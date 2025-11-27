Chuyển gấp hơn 30.000 đơn vị thuốc thiết yếu đến người dân vùng lũ Đắk Lắk

Ngày 27/11, đại diện báo Dân trí đã trao tận tay hơn 30.000 đơn vị thuốc thiết yếu đến xã Đồng Xuân (Phú Yên cũ, nay là tỉnh Đắk Lắk), tặng người dân vùng lũ. Toàn bộ số thuốc này do Nhà thuốc Pharmacity tài trợ, với mong muốn góp phần hỗ trợ bà con địa phương khắc phục khó khăn sau thiên tai lịch sử.

Theo lãnh đạo UBND xã Đồng Xuân, đợt mưa lịch sử vào giữa tháng 11 đã khiến hơn 6.000 căn nhà bị ngập, trong đó có một số khu vực với mực nước 3-6m, có nơi vượt 8m.

Mưa lũ đã khiến 2 người tại địa phương này thiệt mạng, 25 ngôi nhà bị sập hoàn toàn, đời sống người dân rơi vào tình cảnh vô cùng khó khăn. Trong ảnh là chiếc giường của người dân bị lũ cuốn đưa lên cao.

Sau khi lũ rút, chính quyền, các lực lượng chức năng đang hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả nhằm sớm ổn định lại cuộc sống.

Trước những khó khăn mà người dân vùng lũ đang đối mặt, Nhà thuốc Pharmacity phối hợp cùng báo Dân trí đóng gói và vận chuyển khẩn cấp hơn 30.000 viên/lọ thuốc thiết yếu để hỗ trợ người dân xã Đồng Xuân.

Những phần thuốc thiết yếu được đóng gói cẩn thận, chuyển đến người dân trong vùng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ tại tỉnh Đắk Lắk.

Đại diện hệ thống Nhà thuốc Pharmacity cho biết, lãnh đạo đơn vị luôn xác định trách nhiệm xã hội là việc kịp thời có mặt ở những nơi người dân cần hỗ trợ nhất trong các giai đoạn khó khăn như thiên tai hay dịch bệnh.

“Thấu hiểu những thiếu thốn về trang thiết bị và nguồn thuốc điều trị các bệnh thường xuất hiện sau lũ lụt, Pharmacity đã đồng hành cùng Dân trí mang đến những sản phẩm thiết yếu, thuốc thông dụng, góp phần phòng ngừa dịch bệnh sau lũ và tiếp thêm động lực để bà con sớm ổn định cuộc sống”, đại diện Nhà thuốc Pharmacity chia sẻ.

Biết số thuốc này được vận chuyển từ TPHCM ra để hỗ trợ người dân vùng lũ Đắk Lắk, nhà xe Tuấn Nga đã miễn toàn bộ tiền phí và bố trí chuyến xe sớm nhất nhằm đưa thuốc đến tay bà con một cách nhanh nhất.

Anh Lâm Văn Tú, chủ nhà xe Tuấn Nga, chia sẻ: “Thấy người dân vùng lũ Phú Yên (cũ) còn nhiều khó khăn, vất vả, chúng tôi muốn góp một phần nhỏ công sức để hỗ trợ bà con. Mỗi người chung một tay thì người dân sẽ vơi bớt những khó khăn nhọc nhằn do thiên tai, bão lũ”.

Số thuốc thiết yếu được vận chuyển về phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk vào trưa 27/11. Tại đây, phóng viên Dân trí tiếp nhận và tiếp tục di chuyển hơn 60km để đưa đến người dân vùng lũ xã Đồng Xuân.

Trong kiện hàng sẽ được đóng gói các loại thuốc thiết yếu như vitamin, thuốc điều trị tiêu chảy, thuốc hạ sốt, giảm đau, dung dịch vệ sinh phụ nữ…

Đại diện xã Đồng Xuân trao một số loại thuốc thiết yếu, không thuộc danh mục phải kê đơn, đến tay người dân địa phương.

Ông Nguyễn Ngọc Tiến, Phó Chủ tịch UBND xã Đồng Xuân, bày tỏ sự trân quý và gửi lời cảm ơn đến Nhà thuốc Pharmacity cùng báo Dân trí vì đã dành sự quan tâm, hỗ trợ người dân vùng lũ của xã.

Ông Tiến cho biết thêm, số thuốc này sẽ được xã phối hợp với Trung tâm Y tế để phân phối đến người dân trong thời gian sớm nhất. “Các y, bác sĩ tại địa phương sẽ hướng dẫn bà con sử dụng thuốc đúng liều lượng và đúng cách”, ông nói.

Trước đó, Tổng Biên tập báo Dân trí Phạm Tuấn Anh, đã quyết định hỗ trợ nóng 3 tỷ đồng từ Chương trình Nhân ái do bạn đọc ủng hộ, nhằm kịp thời chia sẻ những khó khăn với người dân vùng lũ ở Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa, mỗi tỉnh 1 tỷ đồng.

Trong ảnh, nhà báo Trần Duy Tuyên, Trưởng Văn phòng đại diện báo Dân trí tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, thay mặt Ban Biên tập và bạn đọc trao 1 tỷ đồng đến lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk, để cơ quan này phân phối, hỗ trợ kịp thời người dân bị thiệt hại do mưa lũ.

Trong những ngày vừa qua, lực lượng quân đội đã được điều động hỗ trợ người dân Đắk Lắc khắc phục hậu quả mưa lũ.