Ngày 8/11, Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức (TPHCM) cho biết, nơi này đang điều trị một trường hợp chấn thương nặng sau tai nạn giao thông.

Cụ thể, vào sáng sớm ngày 7/11, khoa Cấp cứu của bệnh viện có tiếp nhận một nam bệnh nhân tên H.N.T. (SN 1995), được Cảnh sát giao thông đưa đến.

Theo thông tin từ công an, trước đó người bệnh chạy xe theo hướng cầu vượt Bình Phước về cầu vượt Linh Xuân (TP Thủ Đức cũ). Khi đến cầu vượt Gò Dưa (đoạn đường Phạm Văn Đồng), nam thanh niên bất ngờ tông phải chú chó chạy rông sang đường, sau đó té xuống đường bất tỉnh.

Thời điểm này, lực lượng công an đang đi tuần trên đường phát hiện tình trạng người bệnh nguy kịch, nên đưa đến bệnh viện cấp cứu. Qua kiểm tra, công an ghi nhận bệnh nhân có mang theo một điện thoại, một thẻ ngân hàng tên H.N.T. và hơn 500.000 đồng tiền mặt.

Nam thanh niên nguy kịch sau khi tông phải chó chạy rông trên đường (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Tại bệnh viện, sau khi thăm khám và làm các xét nghiệm cận lâm sàng, người bệnh được bác sĩ chẩn đoán dập xuất huyết não trán trái, tụ máu dưới màng cứng bán cầu não trái, xuất huyết dưới nhện rải rác vùng trán, thái dương trái và quanh thân não.

Bệnh nhân cũng được theo dõi nứt cung sau 3 xương sườn bên trái, gãy mỏm ngang bên phải thân sống L1, tình trạng hôn mê sâu.

Hiện tại, khoa Hồi sức tích cực - Chống độc (ICU) của Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức tiếp tục theo dõi và điều trị tích cực cho người bệnh. Bên cạnh đó, phòng Công tác xã hội cũng phát lên thông báo tìm thân nhân để hỗ trợ chăm sóc người bệnh.

Trước đó, vào ngày 2/11, trong lúc bé A. (12 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) dừng chờ qua đường đã bị xe máy đi cùng chiều tông mạnh. Bệnh nhi được đưa vào bệnh viện địa phương cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương, sau đó chuyển tiếp đến tuyến trên.

Tại Bệnh viện Nhi đồng 2, các y bác sĩ khẩn trương kiểm tra, ghi nhận bé chấn thương gan - lách độ 2, vỡ tá tràng.

Bệnh nhi được khẩn trương chuyển lên phòng mổ để phẫu thuật cắt lọc, khâu vết thương ở tá tràng. Riêng phần gan, lách tổn thương không xuất huyết nên được điều trị bảo tồn.

BSCKI Lưu Nguyễn An Thuận, khoa Gan Mật Tụy và Ghép gan, thành viên ê-kíp mổ, khuyến cáo khi trẻ gặp sự cố dù chưa ghi nhận xuất huyết, phụ huynh tuyệt đối không được chủ quan mà cần đưa đến các cơ sở y tế thăm khám, tránh diễn tiến nặng có thể gây nguy hiểm đến tính mạng.