Nguy cơ dịch chồng dịch, một bệnh viện ở TPHCM sẵn sàng mở rộng giường bệnh

Trong phòng cấp cứu khoa Nhiễm, Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TPHCM), âm thanh máy đo nhịp tim vang lên đều đặn, xen lẫn tiếng bước chân gấp gáp của điều dưỡng. Những chiếc giường nhỏ xếp san sát. Trên đó, mỗi bệnh nhi đang vật lộn với cơn sốt, hơi thở nặng nhọc và ánh mắt mệt mỏi.

Triệu chứng thông thường cảnh báo bệnh nguy hiểm

Trên một giường bệnh, bé N.H.B. (7 tuổi, ở phường Tam Bình, TPHCM) nằm thiêm thiếp sau bốn ngày mắc sốt xuất huyết nặng. Cuối tuần trước đó, dấu hiệu mắc bệnh bắt đầu xuất hiện. Ban đầu, bé sốt cao và đau đầu, được cho uống thuốc hạ sốt nhưng không hạ.

Quá lo lắng, sáng hôm sau, bố mẹ em tức tốc đưa con đến khám tại Bệnh viện Nhi Đồng 2. Tại đây, bé được chẩn đoán bị sốt xuất huyết, được chỉ định nhập viện điều trị nội trú để theo dõi.

"Ở thời điểm đó, bé không có dấu hiệu nặng. Nghe lời bác sĩ 'sốt xuất huyết có thể diễn tiến khó lường', tôi cho con nhập viện để dễ bề theo dõi. Điều tôi không ngờ là chỉ sau một đêm, tình trạng con đột ngột chuyển tệ, lừ đừ rồi lịm đi. Bé được chuyển xuống phòng Cấp cứu để được can thiệp gấp", anh N.T.T., bố bé B., nhớ lại khoảnh khắc hốt hoảng lay con gái mãi không tỉnh.

Lúc này, kết quả xét nghiệm máu cho thấy bệnh nhi có tình trạng cô đặc máu, giảm tiểu cầu, men gan tăng cao. Bé nhanh chóng được truyền dịch và theo dõi sát sao.

Sau hai ngày nằm phòng Cấp cứu, bé B. vẫn mệt nhiều, lờ đờ. Anh T. và vợ thay phiên túc trực, không dám rời con nửa bước. Họ từng trải qua nỗi sợ này khi con trai lớn mắc bệnh, nhưng lần này, cảm giác bất lực dường như nhân đôi.

Cách đó vài giường bệnh, một gia đình khác cũng sống trong nỗi lo tương tự. Bé P.C.Đ. (3 tuổi, ngụ phường Phú Mỹ, TPHCM) cũng đang thở từng cơn nặng nề sau 5 ngày mắc sốt xuất huyết.

Trước đó, bé sốt cao suốt ba ngày liền, ho, nôn ói, người mệt lả. Không thấy con nổi ban bất thường, gia đình bé cho rằng con chỉ cảm cúm, mắc bệnh vặt, cho trẻ uống thuốc hạ sốt song tình trạng không mấy cải thiện.

Sau 3 ngày, Đ. bắt đầu có dấu hiệu nặng, thay vì quấy khóc, em dần mê man, thở khó. Lúc này, gia đình mới đưa trẻ đến khám tại một bệnh viện địa phương. Tại đây, các bác sĩ phát hiện nhiều điểm bất thường, nghi vấn trẻ mắc sốt xuất huyết và khuyên gia đình đưa trẻ lên bệnh viện tuyến trên điều trị.

Khi được đưa vào Bệnh viện Nhi Đồng 2, trẻ được xác định mắc sốt xuất huyết, được chuyển vào khoa Nhiễm và nằm điều trị tại phòng cấp cứu.

Nguy cơ dịch chồng dịch

Thời gian gần đây, Bệnh viện Nhi Đồng 2 ghi nhận lượng bệnh nhi mắc sốt xuất huyết tăng 160% và tay chân miệng tăng 35% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tại khoa Nhiễm, hiện có gần 60 trẻ đang được điều trị vì bệnh Sốt xuất huyết mức độ cảnh báo và nặng, hơn 20 ca bệnh tay chân miệng mức độ 2a trở lên.

Theo BSCK2 Nguyễn Đình Qui, Trưởng khoa Nhiễm, số bệnh nhi mắc hai bệnh này phải nhập viện đã tăng gấp 2 lần trong vòng 2 tuần nay. Trong khi đó, số ca đang được theo dõi ngoại trú nhiều hơn gấp 4-5 lần.

