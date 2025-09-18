5 nhà Nhân ái sắp khánh thành từ nguồn kinh phí giải pickleball báo Dân trí

Cuối tháng 6, trên cơ sở đề xuất từ chính quyền huyện Hoà An (cũ), tỉnh Cao Bằng và nguyện vọng được giúp đỡ của các hộ dân, báo Dân trí đã tiến hành khảo sát, xác minh và tìm phương án hỗ trợ 5 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn xây nhà Nhân ái.

Các gia đình được đề nghị giúp đỡ gồm: Bà La Thị Mài (SN 1951, xóm Khau Súng - Khuổi Bắc, xã Nguyễn Huệ); ông Nông Văn Nó (SN 1964, xóm Pàn Kèng, xã Nguyễn Huệ); ông Bế Ích Thuận (SN 1964, xóm Bình Long, xã Hòa An); bà Bế Thị Loan (SN 1961, xóm 3 Bế Triều, xã Hòa An); anh Vương Văn Săng (SN 1983, xóm Cao Sơn, xã Nam Tuấn).

Ban Biên tập báo Dân trí cùng các đại biểu dự khai mạc giải pickleball "Dân trí 20 năm - Rực rỡ ngày mới" (Ảnh: Mạnh Quân).

Trong khuôn khổ giải pickleball "Dân trí 20 năm - Rực rỡ ngày mới", diễn ra ngày 5-6/7 tại Hà Nội, quy tụ 574 vận động viên tham dự, Ban tổ chức đã quyết định dùng toàn bộ lệ phí tham dự (500.000 đồng/vận động viên) để hỗ trợ xây 5 ngôi nhà Nhân ái, giúp 5 hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Cao Bằng.

"Giải pickleball "Dân trí 20 năm - Rực rỡ ngày mới" nhằm kỷ niệm 20 năm thành lập báo điện tử Dân trí. Đây là một sự kiện rất ý nghĩa, lan tỏa tinh thần đoàn kết, lối sống lành mạnh, năng lượng tích cực và đặc biệt tinh thần nhân văn sâu sắc.

Toàn bộ lệ phí các vận động viên đóng góp sẽ được sử dụng xây dựng 5 ngôi nhà Nhân ái ở tỉnh Cao Bằng, hỗ trợ bà con gặp khó khăn trong cuộc sống và hưởng ứng phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát của Thủ tướng Chính phủ đã phát động”, nhà báo Phạm Tuấn Anh, Tổng Biên tập báo Dân trí chia sẻ.

Phó Tổng Biên tập Nguyễn Xuân Toàn, thay mặt bạn đọc và Ban tổ chức giải pickleball "Dân trí 20 năm - Rực rỡ ngày mới" trao biển biểu trưng kinh phí ủng hộ xây dựng 5 ngôi nhà Nhân ái tại Hòa An, Cao Bằng (Ảnh: Mạnh Dũng).

Ngày 28/6, báo Dân trí phối hợp cùng Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng và chính quyền địa phương (khi đó là huyện Hòa An), tổ chức Lễ Khởi công xây dựng 5 ngôi nhà Nhân ái tặng 5 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, với tổng kinh phí hỗ trợ là 300 triệu đồng (60 triệu đồng/hộ).

Theo ông Lê Văn Hùng, Phó Chủ tịch UBND xã Hòa An, đến nay, 4 trên 5 ngôi nhà Nhân ái đã cơ bản hoàn thiện, sẵn sàng chờ ngày khánh thành, bàn giao, đưa vào sử dụng.

Đại diện báo Dân trí, Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Hòa An cũ trân trọng trao biển biểu trưng số tiền ủng hộ 5 gia đình xây nhà Nhân ái (Ảnh: Hà Nam).

Gia đình ông Bế Ích Thuận (SN 1964, ở xóm Bình Long, xã Hòa An) có 6 người, gồm 2 vợ chồng ông, con trai, con dâu và 2 đứa cháu nhỏ còn thơ dại. Bản thân ông Thuận và vợ đã già yếu, đau ốm quanh năm, không còn khả năng lao động. Cả gia đình sống trong căn nhà được xây dựng từ trước những năm 1930, do ông bà tổ tiên để lại.

Nhà của gia đình ông Bế Ích Thuận (SN 1964, ở xóm Bình Long, xã Hòa An) trước và sau khi được bạn đọc báo Dân trí giúp đỡ (Ảnh: CTV).

Từ nguồn kinh phí do báo Dân trí giúp đỡ, gia đình ông Thuận có thêm động lực vay vốn xây dựng căn nhà khang trang, rộng rãi, đầy đủ công năng sử dụng.

Bà Bế Thị Loan (SN 1961, trú xóm 3 Bế Triều, xã Hòa An), hoàn cảnh khốn khổ, đơn thân nuôi con, đến nay vẫn phải gồng mình chăm con khuyết tật.

Hai mẹ con khốn khổ đang sống trong căn nhà xập xệ, rộng 56m2. Nhà mái lợp ngói âm dương, tường vách tre trát đất, hoành tre đã bị mục, nền láng xi măng đã bị hỏng, có nguy cơ bị đổ trong mùa mưa bão.

