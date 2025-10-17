Bé gái mệt sau khi chạy thể dục, được phát hiện mắc bệnh hiếm

Đó là trường hợp của bé T.T.A. (11 tuổi, ngụ An Giang). Theo lời gia đình, trẻ sau khi chạy 300m thể dục buổi sáng bắt đầu có dấu hiệu mệt. Khi về nhà, A. mệt nhiều hơn, lơ mơ, tím tái, sốt, được người thân đưa vào bệnh viện địa phương.

Tại đây, các bác sĩ ghi nhận trẻ lơ mơ, SpO2 hạ còn 84%, không thể bắt mạch hay đo huyết áp. Em được đặt nội khí quản, thở máy, dùng thuốc vận mạch và kháng sinh.

Trong quá trình hồi sức, trẻ ngưng tim 1 lần. Sau khoảng một phút cấp cứu, tim đập trở lại. Kết quả cận lâm sàng và chẩn đoán hình ảnh cho thấy trẻ bị phù phổi cấp, giãn tim, hở van 2 lá.

Sau 4 ngày điều trị không cải thiện, bệnh nhi được chuyển lên Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố. Theo BSCK2 Nguyễn Minh Tiến, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố (TPHCM), tại thời điểm tiếp nhận, trẻ lơ mơ, huyết áp thấp, tim đập nhanh, phải được trợ thở.

Trẻ được điều trị tích cực tại Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố (Ảnh: BV).

Từ kết quả xét nghiệm và siêu âm tim cũng như biểu hiện lâm sàng, các bác sĩ chẩn đoán trẻ bị viêm cơ tim tối cấp, sốc tim, viêm phổi, phù phổi. Bệnh nhi được tiếp tục thở máy, dùng thuốc vận mạch, kháng sinh, điều chỉnh điện giải toan kiềm, lợi tiểu.

Sau điều trị gần 2 tuần, trẻ cải thiện dần, giảm được và ngưng các thuốc vận mạch, tình trạng viêm phổi cải thiện, bắt đầu được rút nội khí quản.

Tuy nhiên, sau khi được cai máy thở, bé A. lại thở mệt, tím tái. Kết quả X-quang phổi cho thấy có tình trạng phù phổi cấp, trẻ được đặt lại nội khí quản, dùng thuốc vận mạch, lợi tiểu.

Từ kết quả cận lâm sàng, các bác sĩ phát hiện trẻ có bất thường ở mạch vành. Cụ thể, động mạch vành trái của bé xuất phát từ xoang vành phải thay vì từ xoang vành trái như thông thường. Ngay lập tức, ê-kíp lên kế hoạch phẫu thuật chỉnh sửa tim cho bệnh nhi. Sau cuộc mổ, trẻ phục hồi dần, rút được các ống dẫn lưu, cai máy thở thành công.

Chia sẻ về trường hợp này, bác sĩ Tiến nhấn mạnh, đây là trường hợp hiếm gặp trong tim mạch nhi. Dị dạng động mạch vành xuất phát bất thường từ xoang đối bên của động mạch chủ là bất thường hiếm gặp chỉ có ở khoảng 0,1% dân số. Tình trạng này rất nguy hiểm, có nguy cơ gây đột tử do tim ở trẻ và vận động viên.

Bác sĩ Tiến khuyến cáo, đối với những trẻ đột ngột than mệt khi gắng sức hoặc ngất, phụ huynh cần đưa con đến cơ sở y tế có chuyên khoa tim mạch để kiểm tra vấn đề tim và các mạch máu tim để phát hiện sớm các bất thường mạch máu tim, từ đó được can thiệp xử trí kịp thời.