần Học viện Minh Trí Thành đã trao 20 suất quà và bánh kẹo tới cô trò nơi đây.

Cũng tại Lễ khánh thành, Đoàn thanh niên Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng và đại diện đơn vị nhà thầu thi công công trình đã trao nhiều phần quà ý nghĩa tới cô và trò điểm trường mầm non Lũng Khỉnh.

"Xây dựng phòng học Dân trí" là dự án thiện nguyện do báo Dân trí triển khai, hướng đến việc xây phòng học, điểm trường kiên cố tại các tỉnh miền núi, vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn trên khắp cả nước. Nhằm giúp các em học sinh cùng các thầy cô giáo ở những địa bàn khó khăn được thụ hưởng môi trường, cơ sở vật chất trường lớp tốt hơn, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học. Tính đến nay, trên cả nước đã có 58 điểm trường được khởi công xây dựng phòng học Dân trí (trong đó, đã khánh thành 56 công trình) từ sự chung tay, đóng góp hết sức thiết thực của bạn đọc, các cá nhân, doanh nghiệp hảo tâm.

Ảnh: Quyết Thắng