Ngôi nhà của bà Bế Thị Loan (SN 1961, trú xóm 3 Bế Triều, xã Hòa An) trước và sau khi được bạn đọc báo Dân trí giúp đỡ (Ảnh: CTV).

Nhờ có số vốn 60 triệu đồng từ giải pickleball báo Dân trí cùng với số tiền gom góp, bà Loan có động lực vay mượn thêm từ anh em, họ hàng, bà con góp thêm công sức giúp 2 mẹ con sớm có nhà mới để ở.

Ông Nông Văn Nó (SN 1964, trú xóm Pàn Kèng, xã Nguyễn Huệ) cũng nằm trong diện đặc biệt khó khăn, chính quyền đề xuất mong bạn đọc báo Dân trí chung tay giúp đỡ.

Căn nhà gia đình đang ở đã dựng từ nhiều năm trước, nhà nền đất mái lợp fibro xi măng, tường bưng, cột kèo bằng gỗ tạp qua thời gian đã mối mọt, mưa gió dột không đảm bảo an toàn.

Từ nguồn tài trợ của báo Dân trí, gia đình ông Nó vay mượn thêm cùng khoản tiền tích cóp, hai vợ chồng xây gần xong căn nhà khang trang, kiên cố.

Ngôi nhà của gia đình ông Nông Văn Nó (SN 1964, trú xóm Pàn Kèng, xã Nguyễn Huệ) trước và sau khi được bạn đọc báo Dân trí giúp đỡ (Ảnh: CTV).

Gia đình anh Vương Văn Săng (SN 1983) thuộc diện hộ nghèo lâu năm tại xóm Cao Sơn, xã Nam Tuấn. Đây là địa bàn vùng cao đặc biệt khó khăn, nhiều đồi núi nhưng ít đất sản xuất.

Vợ chồng anh Săng rất khó khăn lại đông con (6 người con dưới 16 tuổi, vợ đang mang thai con thứ 7 được 6 tháng). Với mức thu nhập như hiện nay, gia đình không đủ khả năng tự xây dựng nhà ở. Vợ chồng anh Săng luôn mong mỏi được giúp sức để có 1 căn nhà chắc chắn, đảm bảo cuộc sống an toàn.

Theo lãnh đạo xã Nam Tuấn, "do gia đình anh Săng không có đồng nào đối ứng, địa phương vận động thêm cùng với nguồn tài trợ chính từ báo Dân trí nên được căn nhà đủ 3 cứng (nền cứng, khung - tường cứng, mái cứng) như thế này là yên tâm lắm rồi".

Ngôi nhà của gia đình anh Vương Văn Săng (SN 1983, xóm Cao Sơn, xã Nam Tuấn) trước và sau khi được bạn đọc báo Dân trí giúp đỡ (Ảnh: CTV).

Riêng trường hợp chưa hoàn thiện nhà là bà La Thị Mài (SN 1951, sống ở xóm Khau Súng - Khuổi Bắc, xã Nguyễn Huệ). Đây là một trong những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Dù ở tuổi “gần đất xa trời” nhưng bà cụ vẫn ngày ngày gắng gượng chạy chợ, chăm nuôi người con trai không được tỉnh táo, không có công ăn việc làm.

Chính quyền địa phương cho biết, do thiếu vốn đối ứng và tình hình mưa lớn liên tục nên việc tập kết vật liệu chậm, dẫn đến tiến độ hoàn thiện nhà của bà cụ Mài lâu hơn các hộ khác.

Trao đổi với phóng viên báo Dân trí, ông Đàm Văn Chuyên, Phó chủ tịch UBND xã Nguyễn Huệ cho biết, sẽ trực tiếp hỗ trợ gia đình bà Mài, đẩy nhanh tốc độ hoàn thành nhà Nhân ái để mẹ con bà sớm có mái ấm kiên cố.

Bà La Thị Mài sống trong lều tạm ở xóm Khau Súng - Khuổi Bắc, xã Nguyễn Huệ (Ảnh: CTV).

Bên cạnh việc hỗ trợ mỗi gia đình 60 triệu đồng từ nguồn kinh phí giải pickleball "Dân trí 20 năm - Rực rỡ ngày mới", báo Dân trí sẽ phân bổ đều nguồn bạn đọc ủng hộ qua bài viết mã số 5606 đến 5 hộ dân trên.

Từ 4/2024 đến nay, dự án xây nhà Nhân ái của báo Dân trí đã hỗ trợ 218 hộ gia đình khó khăn được ở trong những ngôi nhà khang trang, kiên cố, trong đó, riêng tỉnh Cao Bằng có 28 nhà Nhân ái.

Đại diện chính quyền địa phương, ông Luân Chiến Công, Bí thư Đảng ủy xã Hòa An (tỉnh Cao Bằng) trân trọng cảm ơn báo Dân trí và bạn đọc đã chung tay ủng hộ công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn. Bí thư Đảng ủy xã Hòa An đánh giá cao dự án xây nhà Nhân ái của báo Dân trí. Đây là hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, giúp các hộ dân khó khăn sớm được an cư lạc nghiệp.