“Đáng lo ngại là sự gia tăng đối tượng mắc bệnh là trẻ nhũ nhi và trẻ có bệnh nền kèm theo. Đây là nhóm nguy cơ cao, dễ gặp biến chứng nếu không được điều trị kịp thời”, bác sĩ Qui cho biết.

Bác sĩ cũng cho biết, thời tiết TPHCM đang trong giai đoạn chuyển mùa, mưa và ẩm, tạo điều kiện cho virus và muỗi truyền bệnh sinh sôi mạnh. Trong bối cảnh này, cả 2 bệnh sốt xuất huyết và tay chân miệng đều tăng, khiến nguy cơ dịch chồng dịch là rất cao.

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, bệnh viện đã có kế hoạch chuẩn bị phương án ứng phó từ đầu năm. Bên cạnh việc phân khu điều trị trong khoa Nhiễm dành cho từng bệnh chuyên biệt, tránh lây nhiễm chéo, bệnh viện cũng lên phương án mở rộng giường bệnh khi số ca bệnh tăng đột biến, đảm bảo không để xảy ra tình trạng quá tải.

Bàn tay của một bệnh nhi sốt xuất huyết (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Bác sĩ Trương Hữu Khanh, Phó chủ tịch thường trực Liên chi hội Truyền nhiễm TPHCM cho biết, nhiều trường hợp mắc sốt xuất huyết Dengue nhưng bị nhầm với sốt siêu vi thông thường, dẫn đến việc chủ quan, không theo dõi sát sao và điều trị tại nhà. Đây là nguyên nhân khiến người bệnh nhập viện muộn và có nguy cơ biến chứng nặng.

Theo vị chuyên gia, trên thực tế giai đoạn hạ sốt là lúc nguy hiểm nhất nếu không được theo dõi y tế. Bên cạnh đó, béo phì và bệnh nền nói chung là yếu tố nguy cơ đáng báo động, khiến bệnh sốt xuất huyết Dengue diễn tiến nặng và phức tạp hơn.

Ngoài giai đoạn điều trị cấp tính, sốt xuất huyết Dengue còn để lại những hậu quả kéo dài, ảnh hưởng nghiêm trọng đến thể chất, tinh thần và chất lượng sống của người bệnh.

Sau khi qua cơn nguy kịch, một số trẻ phải đối mặt với tình trạng mệt mỏi kéo dài và rối loạn chức năng thần kinh. Có trường hợp cần phục hồi chức năng dài hạn như tập vật lý trị liệu, theo dõi dinh dưỡng và kiểm tra chuyên khoa định kỳ để tránh di chứng về sau.

Trong khi đó, tay chân miệng là bệnh truyền nhiễm gây ra bởi virus, thường xảy ra ở trẻ dưới 5 tuổi. Bệnh chủ yếu lây truyền qua đường tiêu hóa và tiếp xúc trực tiếp với người bệnh thông qua các hành động như bắt tay, ôm, hay hôn, với hai đợt cao điểm thường rơi vào tháng 4-6 và tháng 9-11.

Khi mắc tay chân miệng, trẻ thường có biểu hiện sốt nhẹ, mệt mỏi, nổi phát ban dạng phỏng nước ở lòng bàn tay, lòng bàn chân, mông, bẹn; loét miệng, đau họng, chảy nước miếng nhiều. Đa phần trẻ mắc bệnh sẽ tự khỏi.

Tuy nhiên, trong một số trường hợp, bệnh có thể diễn tiến nặng như sốt cao, thở mệt, rung tay chân, ngủ giật mình chới với, thậm chí gây ra các biến chứng ảnh hưởng tới não bộ, tim... nếu không được điều trị kịp thời.

Thống kê mới nhất của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC), tính từ ngày 6/10 đến ngày 12/10 (tuần 41), TPHCM ghi nhận 2.313 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết, tăng 6,7% so với trung bình 4 tuần trước. Tổng số ca sốt xuất huyết tích lũy từ đầu năm 2025 đến tuần 41 là 43.474 ca. Các khu vực có số ca mắc sốt xuất huyết trên 100.000 dân cao bao gồm Bắc Tân Uyên, Bàu Bàng và Cần Giờ. Trong tuần 41, TPHCM cũng ghi nhận 934 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, tăng 38,4% so với trung bình 4 tuần trước. Tổng số ca tay chân miệng tích lũy từ đầu năm 2025 đến tuần 41 là 24.603 ca. Các khu vực có số ca mắc tay chân miệng trên 100.000 dân cao bao gồm Côn Đảo, Nhà Bè và Bình Tân. Tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng tại TPHCM tuần 41 (Ảnh: HCDC).

Ảnh: Trịnh Nguyễn